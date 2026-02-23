Segunda, 23 de Fevereiro de 2026
19°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Ex-embaixador britânico é preso após revelações relacionadas a Epstein

Peter Mendelson é suspeito de "má conduta no exercício do cargo"

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
23/02/2026 às 16h28

O ex-embaixador britânico nos EUA Peter Mandelson foi preso pela polícia de Londres sob suspeita de má conduta no exercício de cargo público, após revelações sobre ligações com o criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein.

Mandelson, 72 anos, foi demitido do cargo mais prestigioso do serviço diplomático britânico em setembro, quando a profundidade de sua amizade com Epstein começou a ficar clara.

A polícia iniciou neste mês uma investigação criminal sobre Mandelson depois que o governo do primeiro-ministro Keir Starmer repassou as comunicações entre o ex-embaixador e Epstein.

“Os policiais prenderam um homem de 72 anos por suspeita de má conduta no exercício de cargo público”, disse a Polícia Metropolitana de Londres em um comunicado relacionado a uma investigação sobre um ex-ministro do governo.

E-mails entre Mandelson e Epstein, divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos no final de janeiro, mostraram que os dois homens tinham uma relação mais próxima do que se sabia publicamente, e que Mandelson havia compartilhado informações com o financista quando era ministro no governo do ex-primeiro-ministro Gordon Brown.

Mandelson, que este mês renunciou ao Partido Trabalhista de Starmer e deixou seu cargo na câmara alta do Parlamento, disse anteriormente que lamentava “profundamente” sua associação passada com Epstein. Mas ele não comentou publicamente nem respondeu às mensagens solicitando comentários sobre as últimas revelações.

Na semana passada, o irmão mais novo do rei Charles, Andrew Mountbatten-Windsor, também foi preso sob suspeita de má conduta no exercício de cargo público, devido a alegações de que ele teria enviado documentos confidenciais do governo a Epstein. Ele sempre negou qualquer irregularidade em relação a Epstein.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Internacional Há 4 horas

Saiba como foi operação que matou El Mencho, chefe de cartel no México

Após onda de violência, México amanheceu sem distúrbios nesta segunda
Internacional Há 7 horas

Lula destaca inovação como prioridade do Brasil na Coreia

Presidente citou cooperação vantajosas nas áreas aeroespacial e saúde
Internacional Há 2 dias

Lula diz que Sul Global pode mudar a lógica econômica do mundo

Países em desenvolvimento precisam estar juntos, diz presidente
Internacional Há 2 dias

Brasil e Índia fazem parceria para produção de medicamentos

Acordos preveem produção de fármacos para câncer de mama
Internacional Há 2 dias

Embraer firma acordo para instalar linha de montagem na Índia

Documento foi assinado hoje em Nova Delhi

Tenente Portela, RS
22°
Chuvas esparsas
Mín. 19° Máx. 29°
23° Sensação
1.04 km/h Vento
91% Umidade
100% (4.22mm) Chance chuva
06h24 Nascer do sol
19h12 Pôr do sol
Terça
31° 18°
Quarta
30° 18°
Quinta
32° 17°
Sexta
34° 14°
Sábado
35° 15°
Últimas notícias
Câmara Há 8 minutos

Projeto dobra prazo para cobrança de dívidas de R$ 500 mil ou mais
Direitos Humanos Há 22 minutos

Estupro de vulnerável: decisão do TJMG abre "precedente perigoso
Senado Federal Há 22 minutos

Izalci sugere CPI no Legislativo do DF para investigar gestão do BRB
Câmara Há 22 minutos

Projeto prevê prazo mínimo para divulgação de relatório antes de sessão virtual de julgamento
Tecnologia Há 37 minutos

PipeRun lança nova fase de programa de consultorias

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 0,00 %
Euro
R$ 0,00 %
Peso Argentino
R$ 0,00 %
Bitcoin
R$ 0,00 %
Ibovespa
0,00 pts %
Mega-Sena
Concurso 2975 (21/02/26)
07
10
17
35
44
46
Ver detalhes
Quina
Concurso 6958 (21/02/26)
09
14
24
55
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3618 (21/02/26)
01
03
04
05
09
10
11
12
14
15
20
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2890 (20/02/26)
01
13
20
23
26
28
30
48
55
56
67
69
73
82
87
88
89
90
95
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2927 (20/02/26)
07
19
24
27
30
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias