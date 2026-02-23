Segunda, 23 de Fevereiro de 2026
Itapema completa dois anos com gás natural e ultrapassa 2,4 mil consumidores

Número de clientes cresceu quase 16 vezes desde o início de 2025 e expansão segue em ritmo acelerado

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
23/02/2026 às 16h58
Itapema completa dois anos com gás natural e ultrapassa 2,4 mil consumidores
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Eduardo Valente/GOVSC

Número de clientes cresceu quase 16 vezes desde o início de 2025 e expansão segue em ritmo acelerado

O fornecimento de gás natural em Itapema completa dois anos com forte expansão da base de consumidores e da infraestrutura energética. O município soma atualmente 2.464 clientes atendidos, resultado da adesão de 2.318 novos consumidores somente no último ano. O avanço evidencia a consolidação do energético na cidade e sua crescente demanda entre residências, comércios e grandes empreendimentos.

Entre os grandes empreendimentos recentes, está o atendimento ao Píer Oporto, conectado à rede este ano. Localizado na Avenida Beira Mar, o empreendimento figura entre os projetos mais aguardados da região e se diferencia por apresentar um conceito inédito na América Latina voltado a experiências integradas de lazer, turismo e entretenimento. A conexão foi concluída pela SCGÁS antes da inauguração oficial, realizada em dezembro de 2025.

O consumo médio atual no município é de aproximadamente 78 mil m³ por mês, cerca de 60% a mais em comparação com o último ano. Para acompanhar a demanda local, somente em 2025 foram investidos aproximadamente R$ 6 milhões em obras de expansão de rede.

O plano de crescimento segue estruturado para os próximos anos. A SCGÁS prevê investimentos de R$ 19,7 milhões ao longo dos próximos cinco anos para ampliar a distribuição em Itapema com a construção de novos 46 km de gasodutos. A expansão permitirá atender novas áreas urbanas e projetos de desenvolvimento, fortalecendo a infraestrutura energética e contribuindo para a competitividade econômica do município.

A SCGÁS atende há mais de 30 anos os segmentos industrial, automotivo, comercial e residencial. Atualmente, opera em 72 municípios, fornecendo gás natural para mais de 36 mil consumidores. É a segunda maior distribuidora de gás canalizado do país em número de municípios e indústrias atendidas e a terceira em rede de postos de Gás Natural Veicular (GNV). Com uma infraestrutura de 1.712 km, Santa Catarina é o terceiro maior do Brasil em extensão de rede.

© Alexandre Pessoa/Divulgação
