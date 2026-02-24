Estado vai repassar R$ 960 mil para escolas atingidas por temporal em Palmeira das Missões

O Governo do Estado anunciou um repasse de R$ 960 mil para escolas atingidas pelo temporal da última quinta-feira (19), em Palmeira das Missões, no norte do RS. O anúncio feito nesta segunda-feira (23) prevê a recuperação de escolas estaduais por meio do programa Agiliza Educação.
Ao todo, 12 instituições serão contempladas com recursos destinados a reparos emergenciais, melhorias de infraestrutura e aquisição de materiais necessários para a retomada das atividades escolares.
Os reparos devem incluir consertos de coberturas, reparos elétricos e adequações de espaços de aprendizagem danificados pelo temporal.
Os recursos devem garantir que as escolas possam voltar a receber estudantes com as condições adequadas para o ensino. Na rede municipal, segundo a prefeitura, as aulas serão retomadas na quinta-feira (26).
A situação das escolas
Aulas já retomadas
* Instituto Estadual de Educação Borges do Canto
* Escola Estadual Erci Campos Vargas
* Escola Estadual Antônio Sousa Neto
* Escola Estadual Polivalente (à noite, Curso Técnico em Enfermagem-Estágio)
Aulas que serão retomadas nesta semana
- Terça-feira (24)
* Escola Estadual Celeste Gobbato
* Escola Presidente João Goulart
* Escola Polivalente (todas as modalidades)
- Quarta-feira (25)
* Escola Estadual Venina Palma
* Escola Carimela Bastos
* Escola Estadual Cacique Neenguiru
- Sem previsão de retomada das aulas*
* Escola Estadual Vila Velha
* Núcleo Estadual de Educação de Jovens e Adultos – NEEJA
* Colégio Estadual Três Mártires
*Escolas sem previsão devido à severidade dos danos, porém adotaram modalidade híbrida.
Danos causados pelo temporal
Segundo a Defesa Civil, o temporal em Palmeira das Missões foi causado por uma linha de instabilidade, que provocou chuva intensa e fortes rajadas de vento. Mais de 500 imóveis foram danificados e cerca de 2 mil pessoas foram afetadas. A prefeitura decretou situação de emergência na noite sexta-feira (20).
Na tarde de domingo (22), uma nova remessa de telhas aos moradores atingidos pelo temporal. Segundo o secretário de Assistência Social, Davi Piovesan, todos os moradores afetados já receberam lonas e cerca de 3 mil telhas foram entregues desde o sábado (21).
Quem foi atingido pode ir até o Parque Municipal de Exposições para retirar as telhas. Os moradores que não tiverem condições de se deslocar até o centro de distribuição podem solicitar à prefeitura que o material seja entregue na própria residência.
