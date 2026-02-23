Segunda, 23 de Fevereiro de 2026
19°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo do Estado realiza aula inaugural para apresentar estrutura da Polícia Penal a 643 novos servidores

O governo do Estado, por meio da Academia da Polícia Penal (Acadeppen), promoveu na segunda-feira (23/2), a aula inaugural do Curso de Formação Pro...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
23/02/2026 às 20h32
Governo do Estado realiza aula inaugural para apresentar estrutura da Polícia Penal a 643 novos servidores
Formação abrange conteúdos como rotinas operacionais, gerenciamento de crises, defesa pessoal e práticas restaurativas -Foto: Rafa Marin/ Ascom Polícia Penal 

O governo do Estado, por meio da Academia da Polícia Penal (Acadeppen), promoveu na segunda-feira (23/2), a aula inaugural do Curso de Formação Profissional para 643 novos servidores penitenciários. O evento ocorreu no auditório da Casa da Ospa, em Porto Alegre, e recepcionou 603 policiais penais e 40 técnicos administrativos nomeados em 23 de janeiro, no maior chamamento de novos servidores da história da Instituição.

Com a aprovação da Lei Complementar 16.449/2025, que institui o Estatuto da Polícia Penal, sancionada em 24 de dezembro de 2025, o governador Eduardo Leite autorizou o chamamento dos novos servidores. Ao todo, foram nomeados 953 policiais penais e 59 técnicos administrativos, aprovados no concurso público realizado em 2022. Com este ato, o governo do Estado já nomeou, desde 2019, 5.364 servidores para a Polícia Penal.

Os nomeados passaram por um processo seletivo composto por quatro etapas: prova objetiva, prova dissertativa, avaliação psicológica, investigação social e funcional do candidato, além de teste de aptidão física. Empossados na sexta-feira (20/2), os novos integrantes iniciam o Curso de Formação Profissional, organizado pela Acadeppen.

O curso terá duração aproximada de três meses, com carga horária superior a 500 horas-aula, na modalidade híbrida. As aulas são ministradas por docentes servidores da Polícia Penal, do Corpo de Bombeiros Militar e do Instituto-Geral de Perícias. A formação abrange conteúdos como procedimentos e rotinas operacionais e administrativas, atendimento pré-hospitalar, gerenciamento de crises, monitoração eletrônica, técnicas de defesa pessoal e imobilização, além de alternativas penais e práticas restaurativas.

O secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo, Jorge Pozzobom, citou que o fortalecimento da Polícia Penal passa, necessariamente, pela recomposição e ampliação do seu quadro efetivo. “A chegada destes novos servidores representa um avanço histórico para o sistema prisional gaúcho, pois estamos garantindo mais capacidade operacional, melhores condições de trabalho e maior qualificação na execução das políticas públicas voltadas à segurança e à ressocialização”, acrescentou.

Secretário Pozzobom citou que fortalecimento da Polícia Penal passa pela recomposição e ampliação do quadro efetivo -Foto: Arthur Plácido/Ascom SSPS
Secretário Pozzobom citou que fortalecimento da Polícia Penal passa pela recomposição e ampliação do quadro efetivo -Foto: Arthur Plácido/Ascom SSPS

Já o superintendente da Polícia Penal, Sergio Dalcol, destacou a atuação da Acadeppen. “A formação que hoje se inicia demonstra que não estamos apenas aumentando números, mas preparando servidores com excelência técnica, compromisso ético e visão humanizada do cumprimento da pena. Seguiremos trabalhando para que a Polícia Penal tenha, cada vez mais, estrutura, reconhecimento e condições de cumprir com eficiência a sua missão institucional”, afirmou.

