Segunda, 23 de Fevereiro de 2026
19°C 29°C
Tenente Portela, RS
21 Estados estão em alerta para risco de temporais, diz Instituto Nacional de Meteorologia

O instituto também emitiu alertas específicos para acumulado de chuva, com possibilidade de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamento de rios.

Por: Andre Eberhardt Fonte: O Sul
23/02/2026 às 10h59
21 Estados estão em alerta para risco de temporais, diz Instituto Nacional de Meteorologia
(Foto: Alex Rocha/PMPA)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas que colocam 21 estados brasileiros sob risco de chuva intensa e acumulados significativos de precipitação entre domingo (22) e esta segunda-feira (23). Os avisos variam entre os níveis “Perigo Potencial” (amarelo) e “Perigo” (laranja), indicando possibilidade de temporais, ventos fortes, alagamentos e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

No alerta amarelo, classificado como “Perigo Potencial”, a previsão é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo alcançar até 50 milímetros por dia, além de ventos com velocidade entre 40 e 60 km/h. Nesses casos, o risco é considerado baixo para ocorrências como queda de galhos de árvores, cortes de energia, alagamentos e descargas elétricas.

Já nos avisos de nível laranja, que indicam “Perigo”, são previstas chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou acumulados de 50 a 100 milímetros por dia. Os ventos podem variar entre 60 e 100 km/h. Nessas áreas, aumenta o risco de quedas de árvores, destelhamentos, interrupções no fornecimento de energia, alagamentos e incidência de raios.

O instituto também emitiu alertas específicos para acumulado de chuva, com possibilidade de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamento de rios, especialmente em regiões metropolitanas e locais com histórico de vulnerabilidade.

O Inmet orienta que, durante rajadas de vento, a população evite se abrigar sob árvores e não estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas de publicidade. Também é recomendado desligar aparelhos eletrônicos da tomada e, se possível, o quadro geral de energia.

Em caso de inundação, a recomendação é proteger objetos pessoais com sacos plásticos e evitar enfrentar áreas alagadas. Para informações adicionais ou em situações de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros.





(Foto: Arte Sistema Província)
Tempo Há 51 minutos

Chuva retorna em Tenente Portela e na Região Celeiro nesta segunda-feira (23)

O sol chega a aparecer com nuvens, mas áreas de instabilidade provocam aumento de nuvens e chuva ao longo do dia.

 (Foto: Divulgação LA+)
Educação Há 58 minutos

Bom Progresso e Frederico Westphalen sediam cursos da Emater

As atividades utilizam metodologias participativas, valorizando a experiência dos agricultores

 Obras no Colégio Paula Soares, em Porto Alegre -Foto: Raquel Medeiros Araújo/SOP
Obras Há 2 horas

Governo Leite investe mais de R$ 621 milhões em obras escolares desde 2023

O governo do Estado investiu R$ 621,3 milhões em melhorias nas escolas estaduais desde o início da gestão atual do governador Eduardo Leite, em 202...

 (Foto: Lyon Santos/MDS)
Bolsa Família Há 3 horas

Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 6

Com adicionais, valor médio do benefício está em R$ 690,01

 (Foto: Agência Brasil)
IPVA Há 12 horas

Governo gaúcho alerta para última semana de pagamento do IPVA com até 21,6% de desconto

Proprietários de veículos têm até a próxima sexta-feira (27/2), último dia útil de fevereiro, para quitar o tributo com possibilidade para obtenção de descontos de até 21,6%.

DENGUE
