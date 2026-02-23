Segunda, 23 de Fevereiro de 2026
19°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Chuva retorna em Tenente Portela e na Região Celeiro nesta segunda-feira (23)

O sol chega a aparecer com nuvens, mas áreas de instabilidade provocam aumento de nuvens e chuva ao longo do dia.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações Metsul
23/02/2026 às 10h18
Chuva retorna em Tenente Portela e na Região Celeiro nesta segunda-feira (23)
(Foto: Arte Sistema Província)

A entrada de umidade pelo Oeste favorece o retorno da chuva em parte do território gaúcho nesta segunda-feira (23). Em Três Passos e na Região Celeiro, o sol até aparece entre nuvens, mas áreas de instabilidade aumentam a nebulosidade e provocam chuva no decorrer do dia. Já chove pela manhã em alguns pontos, com risco de precipitação localmente forte e possibilidade de temporais isolados.

As temperaturas na madrugada variaram entre 19°C e 21°C na maior parte da região, com registros pontuais de 17°C e 18°C. Durante o dia, o aquecimento será menor do que ontem, com máximas entre 27°C e 29°C, podendo chegar aos 30°C em áreas mais quentes.

🔎 Confira a previsão para os próximos dias:

🔹 Terça-feira:
O dia será marcado por muitas nuvens e chuva ao longo do período. Já há registro de chuva pela manhã em diversos pontos, mantendo-se o risco de precipitações fortes e temporais isolados. As temperaturas sobem menos, com máximas entre 26°C e 28°C.

🔹 Quarta-feira:
O sol aparece entre nuvens, mas períodos de maior nebulosidade podem provocar chuva fraca ou garoa em alguns momentos. A temperatura volta a subir um pouco mais, com máximas entre 28°C e 30°C.

🔹 Quinta-feira:
O tempo firme predomina, com sol e poucas nuvens no céu. As temperaturas ficam mais amenas, com máximas entre 27°C e 28°C.

🔹 Sexta-feira:
O tempo seco segue predominando, com presença de sol e variação de nuvens. As máximas oscilam entre 28°C e 29°C.

A semana será marcada por instabilidade nos primeiros dias e melhora gradual do tempo a partir de quinta-feira.

 
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Divulgação LA+)
Educação Há 51 minutos

Bom Progresso e Frederico Westphalen sediam cursos da Emater

As atividades utilizam metodologias participativas, valorizando a experiência dos agricultores

 Obras no Colégio Paula Soares, em Porto Alegre -Foto: Raquel Medeiros Araújo/SOP
Obras Há 2 horas

Governo Leite investe mais de R$ 621 milhões em obras escolares desde 2023

O governo do Estado investiu R$ 621,3 milhões em melhorias nas escolas estaduais desde o início da gestão atual do governador Eduardo Leite, em 202...

 (Foto: Lyon Santos/MDS)
Bolsa Família Há 3 horas

Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 6

Com adicionais, valor médio do benefício está em R$ 690,01

 (Foto: Agência Brasil)
IPVA Há 12 horas

Governo gaúcho alerta para última semana de pagamento do IPVA com até 21,6% de desconto

Proprietários de veículos têm até a próxima sexta-feira (27/2), último dia útil de fevereiro, para quitar o tributo com possibilidade para obtenção de descontos de até 21,6%.

 (Foto: Divulgação Três Passos News)
Incêndio Há 13 horas

Incêndio atinge residência, na noite de domingo, na cidade de Três Passos

Incêndio ocorreu por volta das 21 horas deste domingo

Tenente Portela, RS
22°
Chuvas esparsas
Mín. 19° Máx. 29°
22° Sensação
2.9 km/h Vento
83% Umidade
100% (4.22mm) Chance chuva
06h24 Nascer do sol
19h12 Pôr do sol
Terça
31° 18°
Quarta
30° 18°
Quinta
32° 17°
Sexta
34° 14°
Sábado
35° 15°
Últimas notícias
Câmara Há 4 minutos

Projeto permite prisão preventiva em caso de violência doméstica sem medida protetiva prévia
Política Há 4 minutos

Boulos defende PEC da Segurança para enfrentar crime organizado
Câmara Há 4 minutos

Comissão sobre feminicídios no Rio Grande do Sul vota parecer da terça
Economia Há 4 minutos

Gás do Povo: vale-recarga começa a ser disponibilizado
Economia Há 6 minutos

Rio Grande do Sul registra menor taxa de desemprego da série histórica em 2025

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,16 -0,21%
Euro
R$ 6,09 -0,15%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 362,947,91 -2,07%
Ibovespa
189,303,28 pts -0.65%
Mega-Sena
Concurso 2975 (21/02/26)
07
10
17
35
44
46
Ver detalhes
Quina
Concurso 6958 (21/02/26)
09
14
24
55
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3618 (21/02/26)
01
03
04
05
09
10
11
12
14
15
20
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2890 (20/02/26)
01
13
20
23
26
28
30
48
55
56
67
69
73
82
87
88
89
90
95
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2927 (20/02/26)
07
19
24
27
30
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias