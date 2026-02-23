Segunda, 23 de Fevereiro de 2026
19°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Paim defende Estatuto dos Cães e Gatos

O senador Paulo Paim (PT-RS) defendeu, em pronunciamento nesta segunda-feira (23), o avanço do projeto de lei ( PL 6.191/2025 ) que institui o Esta...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
23/02/2026 às 15h53
Paim defende Estatuto dos Cães e Gatos
- Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

O senador Paulo Paim (PT-RS) defendeu, em pronunciamento nesta segunda-feira (23), o avanço do projeto de lei ( PL 6.191/2025 ) que institui o Estatuto dos Cães e Gatos. Relator da proposta, ele afirmou que o texto, já aprovado por unanimidade na Comissão de Direitos Humanos (CDH), está em análise na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ).

Ao tratar da importância da proposta, Paim citou episódio recente de violência contra um cão em Florianópolis (SC), que, segundo ele, gerou repercussão nacional e internacional. O senador questionou a influência de conteúdos violentos sobre jovens e defendeu resposta firme do Estado.

O parlamentar explicou que o estatuto foi elaborado com a participação de entidades de defesa dos animais e especialistas em direito animal. De acordo com ele, o texto está estruturado em 12 capítulos e 60 artigos, define regras sobre tutela responsável, proíbe práticas como abandono e mutilação e amplia punições para maus-tratos. Paim informou que o artigo 45 da proposta estabelece pena de seis meses a dez anos de reclusão para quem matar ou torturar cão ou gato.

— O Estatuto dos Cães e Gatos é um passo fundamental para assegurar direitos essenciais a esses seres que dependem muito de nós. Enfatizo a importância de se estabelecer direitos fundamentais à vida, integridade, o bem-estar dos nossos amigos de quatro patas e, além disso, a obrigação dos Poderes sobre os mesmos — disse.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
- Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Senado Federal Há 41 minutos

Izalci sugere CPI no Legislativo do DF para investigar gestão do BRB

O senador Izalci Lucas (PL-DF) defendeu nesta segunda-feira (23) a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara Legislativa do Dis...

 Presidente da CPMI também falou que vai buscar a prorrogação da comissão por pelo menos 60 dias - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

CPMI do INSS: Viana diz que vai recorrer da decisão do STF de liberar Vorcaro

O presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana (Podemos-MG), lamentou o fato de a comissão não conseguir ouvir Daniel Vorcaro nesta segunda-fei...

 - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Senado Federal Há 3 horas

Damares critica absolvição de homem acusado de estuprar menina de 12 anos

Em pronunciamento nesta terça-feira (23), a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) criticou a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais de a...

 Comissão vai discutir ainda prova para médicos recém-formados e propor audiência pública sobre a polilaminina - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Senado Federal Há 4 horas

Projeto que amplia cotas em estágios está na pauta da CAS

O projeto de lei que amplia as cotas para estágios em empresas é um dos destaques da reunião da Comissão de Assuntos Sociais (CAS) agendada para a ...

 Os participantes do debate defenderam gestão educacional engajada, professores capacitados, famílias bem-orientadas e políticas públicas consistentes para os estudantes com altas habilidades ou superdotação - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Senado Federal Há 4 horas

Superdotados precisam de políticas e profissionais capacitados, aponta debate

Gestão educacional engajada, professores capacitados, família bem-orientada e políticas públicas consistentes são os pilares do apoio correto às cr...

Tenente Portela, RS
22°
Chuvas esparsas
Mín. 19° Máx. 29°
23° Sensação
1.04 km/h Vento
91% Umidade
100% (4.22mm) Chance chuva
06h24 Nascer do sol
19h12 Pôr do sol
Terça
31° 18°
Quarta
30° 18°
Quinta
32° 17°
Sexta
34° 14°
Sábado
35° 15°
Últimas notícias
Direitos Humanos Há 9 minutos

Influenciador Hytalo Santos é condenado por exploração sexual infantil
Cultura Há 9 minutos

Governo do Estado anuncia programação de nova biblioteca comunitária do Centro da Juventude de Alvorada
Câmara Há 23 minutos

Projeto dobra prazo para cobrança de dívidas de R$ 500 mil ou mais
Direitos Humanos Há 38 minutos

Estupro de vulnerável: decisão do TJMG abre "precedente perigoso
Senado Federal Há 38 minutos

Izalci sugere CPI no Legislativo do DF para investigar gestão do BRB

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,17 -0,03%
Euro
R$ 6,10 -0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 355,136,49 -4,35%
Ibovespa
188,853,48 pts -0.88%
Mega-Sena
Concurso 2975 (21/02/26)
07
10
17
35
44
46
Ver detalhes
Quina
Concurso 6958 (21/02/26)
09
14
24
55
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3618 (21/02/26)
01
03
04
05
09
10
11
12
14
15
20
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2890 (20/02/26)
01
13
20
23
26
28
30
48
55
56
67
69
73
82
87
88
89
90
95
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2927 (20/02/26)
07
19
24
27
30
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias