Rio Grande do Sul será o Estado com maior crescimento econômico em 2026, aponta estudo nacional

O Rio Grande do Sul deve consolidar sua posição como o principal eixo de expansão da economia nacional em 2026. Projeções indicam que o Produto Interno Bruto (PIB) gaúcho apresentará uma alta de 4,6%, o índice mais expressivo do país para o período, puxado pelo setor agropecuário, cujo aumento previsto é de 16,5%. O desempenho coloca o Estado em um patamar de crescimento superior ao dobro da média nacional esperada, que é de 2%.

O cenário de otimismo é sustentado pela recuperação econômica após ciclos climáticos adversos. O movimento, que já vinha destacado pelo Boletim de Conjuntura do RS – publicado em janeiro deste ano pelo Departamento de Economia e Estatística (DEE), vinculado à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) – segue um padrão observado após períodos de quebra de safra, quando a forte retomada da agropecuária funciona como o centro dinâmico da economia estadual. Nesse contexto, o setor gera reflexos positivos imediatos sobre o comércio, a logística e a indústria de transformação.

Força do campo e apoio à produção

O principal pilar do avanço é a agropecuária, com alta projetada de 16,5% no Estado, marca significativamente superior à média nacional do setor (1%). A produção de grãos deve somar 8,2 milhões de toneladas adicionais, com destaque para a soja (+55,4%) e o milho (+19,9%).

O Rio Grande do Sul conta com a execução de políticas públicas que dão suporte direto ao produtor. Com iniciativas como o Programa Milho 100%, da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), torna-se possível alcançar o retorno econômico projetado para o setor. Implementado para a safra 2025/2026 com investimento de R$ 93 milhões, o programa garantiu subsídio integral para sementes de milho e sorgo a mais de 40 mil produtores em 457 municípios. A iniciativa é um fator determinante para o aumento da produtividade e a redução da dependência de ração comprada.

Da mesma forma, o suporte à agricultura familiar amplia a viabilidade dessas projeções por meio de outras frentes:

Sementes e Mudas Forrageiras - Com investimento de R$ 26 milhões em 2026, o programa atende mais de 24 mil agricultores, fortalecendo a base da pecuária de leite e corte.

Programa Agrofamília - Com foco na sucessão rural e produtividade, a iniciativa já investiu R$ 56 milhões, incluindo uma etapa recente de R$ 12 milhões destinada a projetos produtivos para jovens em 140 municípios.

Feiras da Agricultura Familiar - O aporte de R$ 14 milhões em feiras regionais viabiliza a comercialização direta, que em 2025 superou a marca de R$ 46 milhões em vendas.

Plano Safra RS - Bônus Mais Leite - O objetivo da iniciativa é fortalecer e qualificar a cadeia produtiva do leite na agricultura familiar. O programa apresenta investimento de R$ 30 milhões e concede bônus financeiro de até 25% sobre o valor contratado por produtores enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), em operações de custeio e aporte voltadas à atividade leiteira. Em fevereiro de 2026, o Plano Safra RS - Bônus Mais Leite já ultrapassou 2 mil declarações emitidas pela SDR, com contratos assinados que somam R$ 133,1 milhões, dos quais R$ 23,3 milhões correspondem à subvenção do Estado.

Desenvolve RS Rural - O programa reúne um conjunto de ações voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar, com apoio a povos indígenas, comunidades quilombolas, pescadores, aquicultores, escolas agrícolas e organizações associativas, além de investimentos destinados ao fortalecimento e fomento produtivo das formas associativas de organização da agricultura familiar e em projetos de captação e usos múltiplos da água. A iniciativa promove inclusão produtiva, sustentabilidade, geração de renda e desenvolvimento do meio rural em todo o Estado. A SDR investe R$ 43,7 milhões por meio do programa.

Consulta Popular- A iniciativa tem como objetivo fortalecer a agricultura familiar e as agroindústrias por meio de projetos elaborados pelos municípios e aprovados pela SDR, auxiliando produtores no aumento da produtividade e da comercialização. Em 2025, a Consulta Popular apresentou resultados expressivos, com a execução integral das 75 demandas previstas e 75 convênios empenhados, totalizando R$ 5,93 milhões. Considerando também os valores de exercícios anteriores, foram executadas 167 demandas, com 144 convênios empenhados. No total, o volume de recursos destinados alcança R$ 15,3 milhões.

Defesa Sanitária ediversificação

O Estado investe também, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), na estabilidade das cadeias animais por meio do Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal (Fundesa). O fundo, criado pelas próprias cadeias produtivas (aves, suínos, corte e leite), complementa as ações de defesa sanitária e garante mecanismos indenizatórios em casos de enfermidades, oferecendo segurança jurídica ao produtor.

No setor de especialidades, fundos como o Fundo de Desenvolvimento da Vitivinicultura (Fundovitis) – com R$ 44,3 milhões para vitivinicultura –, o Fundo de Desenvolvimento e Inovação da Cadeia Produtiva de Erva-mate (Fundomate) – que destinou R$ 850 mil para erva-mate, somados aos programas Pró-Oliva e Pró-Pecã– e o Fundo de Desenvolvimento da Ovinocultura (Fundovinos) – com porte de R$ 4,9 milhões – ajudam a reduzir a vulnerabilidade do setor primário.

Investimento em irrigação como base de estabilidade

Para garantir que o crescimento seja sustentável, o governo oferece subvenções de 20% para investimentos privados em sistemas de irrigação. O objetivo é ampliar a área irrigada em 100 mil hectares nos próximos quatro anos, conferindo previsibilidade ao PIB mesmo em anos de instabilidade climática.

Reflexos nos serviços e na indústria

O setor de serviços no RS tem crescimento projetado de 4,3%, superando amplamente a média brasileira de 2,1%. A indústria gaúcha também mantém sua trajetória de expansão (+1,3%), beneficiada pela redução da taxa Selic e pela forte demanda por implementos agrícolas e bens de consumo.