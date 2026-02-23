Segunda, 23 de Fevereiro de 2026
Alagamentos e interdições afetam rodovias no Rio de Janeiro

Chuva forte provoca impactos em diferentes partes do estado

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
23/02/2026 às 18h58

Os alagamentos provocados pela chuva intensa desta segunda-feira (23) causaram interdições e lentidão em rodovias do estado do Rio de Janeiro. Trechos da BR-116 e da BR-495 foram afetados e houve impacto no transporte público e em serviços de municípios da região metropolitana.

Na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na altura do km 173, em São João de Meriti, Baixada Fluminense, houve interdição no sentido São Paulo por causa de alagamento. Bolsões d’água também foram registrados nos kms 173, 171 e 170, no sentido Rio de Janeiro, e atingiram pistas marginais e expressas. Às 15h30, a concessionária informou que o fluxo estava lento nos pontos afetados, mas sem registro de interdição total.

Segundo a Prefeitura de São João de Meriti, a chuva levou o município ao Estágio 5 de Alerta Máximo, o nível mais alto na escala da Defesa Civil. Em menos de 30 minutos, alguns bairros registraram acumulados expressivos. Venda Velha concentrou 100,2 mm de chuva, enquanto São Mateus registrou 29,4 mm e Jardim Sumaré, 23,2 mm. Travessa Itacaré teve 21,4 mm e a sede da Defesa Civil, 20,8 mm.

O protocolo do Grupo de Ações Coordenadas (GRAC) da Defesa Civil foi ativado em regime de monitoramento permanente. Até o momento, a prefeitura contabiliza 124 desalojados e não há registro de desabrigados.

Desalojados são aqueles que se viram forçados a deixar as próprias casas e estão morando na casa de outras pessoas. Já os desabrigados se deslocaram para abrigos públicos após terem as casas danificadas ou ameaçadas pelas chuvas.

Interdição

Na região serrana, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) alertou para interdição total no km 23 da BR-495/RJ. A rodovia, que liga Petrópolis a Teresópolis, apresentou afundamento de pista. Técnicos do órgão avaliam as condições estruturais do trecho, e ainda não há previsão para liberação.

Na capital, o Centro de Operações e Resiliência informou que os núcleos de chuva que atuavam sobre as zonas norte e oeste perderam intensidade ao longo da tarde. Ainda assim, houve impactos em bairros como Pavuna, Méier, Irajá, Tijuca, Campo Grande e Bangu.

O transporte público também sofreu alterações. Segundo a MobiRio, a circulação do BRT foi temporariamente suspensa nas linhas 67 (Campo Grande x Deodoro) e 68 (Bangu x Deodoro) devido à chuva intensa.

O município permanece em Estágio 2, o que indica que há previsão de mudança na rotina da cidade nas próximas horas ou impactos que exigem ações imediatas de resposta.

De acordo com o sistema Alerta Rio, o tempo na cidade foi influenciado por áreas de instabilidade associadas a uma região de baixa pressão, com registro de pancadas de chuva muito fortes acompanhadas de raios. A previsão para o fim da tarde e a noite desta segunda-feira é de pancadas isoladas, com possibilidade de formação de novos núcleos sobre a cidade.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Alexandre Pessoa/Divulgação
 © Tomaz Silva/Agência Brasil
 Foto: Reprodução/Secom SC
 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
