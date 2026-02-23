Bom Progresso e Frederico Westphalen sediam cursos da Emater

Estão abertas as inscrições para os cursos de qualificação da Emater/RS-Ascar, com início das aulas previsto para março.



Na região, os municípios de Bom Progresso e Frederico Westphalen são polos de capacitação.

Em Bom Progresso, agricultores já podem procurar o escritório municipal para garantir vaga.

Os centros de treinamento são referência há mais de 30 anos na qualificação rural.



Os cursos abrangem áreas como inseminação artificial, processamento de alimentos e panificação.

Também há formações em plantas bioativas, paisagismo e empreendedorismo rural.

As capacitações buscam fortalecer a produção, a geração de renda e o desenvolvimento social.

Jovens e mulheres do meio rural também estão entre os públicos prioritários.

No último ano, mais de dois mil alunos foram formados em todo o Estado.



As atividades utilizam metodologias participativas, valorizando a experiência dos agricultores.

Além das aulas presenciais, há opções na modalidade de Educação a Distância.

A iniciativa reforça o compromisso da instituição com o desenvolvimento sustentável no campo.





