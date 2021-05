Líder confirma acordo para votar texto original da MP sobre terceirização de aeronautas

O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros (PP-PR), confirmou o acordo com outros partidos da base aliada para a retirada de todos os destaques à Medida Provisória 1029/20, a fim de se votar o texto original, conforme parecer favorável do deputado Pedro Lupion (DEM-PR). Pelo acordo, a oposição também retirará seus destaques.

A MP desobriga os órgãos públicos de celebrarem contrato de trabalho com os tripulantes (pilotos e mecânicos de voo) de aeronaves privadas contratadas para a realização de missões institucionais ou o exercício do poder de polícia.

A legislação atual determina que os pilotos e mecânicos de voo devem ter vínculo empregatício com o operador da aeronave, não podendo exercer a atividade de forma terceirizada. A regra, segundo o governo, inviabiliza a contratação de aviões e helicópteros pelos órgãos públicos para missões específicas, já que a lei os considera os operadores da aeronave contratada.

