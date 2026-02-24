Terça, 24 de Fevereiro de 2026
19°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

PRF: quase 44% das mortes nas estradas envolvem veículos de carga

Operação Rodovida registrou 1.172 mortes em dois meses

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
24/02/2026 às 00h26

No balanço da Operação Rodovida, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou, nesta segunda-feira (23), que das 1.172 mortes nas estradas federais brasileiras registradas nos últimos 66 dias, um total de 514 vítimas esteve em acidentes que envolveram veículos de carga. O número representou 43,93% do total.

Os acidentes com esse tipo de veículo totalizaram 3.149 casos. Eles representam 23,81% do total de sinistros nas estradas. Os dados foram apresentados em evento na cidade de Aracaju (SE) no encerramento da operação.

A Operação Rodovida começou em 18 de dezembro do ano passado e durou até o último domingo (22).

A corporação afirmou que, dentre esses acidentes com veículos de carga, as colisões frontais foram as que mais resultaram em mortes, com 288 no total (o maior número).

Mortes no carnaval

Durante o período carnavalesco, pelo menos 130 pessoas morreram nas estradas. Segundo a corporação, foi o carnaval mais violento da década.

Os números mostraram ainda um aumento de 8,54% nos acidentes de trânsito graves durante os dias de folia. A maioria das vítimas estava em automóveis e motocicletas.

Alta velocidade

Durante toda a Operação Rodovida, ao menos 1,2 milhão de veículos dos mais diferentes tipos apresentaram excesso de velocidade. Outros números que trouxeram preocupação à corporação foram de 58,7 mil ultrapassagens irregulares e 11,1 mil motoristas embriagados ao volante.

Segundo a PRF, a proposta da operação foi de fazer a segurança nos períodos de maior movimentação nas estradas, o que incluiu as férias escolares e as operações Natal, Ano Novo e Carnaval.

Celular ao volante

Segundo ainda a corporação, foram flagrados também 9,6 mil condutores utilizando o celular enquanto dirigiam. Além disso, 54,5 mil pessoas não usaram o cinto de segurança ou a “cadeirinha” para crianças até quatro anos de idade.

Entre os ocupantes de motocicletas, 10,3 mil pessoas não usaram o capacete. Entre os motoristas profissionais (de ônibus ou caminhão, por exemplo), 17,1 mil não respeitaram a Lei do Descanso (que estabelece ao menos 11 horas de pausa em um dia).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Formação abrange conteúdos como rotinas operacionais, gerenciamento de crises, defesa pessoal e práticas restaurativas -Foto: Rafa Marin/ Ascom Polícia Penal 
Sistema prisional Há 6 horas

Governo do Estado realiza aula inaugural para apresentar estrutura da Polícia Penal a 643 novos servidores

O governo do Estado, por meio da Academia da Polícia Penal (Acadeppen), promoveu na segunda-feira (23/2), a aula inaugural do Curso de Formação Pro...

 © Alexandre Pessoa/Divulgação
Geral Há 7 horas

Inmet emite alerta de chuvas intensas para 14 unidades da federação

Estão previstas chuvas entre 30 mm e 60 mm por hora

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Há 7 horas

Carnaval teve menos furtos e roubos de celulares, diz governo do Rio

Ocorrências contra turistas também apresentaram queda, segundo balanço
Geral Há 7 horas

Alagamentos e interdições afetam rodovias no Rio de Janeiro

Chuva forte provoca impactos em diferentes partes do estado

 Foto: Reprodução/Secom SC
Energia Há 9 horas

Itapema completa dois anos com gás natural e ultrapassa 2,4 mil consumidores

Foto: Eduardo Valente/GOVSCNúmero de clientes cresceu quase 16 vezes desde o início de 2025 e expansão segue em ritmo aceleradoO fornecimento de gá...

Tenente Portela, RS
21°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 31°
22° Sensação
1.33 km/h Vento
98% Umidade
100% (1.59mm) Chance chuva
06h24 Nascer do sol
19h11 Pôr do sol
Quarta
30° 18°
Quinta
32° 15°
Sexta
35° 14°
Sábado
36° 16°
Domingo
34° 19°
Últimas notícias
Geral Há 2 horas

PRF: quase 44% das mortes nas estradas envolvem veículos de carga
Política Há 2 horas

Empresária passa mal e depoimento é encerrado na CPMI do INSS
Esportes Há 5 horas

Federação Paulista divulga datas e horários das semifinais do Paulista
Educação Há 5 horas

Encontro debate rede latino-americana por alfabetização na idade certa
Justiça Há 5 horas

Mendonça tem nova reunião com PF e recebe relatório sobre Caso Master

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,16 -0,09%
Euro
R$ 6,09 -0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 347,491,22 -1,62%
Ibovespa
188,853,48 pts -0.88%
Mega-Sena
Concurso 2975 (21/02/26)
07
10
17
35
44
46
Ver detalhes
Quina
Concurso 6959 (23/02/26)
07
12
27
49
54
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3619 (23/02/26)
01
02
07
08
10
11
13
14
16
18
19
20
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2891 (23/02/26)
02
10
11
22
26
29
30
32
36
44
46
48
53
55
57
61
72
86
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2928 (23/02/26)
09
11
16
37
38
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias