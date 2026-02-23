Edição comemorativa da ExpoAgro Cotricampo inicia nesta quarta-feira, em Campo Novo

A ExpoAgro Cotricampo 10 Anos estará movimentando a região Noroeste do Rio Grande do Sul nesta semana, celebrando a primeira década de história de uma das feiras do agronegócio mais importantes do Sul do país. Aproximadamente 330 expositores estarão participando desta edição comemorativa, entre 25 e 28 de fevereiro, representando diferentes segmentos da cadeia produtiva do agronegócio: sementes, insumos, maquinário agrícola, bovinocultura de leite, pesquisa, tecnologia, agricultura familiar, entre outros ramos.

O campo experimental da cooperativa, onde acontece a feira, no km 1,5 da ERS-518, em Campo Novo, recebeu importantes investimentos em termos de infraestrutura: todas as ruas do parque estão pavimentadas para este ano, atingindo uma ampliação de 5 mil metros quadrados em relação à edição de 2025, garantindo melhor acessibilidade aos visitantes. Também foram redistribuídos os “pergolados”, garantindo cinco novos pontos de área de descanso ao longo do parque, com bancos, jardinagem, água potável e acesso à internet. O acesso do público à feira e o estacionamento, com capacidade para até 2 mil veículos, são totalmente gratuitos.

Mantendo a tradição de ser uma feira técnica e de negócios, a ExpoAgro Cotricampo tem seu horário de funcionamento das 8h às 18 horas, de quarta-feira até sábado.

As equipes das unidades de negócios Cotricampo estarão prontas para atender os produtores rurais, com condições especiais de negociação em sementes, fertilizantes, defensivos, forrageiras, pastagens e demais insumos, além dos profissionais do departamento técnico da cooperativa, apresentando novidades em cultivares de soja, práticas de manejo nesta cultura e sistemas produtivos mais sustentáveis.

Um dos destaques do evento será mais uma vez a Arena Bovinos, com 23 expositores de diferentes regiões do Estado, com mais de 160 animais em exposição das raças Jersey e Holandesa, participando do concurso leiteiro e das etapas nacionais de concursos morfológicos ranqueadas das duas raças.

O pavilhão da Agricultura Familiar, terá 43 expositores de aproximadamente 30 municípios do Rio Grande do Sul, apresentando aos visitantes uma infinidade de produtos agroindustriais: melado de cana, açúcar mascavo, pão, cuca, biscoitos, sucos, cachaça, vinhos, mel, rapadura, queijos, salame, geleias, conservas, farinha de milho, erva mate, flores, artesanatos, entre outros.

No pavilhão central, o visitante encontrará a Arena Jovem, com instituições de ensino superior e técnico, startups e um espaço para o Comitê Inova Jovem Cotricampo, primeiro comitê consultivo de jovens criado por uma cooperativa agropecuária no estado.

Programações especiais

Entre as programações especiais, na quarta-feira, às 14h, acontecerá mais uma edição do Fórum Soja Brasil, debatendo os seguintes temas:

“O desafio do crédito sustentável no agronegócio”, com os diretores do BNDES, Caio Barbosa Araujo e Tiago Cabral Peroba, e o presidente da Cresol Confederação, Cledir Magri; além do painel “A necessária verticalização dos sistemas de produção”, com Erasmo Batistela, da Be8, Everton Krabbe, da Embrapa Suínos e Aves, e Fernando Iglesias, da Safras & Mercado.

Na quinta-feira, dia 26, acontece o Dia dos Jovens Cooperativistas, com palestra às 10h, tendo como painelista, Daniel Rabelo, pecuarista, originário de Goiás, que falará sobre sucesso no campo e o futuro do agro. Ainda na quinta-feira, às 14h, a segunda edição do Talking com influenciadores digitais do agro, garantindo um bate-papo agradável e leve sobre a vivência no meio rural.

Na sexta-feira, está prevista uma programação especial para o dia das mulheres do agro, com painel às 10h. A palestrante será a advogada, Patrícia Iserhardt, tratando sobre o tema sucessão familiar no agro e o papel protagonista das mulheres.

No sábado, a Cotricampo estará promovendo uma programação muito especial: a solenidade de entrega do Troféu ExpoAgro Cotricampo 10 Anos, homenageando 70 entidades/instituições parceiras, empresas patrocinadoras e veículos de mídia.

Os visitantes terão ainda, ao longo dos quatro dias, o espaço da Praça de Alimentação, servindo bebidas sem álcool, lanches e almoço.







