Soldado da PM depõe por ter matado cachorro comunitário em São Paulo

Brasil registra graves ataques contra animais

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
23/02/2026 às 15h23

Um soldado da Polícia Militar (PM) identificado pela Polícia Civil como suspeito de ter matado com sete tiros um cachorro comunitário na Zona Leste de São Paulo, no dia 18 de janeiro deste ano, prestou depoimento ao DPPC (Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania) nesta segunda-feira (23), acompanhado da Corregedoria da PM, segundo informações da Secretaria Estadual de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP). Ele não foi preso e responderá em liberdade por maus tratos contra animais.

O crime foi gravado por uma câmera de monitoramento que mostra um homem, em um ponto de ônibus, na calçada da Avenida Ragueb Chohfi, no Jardim Três Marias, disparando dez vezes contra um cachorro. As imagens mostram o animal latindo para o homem, que discutia com a esposa. Ele saca a arma, atira no cão e foge.

Expressão cultural

O cachorro não tinha nome, nem raça definida e morava na rua. Era conhecido como Caramelo por moradores do bairro e funcionários de um shopping próximo. A morte do animal foi revelada no mesmo dia em que o governo do estado reconheceu por lei o “vira-lata Caramelo ” como expressão cultural de São Paulo.

A medida chega num momento em que o país registra graves ataques a animais, especialmente os comunitários, como os cães Orelha (foto) e Abacate .

Orelha foi espancado no começo de janeiro por quatro adolescentes na Praia Brava, em Santa Catarina.

Ele morreu um dia depois das agressões. Na cidade de Toledo, no Paraná, Abacate foi morto após o disparo de uma arma de fogo. A polícia investiga os dois casos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral Há 52 minutos

CNU: prazo para aprovados manifestarem interesse em vaga termina hoje

Manifestação é obrigatória para seguir para próximas etapas do concurs

 Primeiros quatro quilômetros de pista duplicada da rodovia já foram entregues para população -Foto: Divulgação Daer
Estradas Há 1 hora

Governo do Estado avança obras de duplicação da ERS-734 para qualificar acesso à Praia do Cassino

O governo estadual avança, em ritmo acelerado, a duplicação da ERS-734 – principal via de acesso entre Rio Grande e a Praia do Cassino – para resol...
Geral Há 2 horas

Ubatuba decreta situação de emergência após chuvas no fim de semana

Em 12 horas, região teve volume de chuva equivalente à média do mês

 -
Planejamento Há 3 horas

Rio Grande do Sul será o Estado com maior crescimento econômico em 2026, aponta estudo nacional

O Rio Grande do Sul deve consolidar sua posição como o principal eixo de expansão da economia nacional em 2026. Projeções indicam que o Produto Int...

 (Foto: Kéke Barcellos / Embrapa Pecuária Sul / Divulgação / CP)
Rural Há 4 horas

O diferencial da carne produzida no Rio Grande do Sul

Setor busca reposicionar a pecuária gaúcha e agregar valor ao produto no país

