Governo do Estado avança obras de duplicação da ERS-734 para qualificar acesso à Praia do Cassino

O governo estadual avança, em ritmo acelerado, a duplicação da ERS-734 – principal via de acesso entre Rio Grande e a Praia do Cassino – para resol...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
23/02/2026 às 14h43
Primeiros quatro quilômetros de pista duplicada da rodovia já foram entregues para população -Foto: Divulgação Daer

O governo estadual avança, em ritmo acelerado, a duplicação da ERS-734 – principal via de acesso entre Rio Grande e a Praia do Cassino – para resolver um dos maiores gargalos de mobilidade do litoral do Rio Grande do Sul. Com um investimento de R$ 87 milhões do Tesouro do Estado, a obra de 6,53 quilômetros já transforma a experiência de milhares de turistas e moradores que enfrentavam congestionamentos durante a temporada de verão.

Os primeiros quatro quilômetros de pista duplicada da rodovia, no trecho entre os quilômetros 10,6 e 15,3, já foram entregues para a população. O segmento conta com nova pista de rolamento, acostamentos e sinalização horizontal e vertical, além de sistema de iluminação pública. Até o momento, já foram aplicados R$ 41,7 milhões nos serviços, executados pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) – vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt). O Litoral Sul tem governo do Estado atuando.

“A duplicação da ERS-734 vai muito além da infraestrutura. Estamos investindo para criar um corredor eficiente que significa mais segurança para quem trafega, mais agilidade para o turismo e mais desenvolvimento para toda a região sul do Estado", ressalta o titular da Selt, Juvir Costella.

Próximos passos

Os serviços seguem no trecho restante da rodovia, entre os quilômetros 15,3 e 17,2. Nos próximos meses, as equipes atuam na continuidade dos passeios, na remoção de postes, no remanejamento da rede de água, na execução de drenagem, na instalação de meio-fio e na aplicação da camada asfáltica final.

Para o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, a complexidade técnica do projeto está sendo cuidadosamente executada. “Esta é uma obra que exige simultaneamente o remanejamento de redes subterrâneas, a instalação de um sistema robusto de drenagem e pavimentação de alta resistência", detalha. "Com o primeiro trecho já entregue, agora avançamos no segmento mais desafiador. Nossa meta é concluir toda a obra neste ano, entregando uma rodovia projetada para durar décadas e suportar o crescimento da região.”

Corredor para o desenvolvimento

A transformação da via é aguardada com grande expectativa por comerciantes, moradores e frequentadores do Cassino, que há décadas conviviam com os engarrafamentos.

Foto em ambiente aberto, na calçada de uma estrada, de um homem idoso, em primeiro plano. Ele tem cabelos brancos, usa camiseta preta e olha para a câmera.
Para Heines Brando, dono de uma borracharia no local, obra já aumentou movimento de clientes -Foto: Divulgação Daer

Para o microempresário Heines Brando, dono de uma borracharia no local, a obra já trouxe benefícios imediatos. "O movimento de clientes aumentou muito depois da duplicação. Foi construída uma rótula bem em frente à borracharia, o que facilitou bastante a chegada de veículos. O acesso ao nosso local ficou estratégico tanto para quem vem da cidade quanto da praia. Antes era uma dificuldade para sair da cidade; hoje, o trânsito flui bem melhor", relata.

Foto em plano americano, ao ar livre, de uma mulher idosa, de cabelos castanhos. Ela usa camiseta preta e olha para a câmera.
Proprietária de hotel, Martha Pinto Bandeira vê oportunidade de crescimento na duplicação -Foto: Divulgação Daer

A proprietária de hotel Martha Pinto Bandeira, que há 29 anos trabalha no Cassino, vê na duplicação uma oportunidade de crescimento. "Antes da duplicação, preferíamos ir a Pelotas para fazer uma consulta médica, pois levava menos tempo. Hoje, mesmo sem estar completamente pronta, a obra já melhorou bastante o trânsito. Aos domingos, havia muito congestionamento, e os turistas perdiam muito tempo na estrada. Espero que agora haja um salto no desenvolvimento", destaca.

A duplicação da ERS-734 integra o programa de obras de ligações regionais do governo do Estado, realizado por meio da Selt e do Daer.

Antes, não se investia como agora nessas obras estruturantes. Atualmente, quase R$ 1 bilhão está sendo destinado para a pavimentação de rodovias esperadas há décadas pelas comunidades.

Texto: Ascom Selt
Edição: Secom

DENGUE
