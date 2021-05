Conselho de Ética ouve testemunhas do deputado Daniel Silveira

Deputado Daniel Silveira, durante reunião virtual do Conselho de Ética - (Foto: Gustavo Sales/Câmara dos Deputados)

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados realiza reunião nesta quinta-feira (27), às 14 horas, no plenário 11, para ouvir as testemunhas de defesa indicadas pelo deputado Daniel Silveira (PSL-RJ), referente a processo (REP 8/21) movido contra ele pelos partidos Rede, Psol e PSB.

As siglas acusam Silveira de ameaçar manifestantes do movimento “antifascistas”, em postagem no Twitter. A relatora da representação contra Silveira é a deputada Professora Rosa Neide (PT-MT).

Foram convidados para testemunhar a favor do deputado:

- Alessandro Lemos Passos Loiola;

- Hebert Cohn;

- Hugo Fizler Chaves Neto;

- Elitusalém Gomes de Freitas;

- João Daniel Silva;

- Marcelo Rocha Monteiro;

- Michele Dias Alves Siqueira.