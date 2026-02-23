Governo Leite investe mais de R$ 621 milhões em obras escolares desde 2023

O governo do Estado investiu R$ 621,3 milhões em melhorias nas escolas estaduais desde o início da gestão atual do governador Eduardo Leite, em 2023, considerando trabalhos concluídos e em andamento gerenciados pela Secretaria de Obras Públicas (SOP). Desse total, R$ 203,1 milhões são de demandas entregues até o início de 2026 e R$ 418,2 milhões se referem a obras em andamento. Para destacar a transformação na Rede Estadual, Leite realizou na semana passada uma maratona de volta às aulas em algumas das instituições de ensino contempladas com investimentos em sua estrutura e que estavam recebendo a comunidade escolar de cara nova.

“Começamos nosso trabalho à frente da SOP mirando um objetivo que poderia parecer utópico: mudar o panorama das escolas gaúchas. Era inadmissível a situação dos prédios escolares e por isso nos determinamos a enfrentar esse problema”, lembra a secretária de Obras Públicas, Izabel Matte. “A revolução que realizamos nos processos, ampliando e agilizando os trabalhos, além da nova realidade financeira do Estado, nos permitem afirmar que agora estamos no patamar que havíamos nos desafiado a chegar”, complementou.

Com a reforma, ginásio da EEEM Adelina Isabela Konzen, em Venâncio Aires, ficou renovado com pintura e reforço nas estruturas -Foto: Isabela Konzen/SOP

Os números mostram que o Rio Grande do Sul está diferente. A nova realidade da educação passa pelos dois mandatos do governador Eduardo Leite. Primeiro, foi preciso organizar as contas. Agora, estão em execução melhorias para a sociedade. Antes, com recursos escassos, o Estado não conseguia qualificar adequadamente os prédios escolares, resultando em um cenário de degradação e sensação de abandono. Agora, os investimentos são robustos e as comunidades voltaram a se sentir representadas em suas escolas.

Antes das obras, o ginásio da EEEM Adelina Isabela Konzen, não tinha proteção adequada nos dias de chuva - Foto: Isabela Konzen/SOP

Os aportes destinados à educação vêm crescendo desde 2023, quando a área foi colocada como prioridade. Em 2025, contando obras prontas e em execução, foram investidos R$ 447,7 milhões. O valor é mais de cinco vezes superior a 2023, quando somou R$ 81 milhões. Do total aplicado nos trabalhos finalizados, R$ 202,3 milhões, metade foi do ano passado: R$ 102,6 milhões. Em 2024 eram R$ 67 milhões e em 2023, R$ 32,7 milhões.

A quantidade de obras concluídas e de escolas atendidas também aumentou. Foram entregues 203 intervenções em 2025, 188 em 2024 e 154 em 2023. No último ano, ficaram prontas melhorias em 179 instituições estaduais de ensino, ante 176 em 2024 e 144 em 2023. Os dados comprovam que foi atingido o objetivo de, ao longo dos últimos anos, garantir um crescente volume de trabalhos iniciados e finalizados na Rede Estadual de Ensino.

EEEM Eldorado do Sul após a reforma -Foto: Rosane Percisi/SOP

Investimentos crescendo desde 2019

Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade. Desde 2019, início da primeira gestão, os investimentos somam R$ 262,3 milhões nas melhorias e construções finalizadas. São quase mil obras entregues e cerca de 800 escolas atendidas. Contando com os trabalhos atualmente em execução, nesse período o governo gaúcho aplicou R$ 679,3 milhões na recuperação da Rede Estadual de Ensino.

Fachada revitalizada do IE Assis Brasil, em Pelotas, depois das obras de recuperação -Foto: Divulgação SOP

O novo momento da educação gaúcha fica evidente nos valores médios investidos por escola: passaram de R$ 285,7 mil em 2023 para R$ 1,2 milhão em 2025, cerca de quatro vezes mais. Há outros dados que expressam a grande transformação nos processos da SOP.

Antes da reforma no IE Assis Brasil, em Pelotas - Foto: Laiz Flores/SOP

O tempo entre a solicitação da demanda e o início dos trabalhos caiu de mais de mil dias, em 2019, para aproximadamente 90. “Os números demonstram o que a sociedade vê na prática: as escolas da Rede Pública Estadual, após décadas de precariedade, estão ingressando no patamar de qualidade que merecem”, afirma a secretária Izabel.