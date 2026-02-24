Terça, 24 de Fevereiro de 2026
19°C 31°C
Tenente Portela, RS
Fortes chuvas deixam 14 mortos em Juiz de Fora

Prefeitura do município mineiro decreta estado de calamidade pública

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
24/02/2026 às 08h36

As fortes chuvas que atingiram o município mineiro de Juiz de Fora nesta segunda-feira (23) causaram a morte de 14 pessoas. A prefeitura decretou estado de calamidade.pública

As mortes ocorreram nas ruas Natalino José de Paula (4), Orville Derby Dutra (4), João Luís Alves (2), José Francisco Garcia (1), Eurico Viana (1), na Estrada Athos Branco da Rosa (1) e na rua Jacinto Marcelino (1).

A Defesa Civil do município estima que 440 pessoas estejam desabrigadas. Elas já receberam acolhimento e acomodação provisória. De acordo com a prefeitura, foram registradas 251 ocorrências.

“As equipes municipais seguem mobilizadas no atendimento às ocorrências, no suporte às famílias atingidas e na procura por desaparecidos”, informou a administração municipal.

(Foto: Alessandra Hoppen / Agencia RBS)
Danos Climáticos Há 18 minutos

Estado vai repassar R$ 960 mil para escolas atingidas por temporal em Palmeira das Missões

Investimento busca restaurar prédios afetados por forte tempestade e garantir retorno das aulas.
Geral Há 21 minutos

Polícia Federal investiga desvio de quase R$ 1 milhão da Caixa

Operação foi deflagrada na manhã desta terça-feira em Santa Catarina

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO
Geral Há 1 hora

Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 116 milhões

Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília
Geral Há 9 horas

PRF: quase 44% das mortes nas estradas envolvem veículos de carga

Operação Rodovida registrou 1.172 mortes em dois meses

 Formação abrange conteúdos como rotinas operacionais, gerenciamento de crises, defesa pessoal e práticas restaurativas -Foto: Rafa Marin/ Ascom Polícia Penal 
Sistema prisional Há 13 horas

Governo do Estado realiza aula inaugural para apresentar estrutura da Polícia Penal a 643 novos servidores

O governo do Estado, por meio da Academia da Polícia Penal (Acadeppen), promoveu na segunda-feira (23/2), a aula inaugural do Curso de Formação Pro...

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 31°
23° Sensação
1.46 km/h Vento
96% Umidade
100% (1.59mm) Chance chuva
06h24 Nascer do sol
19h11 Pôr do sol
Quarta
30° 18°
Quinta
32° 15°
Sexta
35° 14°
Sábado
36° 16°
Domingo
34° 19°
Economia
Dólar
R$ 5,16 -0,09%
Euro
R$ 6,09 -0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 345,917,99 -2,07%
Ibovespa
188,853,48 pts -0.88%
Mega-Sena
Concurso 2975 (21/02/26)
07
10
17
35
44
46
Quina
Concurso 6959 (23/02/26)
07
12
27
49
54
Lotofácil
Concurso 3619 (23/02/26)
01
02
07
08
10
11
13
14
16
18
19
20
23
24
25
Lotomania
Concurso 2891 (23/02/26)
02
10
11
22
26
29
30
32
36
44
46
48
53
55
57
61
72
86
96
97
Duplasena
Concurso 2928 (23/02/26)
09
11
16
37
38
49
DENGUE
