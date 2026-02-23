Governo do Estado avança obras de duplicação da ERS-734 para qualificar acesso à Praia do Cassino

O governo estadual avança, em ritmo acelerado, a duplicação da ERS-734 – principal via de acesso entre Rio Grande e a Praia do Cassino – para resolver um dos maiores gargalos de mobilidade do litoral do Rio Grande do Sul. Com um investimento de R$ 87 milhões do Tesouro do Estado, a obra de 6,53 quilômetros já transforma a experiência de milhares de turistas e moradores que enfrentavam congestionamentos durante a temporada de verão.

Os primeiros quatro quilômetros de pista duplicada da rodovia, no trecho entre os quilômetros 10,6 e 15,3, já foram entregues para a população. O segmento conta com nova pista de rolamento, acostamentos e sinalização horizontal e vertical, além de sistema de iluminação pública. Até o momento, já foram aplicados R$ 41,7 milhões nos serviços, executados pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) – vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt). O Litoral Sul tem governo do Estado atuando.

“A duplicação da ERS-734 vai muito além da infraestrutura. Estamos investindo para criar um corredor eficiente que significa mais segurança para quem trafega, mais agilidade para o turismo e mais desenvolvimento para toda a região sul do Estado", ressalta o titular da Selt, Juvir Costella.

Próximos passos

Os serviços seguem no trecho restante da rodovia, entre os quilômetros 15,3 e 17,2. Nos próximos meses, as equipes atuam na continuidade dos passeios, na remoção de postes, no remanejamento da rede de água, na execução de drenagem, na instalação de meio-fio e na aplicação da camada asfáltica final.

Para o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, a complexidade técnica do projeto está sendo cuidadosamente executada. “Esta é uma obra que exige simultaneamente o remanejamento de redes subterrâneas, a instalação de um sistema robusto de drenagem e pavimentação de alta resistência", detalha. "Com o primeiro trecho já entregue, agora avançamos no segmento mais desafiador. Nossa meta é concluir toda a obra neste ano, entregando uma rodovia projetada para durar décadas e suportar o crescimento da região.”

Corredor para o desenvolvimento

A transformação da via é aguardada com grande expectativa por comerciantes, moradores e frequentadores do Cassino, que há décadas conviviam com os engarrafamentos.

Para Heines Brando, dono de uma borracharia no local, obra já aumentou movimento de clientes - Foto: Divulgação Daer

Para o microempresário Heines Brando, dono de uma borracharia no local, a obra já trouxe benefícios imediatos. "O movimento de clientes aumentou muito depois da duplicação. Foi construída uma rótula bem em frente à borracharia, o que facilitou bastante a chegada de veículos. O acesso ao nosso local ficou estratégico tanto para quem vem da cidade quanto da praia. Antes era uma dificuldade para sair da cidade; hoje, o trânsito flui bem melhor", relata.

Proprietária de hotel, Martha Pinto Bandeira vê oportunidade de crescimento na duplicação - Foto: Divulgação Daer

A proprietária de hotel Martha Pinto Bandeira, que há 29 anos trabalha no Cassino, vê na duplicação uma oportunidade de crescimento. "Antes da duplicação, preferíamos ir a Pelotas para fazer uma consulta médica, pois levava menos tempo. Hoje, mesmo sem estar completamente pronta, a obra já melhorou bastante o trânsito. Aos domingos, havia muito congestionamento, e os turistas perdiam muito tempo na estrada. Espero que agora haja um salto no desenvolvimento", destaca.



A duplicação da ERS-734 integra o programa de obras de ligações regionais do governo do Estado, realizado por meio da Selt e do Daer.

Antes, não se investia como agora nessas obras estruturantes. Atualmente, quase R$ 1 bilhão está sendo destinado para a pavimentação de rodovias esperadas há décadas pelas comunidades.