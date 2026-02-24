Terça, 24 de Fevereiro de 2026
19°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Estado vai repassar R$ 960 mil para escolas atingidas por temporal em Palmeira das Missões

Investimento busca restaurar prédios afetados por forte tempestade e garantir retorno das aulas.

Por: Marcelino Antunes Fonte: GZH
24/02/2026 às 09h15
Estado vai repassar R$ 960 mil para escolas atingidas por temporal em Palmeira das Missões
(Foto: Alessandra Hoppen / Agencia RBS)

O Governo do Estado anunciou um repasse de R$ 960 mil para escolas atingidas pelo temporal da última quinta-feira (19), em Palmeira das Missões, no norte do RS. O anúncio feito nesta segunda-feira (23) prevê a recuperação de escolas estaduais por meio do programa Agiliza Educação.

Ao todo, 12 instituições serão contempladas com recursos destinados a reparos emergenciais, melhorias de infraestrutura e aquisição de materiais necessários para a retomada das atividades escolares.

Os reparos devem incluir consertos de coberturas, reparos elétricos e adequações de espaços de aprendizagem danificados pelo temporal.

Os recursos devem garantir que as escolas possam voltar a receber estudantes com as condições adequadas para o ensino. Na rede municipal, segundo a prefeitura, as aulas serão retomadas na quinta-feira (26).

A situação das escolas

Aulas já retomadas

   *   Instituto Estadual de Educação Borges do Canto

   *   Escola Estadual Erci Campos Vargas

   *   Escola Estadual Antônio Sousa Neto

   *   Escola Estadual Polivalente (à noite, Curso Técnico em Enfermagem-Estágio)

Aulas que serão retomadas nesta semana

 Terça-feira (24)

    *   Escola Estadual Celeste Gobbato

   *   Escola Presidente João Goulart

   *   Escola Polivalente (todas as modalidades)

   -   Quarta-feira (25)

   *   Escola Estadual Venina Palma

   *   Escola Carimela Bastos

   *   Escola Estadual Cacique Neenguiru

-   Sem previsão de retomada das aulas*

    *   Escola Estadual Vila Velha

   *   Núcleo Estadual de Educação de Jovens e Adultos – NEEJA

   *   Colégio Estadual Três Mártires

*Escolas sem previsão devido à severidade dos danos, porém adotaram modalidade híbrida.

 Danos causados pelo temporal

Segundo a Defesa Civil, o temporal em Palmeira das Missões foi causado por uma linha de instabilidade, que provocou chuva intensa e fortes rajadas de vento. Mais de 500 imóveis foram danificados e cerca de 2 mil pessoas foram afetadas. A prefeitura decretou situação de emergência na noite sexta-feira (20).

Na tarde de domingo (22), uma nova remessa de telhas aos moradores atingidos pelo temporal. Segundo o secretário de Assistência Social, Davi Piovesan, todos os moradores afetados já receberam lonas e cerca de 3 mil telhas foram entregues desde o sábado (21).

Quem foi atingido pode ir até o Parque Municipal de Exposições para retirar as telhas. Os moradores que não tiverem condições de se deslocar até o centro de distribuição podem solicitar à prefeitura que o material seja entregue na própria residência.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

 

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 22 minutos

Polícia Federal investiga desvio de quase R$ 1 milhão da Caixa

Operação foi deflagrada na manhã desta terça-feira em Santa Catarina
Geral Há 58 minutos

Fortes chuvas deixam 14 mortos em Juiz de Fora

Prefeitura do município mineiro decreta estado de calamidade pública

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO
Geral Há 1 hora

Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 116 milhões

Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília
Geral Há 9 horas

PRF: quase 44% das mortes nas estradas envolvem veículos de carga

Operação Rodovida registrou 1.172 mortes em dois meses

 Formação abrange conteúdos como rotinas operacionais, gerenciamento de crises, defesa pessoal e práticas restaurativas -Foto: Rafa Marin/ Ascom Polícia Penal 
Sistema prisional Há 13 horas

Governo do Estado realiza aula inaugural para apresentar estrutura da Polícia Penal a 643 novos servidores

O governo do Estado, por meio da Academia da Polícia Penal (Acadeppen), promoveu na segunda-feira (23/2), a aula inaugural do Curso de Formação Pro...

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 31°
23° Sensação
1.46 km/h Vento
96% Umidade
100% (1.59mm) Chance chuva
06h24 Nascer do sol
19h11 Pôr do sol
Quarta
30° 18°
Quinta
32° 15°
Sexta
35° 14°
Sábado
36° 16°
Domingo
34° 19°
Últimas notícias
Danos Climáticos Há 19 minutos

Estado vai repassar R$ 960 mil para escolas atingidas por temporal em Palmeira das Missões
Geral Há 22 minutos

Polícia Federal investiga desvio de quase R$ 1 milhão da Caixa
Câmara Há 42 minutos

Comissão que analisa a medida provisória do seguro-defeso ouve ministros nesta terça; participe
Incêndio Rodoviário Há 56 minutos

Caminhão é destruído por incêndio na BR-468 em Coronel Bicaco
Geral Há 57 minutos

Fortes chuvas deixam 14 mortos em Juiz de Fora

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,16 -0,09%
Euro
R$ 6,09 -0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 346,557,46 -1,89%
Ibovespa
188,853,48 pts -0.88%
Mega-Sena
Concurso 2975 (21/02/26)
07
10
17
35
44
46
Ver detalhes
Quina
Concurso 6959 (23/02/26)
07
12
27
49
54
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3619 (23/02/26)
01
02
07
08
10
11
13
14
16
18
19
20
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2891 (23/02/26)
02
10
11
22
26
29
30
32
36
44
46
48
53
55
57
61
72
86
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2928 (23/02/26)
09
11
16
37
38
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias