Terça, 24 de Fevereiro de 2026
19°C 31°C
Tenente Portela, RS
Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 116 milhões

Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
24/02/2026 às 08h23
Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 116 milhões
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO

As seis dezenas do concurso 2.976 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 116 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

DENGUE