Durante o evento, servidores da Acadeppen fizeram uma apresentação sobre a Instituição, normas e regulamentos, além de terem fornecido orientações e regras relativas ao curso de formação. O diretor da Acadeppen, Felipe Schuster, enfatizou que os alunos já integram oficialmente o quadro da instituição e que o período formativo deve ser encarado como etapa de preparação técnica e consolidação de postura profissional. “O ingresso não representa apenas a aprovação em concurso público, mas a incorporação a uma carreira de responsabilidade constitucional e impacto direto na segurança pública. Nosso compromisso é preparar profissionais qualificados, conscientes da missão que assumiram e capazes de honrar a instituição que agora representam”, destacou.

Com este ato, o governo do Estado já nomeou, desde 2019, 5.364 servidores para a Polícia Penal -Foto: Rafa Marin/ Ascom Polícia Penal
Com este ato, o governo do Estado já nomeou, desde 2019, 5.364 servidores para a Polícia Penal -Foto: Rafa Marin/ Ascom Polícia Penal

Investimentos no sistema prisional

A convocação dos novos policiais penais e técnicos administrativos ocorre em meio ao avanço das obras de cinco novas unidades prisionais, previstas para serem inauguradas nos próximos meses: as penitenciárias em Caxias do Sul, em Rio Grande e em São Borja, assim como as cadeias públicas de Passo Fundo e de Alegrete, que irão garantir 5.348 novas vagas para o cumprimento de penas no sistema penitenciário gaúcho.

Texto: Andréia Moreno e Lucille Soares/Ascom Polícia Penal
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Alexandre Pessoa/Divulgação
Geral Há 4 horas

Inmet emite alerta de chuvas intensas para 14 unidades da federação

Estão previstas chuvas entre 30 mm e 60 mm por hora

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Há 4 horas

Carnaval teve menos furtos e roubos de celulares, diz governo do Rio

Ocorrências contra turistas também apresentaram queda, segundo balanço
Geral Há 4 horas

Alagamentos e interdições afetam rodovias no Rio de Janeiro

Chuva forte provoca impactos em diferentes partes do estado

 Foto: Reprodução/Secom SC
Energia Há 6 horas

Itapema completa dois anos com gás natural e ultrapassa 2,4 mil consumidores

Foto: Eduardo Valente/GOVSCNúmero de clientes cresceu quase 16 vezes desde o início de 2025 e expansão segue em ritmo aceleradoO fornecimento de gá...
Geral Há 8 horas

Soldado da PM depõe por ter matado cachorro comunitário em São Paulo

Brasil registra graves ataques contra animais

Tenente Portela, RS
20°
Chuvas esparsas
Mín. 19° Máx. 29°
21° Sensação
0.76 km/h Vento
97% Umidade
100% (4.22mm) Chance chuva
06h24 Nascer do sol
19h12 Pôr do sol
Terça
31° 18°
Quarta
30° 18°
Quinta
32° 17°
Sexta
34° 14°
Sábado
35° 15°
Últimas notícias
Esportes Há 2 horas

Federação Paulista divulga datas e horários das semifinais do Paulista
Educação Há 2 horas

Encontro debate rede latino-americana por alfabetização na idade certa
Justiça Há 2 horas

Mendonça tem nova reunião com PF e recebe relatório sobre Caso Master
Senado Federal Há 2 horas

Relator: empresas de Ingrid receberam R$ 156 milhões desviados do INSS
Saúde Há 2 horas

Palácio Piratini tem iluminação especial para conscientizar sobre doenças raras

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,16 -0,09%
Euro
R$ 6,09 -0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 351,514,99 -0,49%
Ibovespa
188,853,48 pts -0.88%
Mega-Sena
Concurso 2975 (21/02/26)
07
10
17
35
44
46
Ver detalhes
Quina
Concurso 6958 (21/02/26)
09
14
24
55
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3618 (21/02/26)
01
03
04
05
09
10
11
12
14
15
20
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2890 (20/02/26)
01
13
20
23
26
28
30
48
55
56
67
69
73
82
87
88
89
90
95
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2927 (20/02/26)
07
19
24
27
30
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias