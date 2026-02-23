Segunda, 23 de Fevereiro de 2026
Bom Progresso e Frederico Westphalen sediam cursos da Emater

As atividades utilizam metodologias participativas, valorizando a experiência dos agricultores

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província/Com Informações Emater-RS/Ascar
23/02/2026 às 10h11
Bom Progresso e Frederico Westphalen sediam cursos da Emater
(Foto: Divulgação LA+)

Estão abertas as inscrições para os cursos de qualificação da Emater/RS-Ascar, com início das aulas previsto para março.

Na região, os municípios de Bom Progresso e Frederico Westphalen são polos de capacitação.
Em Bom Progresso, agricultores já podem procurar o escritório municipal para garantir vaga.
Os centros de treinamento são referência há mais de 30 anos na qualificação rural.

Os cursos abrangem áreas como inseminação artificial, processamento de alimentos e panificação.
Também há formações em plantas bioativas, paisagismo e empreendedorismo rural.
As capacitações buscam fortalecer a produção, a geração de renda e o desenvolvimento social.
Jovens e mulheres do meio rural também estão entre os públicos prioritários.
No último ano, mais de dois mil alunos foram formados em todo o Estado.

As atividades utilizam metodologias participativas, valorizando a experiência dos agricultores.
Além das aulas presenciais, há opções na modalidade de Educação a Distância.
A iniciativa reforça o compromisso da instituição com o desenvolvimento sustentável no campo.


(Foto: Arte Sistema Província)
