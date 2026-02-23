Chuva retorna em Tenente Portela e na Região Celeiro nesta segunda-feira (23)

A entrada de umidade pelo Oeste favorece o retorno da chuva em parte do território gaúcho nesta segunda-feira (23). Em Três Passos e na Região Celeiro, o sol até aparece entre nuvens, mas áreas de instabilidade aumentam a nebulosidade e provocam chuva no decorrer do dia. Já chove pela manhã em alguns pontos, com risco de precipitação localmente forte e possibilidade de temporais isolados.

As temperaturas na madrugada variaram entre 19°C e 21°C na maior parte da região, com registros pontuais de 17°C e 18°C. Durante o dia, o aquecimento será menor do que ontem, com máximas entre 27°C e 29°C, podendo chegar aos 30°C em áreas mais quentes.

🔎 Confira a previsão para os próximos dias:

🔹 Terça-feira:

O dia será marcado por muitas nuvens e chuva ao longo do período. Já há registro de chuva pela manhã em diversos pontos, mantendo-se o risco de precipitações fortes e temporais isolados. As temperaturas sobem menos, com máximas entre 26°C e 28°C.

🔹 Quarta-feira:

O sol aparece entre nuvens, mas períodos de maior nebulosidade podem provocar chuva fraca ou garoa em alguns momentos. A temperatura volta a subir um pouco mais, com máximas entre 28°C e 30°C.

🔹 Quinta-feira:

O tempo firme predomina, com sol e poucas nuvens no céu. As temperaturas ficam mais amenas, com máximas entre 27°C e 28°C.

🔹 Sexta-feira:

O tempo seco segue predominando, com presença de sol e variação de nuvens. As máximas oscilam entre 28°C e 29°C.

A semana será marcada por instabilidade nos primeiros dias e melhora gradual do tempo a partir de quinta-feira.