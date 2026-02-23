21 Estados estão em alerta para risco de temporais, diz Instituto Nacional de Meteorologia

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas que colocam 21 estados brasileiros sob risco de chuva intensa e acumulados significativos de precipitação entre domingo (22) e esta segunda-feira (23). Os avisos variam entre os níveis “Perigo Potencial” (amarelo) e “Perigo” (laranja), indicando possibilidade de temporais, ventos fortes, alagamentos e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

No alerta amarelo, classificado como “Perigo Potencial”, a previsão é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo alcançar até 50 milímetros por dia, além de ventos com velocidade entre 40 e 60 km/h. Nesses casos, o risco é considerado baixo para ocorrências como queda de galhos de árvores, cortes de energia, alagamentos e descargas elétricas.

Já nos avisos de nível laranja, que indicam “Perigo”, são previstas chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou acumulados de 50 a 100 milímetros por dia. Os ventos podem variar entre 60 e 100 km/h. Nessas áreas, aumenta o risco de quedas de árvores, destelhamentos, interrupções no fornecimento de energia, alagamentos e incidência de raios.

O instituto também emitiu alertas específicos para acumulado de chuva, com possibilidade de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamento de rios, especialmente em regiões metropolitanas e locais com histórico de vulnerabilidade.

O Inmet orienta que, durante rajadas de vento, a população evite se abrigar sob árvores e não estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas de publicidade. Também é recomendado desligar aparelhos eletrônicos da tomada e, se possível, o quadro geral de energia.

Em caso de inundação, a recomendação é proteger objetos pessoais com sacos plásticos e evitar enfrentar áreas alagadas. Para informações adicionais ou em situações de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros.