Segunda, 23 de Fevereiro de 2026
19°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Coreia do Sul quer retomar negociações com o Mercosul após visita de Lula

Presidentes do Brasil e da Coreia do Sul concordam em fortalecer relações e retomar diálogo comercial entre país asiático e bloco sul-americano

Por: Andre Eberhardt Fonte: Correio do Povo
23/02/2026 às 11h22
Coreia do Sul quer retomar negociações com o Mercosul após visita de Lula
(Foto: JEON HEON-KYUN / POOL / AFP)

Os presidentes do Brasil e da Coreia do Sul concordaram nesta segunda-feira (23), em Seul, em retomar as negociações para um acordo de livre comércio entre o País asiático e o Mercosul.

Após uma reunião bilateral, o sul-coreano Lee Jae Myung e o brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva anunciaram um conjunto de acordos em diversas áreas, da agricultura à cooperação empresarial, sem deixar de lado os produtos de 'K-beleza', como são conhecidos os produtos coreanos de cuidados com a pele.

"Sobre as negociações de livre comércio entre o Brasil e a República da Coreia, discutimos caminhos para retomar as negociações interrompidas em 2021", afirmou Lula em uma entrevista coletiva.

Lee afirmou que os dois concordaram que os benefícios da cooperação econômica "devem ser ampliados" aos seus países vizinhos.

 

"O Brasil é um membro chave do Mercosul. Reiterei a necessidade de retomar as negociações para um acordo de livre comércio entre a Coreia e o Mercosul, e o presidente Lula concordou", declarou Lee.

Lula destacou que os dois países apresentaram um plano de ação "com iniciativas concretas para os próximos três anos".

"O Brasil é o principal destino dos investimentos coreanos na América Latina e, com 11 bilhões de dólares, a Coreia é o nosso quarto parceiro comercial na Ásia", afirmou. Também disse que sua visita a Seul "conclui um ciclo fundamental da política externa brasileira em meu terceiro mandato.

Nos últimos três anos, fortalecemos as relações com a Ásia, centro dinâmico da economia mundial. Visitei a China, a Índia, a Indonésia, a Malásia e o Vietnã.

Antes da reunião, Lee afirmou que ele e Lula conseguiram chegar ao topo após infâncias difíceis.

Lee trabalhou em uma oficina têxtil para sustentar a família, enquanto Lula precisou abandonar a escola para trabalhar e ajudar a família.

Lula chegou à Coreia do Sul procedente da Índia e também visitará os Emirados Árabes Unidos.



■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp



* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 29 minutos

Soldado da PM depõe por ter matado cachorro comunitário em São Paulo

Brasil registra graves ataques contra animais

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral Há 54 minutos

CNU: prazo para aprovados manifestarem interesse em vaga termina hoje

Manifestação é obrigatória para seguir para próximas etapas do concurs

 Primeiros quatro quilômetros de pista duplicada da rodovia já foram entregues para população -Foto: Divulgação Daer
Estradas Há 1 hora

Governo do Estado avança obras de duplicação da ERS-734 para qualificar acesso à Praia do Cassino

O governo estadual avança, em ritmo acelerado, a duplicação da ERS-734 – principal via de acesso entre Rio Grande e a Praia do Cassino – para resol...
Geral Há 2 horas

Ubatuba decreta situação de emergência após chuvas no fim de semana

Em 12 horas, região teve volume de chuva equivalente à média do mês

 -
Planejamento Há 3 horas

Rio Grande do Sul será o Estado com maior crescimento econômico em 2026, aponta estudo nacional

O Rio Grande do Sul deve consolidar sua posição como o principal eixo de expansão da economia nacional em 2026. Projeções indicam que o Produto Int...

Tenente Portela, RS
25°
Chuvas esparsas
Mín. 19° Máx. 29°
25° Sensação
1.63 km/h Vento
65% Umidade
100% (4.22mm) Chance chuva
06h24 Nascer do sol
19h12 Pôr do sol
Terça
31° 18°
Quarta
30° 18°
Quinta
32° 17°
Sexta
34° 14°
Sábado
35° 15°
Últimas notícias
Tecnologia Há 12 minutos

Setor de cuidados cresce com o envelhecimento da população
Educação Há 13 minutos

Fies 2026: prazo para aluno complementar inscrição termina nesta terça
Homicídio Há 23 minutos

Mulher é morta a facadas e suspeita tenta suicídio em Ijuí
Sociedade Há 27 minutos

Doulas ampliam humanização no fim da vida
Câmara Há 27 minutos

Projeto cria regras para combater e prevenir a obesidade, com foco em criança e adolescente

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,16 -0,19%
Euro
R$ 6,09 -0,15%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 355,894,16 -3,99%
Ibovespa
189,258,94 pts -0.67%
Mega-Sena
Concurso 2975 (21/02/26)
07
10
17
35
44
46
Ver detalhes
Quina
Concurso 6958 (21/02/26)
09
14
24
55
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3618 (21/02/26)
01
03
04
05
09
10
11
12
14
15
20
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2890 (20/02/26)
01
13
20
23
26
28
30
48
55
56
67
69
73
82
87
88
89
90
95
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2927 (20/02/26)
07
19
24
27
30
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias