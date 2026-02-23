Segunda, 23 de Fevereiro de 2026
19°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Edição comemorativa da ExpoAgro Cotricampo inicia nesta quarta-feira, em Campo Novo

Mantendo a tradição de ser uma feira técnica e de negócios, a ExpoAgro Cotricampo tem seu horário de funcionamento das 8h às 18 horas, de quarta-feira até sábado.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Departamento de Comunicação Social – Cotricampo
23/02/2026 às 11h13
Edição comemorativa da ExpoAgro Cotricampo inicia nesta quarta-feira, em Campo Novo
(Foto: Departamento de Comunicação Social – Cotricampo)

A ExpoAgro Cotricampo 10 Anos estará movimentando a região Noroeste do Rio Grande do Sul nesta semana, celebrando a primeira década de história de uma das feiras do agronegócio mais importantes do Sul do país. Aproximadamente 330 expositores estarão participando desta edição comemorativa, entre 25 e 28 de fevereiro, representando diferentes segmentos da cadeia produtiva do agronegócio: sementes, insumos, maquinário agrícola, bovinocultura de leite, pesquisa, tecnologia, agricultura familiar, entre outros ramos.

O campo experimental da cooperativa, onde acontece a feira, no km 1,5 da ERS-518, em Campo Novo, recebeu importantes investimentos em termos de infraestrutura: todas as ruas do parque estão pavimentadas para este ano, atingindo uma ampliação de 5 mil metros quadrados em relação à edição de 2025, garantindo melhor acessibilidade aos visitantes. Também foram redistribuídos os “pergolados”, garantindo cinco novos pontos de área de descanso ao longo do parque, com bancos, jardinagem, água potável e acesso à internet. O acesso do público à feira e o estacionamento, com capacidade para até 2 mil veículos, são totalmente gratuitos.

 

Mantendo a tradição de ser uma feira técnica e de negócios, a ExpoAgro Cotricampo tem seu horário de funcionamento das 8h às 18 horas, de quarta-feira até sábado.

As equipes das unidades de negócios Cotricampo estarão prontas para atender os produtores rurais, com condições especiais de negociação em sementes, fertilizantes, defensivos, forrageiras, pastagens e demais insumos, além dos profissionais do departamento técnico da cooperativa, apresentando novidades em cultivares de soja, práticas de manejo nesta cultura e sistemas produtivos mais sustentáveis.
Um dos destaques do evento será mais uma vez a Arena Bovinos, com 23 expositores de diferentes regiões do Estado, com mais de 160 animais em exposição das raças Jersey e Holandesa, participando do concurso leiteiro e das etapas nacionais de concursos morfológicos ranqueadas das duas raças.

O pavilhão da Agricultura Familiar, terá 43 expositores de aproximadamente 30 municípios do Rio Grande do Sul, apresentando aos visitantes uma infinidade de produtos agroindustriais: melado de cana, açúcar mascavo, pão, cuca, biscoitos, sucos, cachaça, vinhos, mel, rapadura, queijos, salame, geleias, conservas, farinha de milho, erva mate, flores, artesanatos, entre outros.
No pavilhão central, o visitante encontrará a Arena Jovem, com instituições de ensino superior e técnico, startups e um espaço para o Comitê Inova Jovem Cotricampo, primeiro comitê consultivo de jovens criado por uma cooperativa agropecuária no estado.
Programações especiais
Entre as programações especiais, na quarta-feira, às 14h, acontecerá mais uma edição do Fórum Soja Brasil, debatendo os seguintes temas:

“O desafio do crédito sustentável no agronegócio”, com os diretores do BNDES, Caio Barbosa Araujo e Tiago Cabral Peroba, e o presidente da Cresol Confederação, Cledir Magri; além do painel “A necessária verticalização dos sistemas de produção”, com Erasmo Batistela, da Be8, Everton Krabbe, da Embrapa Suínos e Aves, e Fernando Iglesias, da Safras & Mercado.

Na quinta-feira, dia 26, acontece o Dia dos Jovens Cooperativistas, com palestra às 10h, tendo como painelista, Daniel Rabelo, pecuarista, originário de Goiás, que falará sobre sucesso no campo e o futuro do agro. Ainda na quinta-feira, às 14h, a segunda edição do Talking com influenciadores digitais do agro, garantindo um bate-papo agradável e leve sobre a vivência no meio rural.

Na sexta-feira, está prevista uma programação especial para o dia das mulheres do agro, com painel às 10h. A palestrante será a advogada, Patrícia Iserhardt, tratando sobre o tema sucessão familiar no agro e o papel protagonista das mulheres.

No sábado, a Cotricampo estará promovendo uma programação muito especial: a solenidade de entrega do Troféu ExpoAgro Cotricampo 10 Anos, homenageando 70 entidades/instituições parceiras, empresas patrocinadoras e veículos de mídia.

Os visitantes terão ainda, ao longo dos quatro dias, o espaço da Praça de Alimentação, servindo bebidas sem álcool, lanches e almoço.



■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp




* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 26 minutos

Soldado da PM depõe por ter matado cachorro comunitário em São Paulo

Brasil registra graves ataques contra animais

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral Há 52 minutos

CNU: prazo para aprovados manifestarem interesse em vaga termina hoje

Manifestação é obrigatória para seguir para próximas etapas do concurs

 Primeiros quatro quilômetros de pista duplicada da rodovia já foram entregues para população -Foto: Divulgação Daer
Estradas Há 1 hora

Governo do Estado avança obras de duplicação da ERS-734 para qualificar acesso à Praia do Cassino

O governo estadual avança, em ritmo acelerado, a duplicação da ERS-734 – principal via de acesso entre Rio Grande e a Praia do Cassino – para resol...
Geral Há 2 horas

Ubatuba decreta situação de emergência após chuvas no fim de semana

Em 12 horas, região teve volume de chuva equivalente à média do mês

 -
Planejamento Há 3 horas

Rio Grande do Sul será o Estado com maior crescimento econômico em 2026, aponta estudo nacional

O Rio Grande do Sul deve consolidar sua posição como o principal eixo de expansão da economia nacional em 2026. Projeções indicam que o Produto Int...

Tenente Portela, RS
25°
Chuvas esparsas
Mín. 19° Máx. 29°
25° Sensação
1.63 km/h Vento
65% Umidade
100% (4.22mm) Chance chuva
06h24 Nascer do sol
19h12 Pôr do sol
Terça
31° 18°
Quarta
30° 18°
Quinta
32° 17°
Sexta
34° 14°
Sábado
35° 15°
Últimas notícias
Homicídio Há 7 minutos

Mulher é morta a facadas e suspeita tenta suicídio em Ijuí
Sociedade Há 11 minutos

Doulas ampliam humanização no fim da vida
Câmara Há 12 minutos

Projeto cria regras para combater e prevenir a obesidade, com foco em criança e adolescente
Senado Federal Há 12 minutos

Projeto trata de benefícios tributários para empresas estrangeiras de cibersegurança
Geral Há 12 minutos

Soldado da PM depõe por ter matado cachorro comunitário em São Paulo

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,17 -0,15%
Euro
R$ 6,09 -0,08%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 353,931,01 -4,55%
Ibovespa
189,153,45 pts -0.72%
Mega-Sena
Concurso 2975 (21/02/26)
07
10
17
35
44
46
Ver detalhes
Quina
Concurso 6958 (21/02/26)
09
14
24
55
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3618 (21/02/26)
01
03
04
05
09
10
11
12
14
15
20
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2890 (20/02/26)
01
13
20
23
26
28
30
48
55
56
67
69
73
82
87
88
89
90
95
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2927 (20/02/26)
07
19
24
27
30
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias