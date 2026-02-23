Segunda, 23 de Fevereiro de 2026
Cirurgia plástica avança com técnicas mais personalizadas

Cirurgião plástico destaca que a evolução das técnicas permite abordagens mais individualizadas, com resultados alinhados às expectativas e ao perf...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
23/02/2026 às 12h57
Imagem de Freepik/prostock-studio

Em 2024, de acordo com pesquisa da International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), o Brasil registrou cerca de 2,35 milhões de cirurgias plásticas, consolidando-se como o país líder global em procedimentos cirúrgicos dessa natureza.

Entre os procedimentos mais procurados, destacam-se na pesquisa a lipoaspiração, aumento de mama, blefaroplastia (cirurgia das pálpebras), abdominoplastia e gluteoplastia (ou aumento de glúteos).

Com mais de 16 anos de atuação, o cirurgião plástico Dr. Álvaro Sá destaca que o Brasil é reconhecido internacionalmente pela excelência de seus profissionais na área. 

"Nunca estivemos defasados em relação a técnicas cirúrgicas ou tecnologias, então a cada ano que passa o número de cirurgias aumenta consistentemente, tanto de pacientes locais quanto de pacientes vindos de outros países. Também houve avanços significativos no tratamento da obesidade, o que fez aumentar a procura por cirurgias reparadoras pós perda de peso", detalha.

Cirurgias mais personalizadas e pacientes mais informados

Além do aumento da demanda, o especialista chama atenção para o avanço da personalização nos procedimentos. Para ele, o perfil dos pacientes amadureceu à medida que a cirurgia plástica e suas técnicas evoluíram. 

Há cerca de uma década, a procura se concentrava em cirurgias como lipoaspiração, abdominoplastia, rinoplastia e mamoplastia. Atualmente, cada uma dessas intervenções conta com múltiplas abordagens técnicas e possibilidades de resultado.

"A lipoaspiração pode ser tradicional, com definição leve, moderada ou alta. Já uma rinoplastia pode ser preservadora ou estruturada, mais ou menos empinada, com dorso reto ou côncavo. E uma boa parte das pacientes manifesta sua preferência ou até mesmo já sabe qual tipo de técnica vai querer. O cirurgião plástico deve estar muito bem preparado para avaliar a paciente, seus anseios e orientar se a escolha dela de fato é a melhor para seu caso", informa o Dr. Álvaro Sá.

Diferenças entre cirurgias corporais e faciais

No caso das cirurgias de contorno corporal, como abdominoplastia, lipo HD, mastopexia e Mommy Makeover, o cirurgião plástico observa que cada procedimento tende a atrair um perfil específico de paciente. A lipo HD, por exemplo, é mais buscada por pessoas que mantêm uma rotina de exercícios físicos e desejam alcançar um nível estético além do obtido na academia.

"A abdominoplastia e a mastopexia são comuns entre pessoas que perderam muito peso ou pós gestação. Já o Mommy Makeover, como o nome diz, é aquela combinação de procedimentos que devolve a forma especificamente para mulheres que apresentam alterações estéticas típicas de quem já teve filhos", analisa. O ponto comum entre todas as pacientes, conforme destaca o Dr. Álvaro Sá, é a busca por uma melhora na autoestima. 

Em contrapartida, a rinoplastia envolve não apenas aspectos estéticos, mas também questões relacionadas à identidade facial. O médico ressalta que os detalhes desse tipo de cirurgia devem ser amplamente discutidos antes da decisão final. "É fundamental compreender as queixas, os desejos e o momento de vida do paciente para que o procedimento tenha um impacto positivo", afirma.

Avaliação integral e responsabilidade profissional

De acordo com o Dr. Álvaro Sá, pacientes que procuram cirurgias corporais costumam ter expectativas diferentes daqueles que buscam procedimentos faciais. Ele explica que cada intervenção carrega um contexto próprio. 

No caso das cirurgias corporais, muitos pacientes relatam já terem se sentido satisfeitos com o próprio corpo, passando a se incomodar com mudanças decorrentes de fatores como gestação ou oscilações significativas de peso.

"No caso da rinoplastia costuma ser diferente: a maioria das pessoas que procuram sempre se incomodou com alguma característica do seu nariz. Já as cirurgias faciais, como o lifting e a blefaroplastia, são procuradas por pessoas que querem modificar alguns pontos causados pelo envelhecimento", afirma. 

Do ponto de vista profissional, a indicação do procedimento mais adequado exige do cirurgião plástico uma avaliação que vai além dos critérios técnicos. O Dr. Álvaro Sá ressalta que a consulta em cirurgia plástica difere de outras especialidades, uma vez que lida majoritariamente com pacientes saudáveis e que desejam ser operados. Nesse contexto, o médico destaca a responsabilidade envolvida na relação de confiança estabelecida com o paciente. 

Para ele, compreender a queixa clínica não é suficiente: é fundamental conhecer a história de vida, o estado emocional, as motivações e o contexto de cada pessoa. "Somente a partir dessa análise é possível indicar um tratamento seguro, ético e verdadeiramente personalizado, respeitando os limites técnicos, emocionais e de saúde de cada paciente", finaliza o cirurgião plástico.

Para mais informações, basta acessar: https://alvarosa.com.br/ 

