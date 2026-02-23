Segunda, 23 de Fevereiro de 2026
Governo Leite investe mais de R$ 621 milhões em obras escolares desde 2023

O governo do Estado investiu R$ 621,3 milhões em melhorias nas escolas estaduais desde o início da gestão atual do governador Eduardo Leite, em 202...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
23/02/2026 às 08h41
Governo Leite investe mais de R$ 621 milhões em obras escolares desde 2023
Obras no Colégio Paula Soares, em Porto Alegre -Foto: Raquel Medeiros Araújo/SOP

O governo do Estado investiu R$ 621,3 milhões em melhorias nas escolas estaduais desde o início da gestão atual do governador Eduardo Leite, em 2023, considerando trabalhos concluídos e em andamento gerenciados pela Secretaria de Obras Públicas (SOP). Desse total, R$ 203,1 milhões são de demandas entregues até o início de 2026 e R$ 418,2 milhões se referem a obras em andamento. Para destacar a transformação na Rede Estadual, Leite realizou na semana passada uma maratona de volta às aulas em algumas das instituições de ensino contempladas com investimentos em sua estrutura e que estavam recebendo a comunidade escolar de cara nova.

“Começamos nosso trabalho à frente da SOP mirando um objetivo que poderia parecer utópico: mudar o panorama das escolas gaúchas. Era inadmissível a situação dos prédios escolares e por isso nos determinamos a enfrentar esse problema”, lembra a secretária de Obras Públicas, Izabel Matte. “A revolução que realizamos nos processos, ampliando e agilizando os trabalhos, além da nova realidade financeira do Estado, nos permitem afirmar que agora estamos no patamar que havíamos nos desafiado a chegar”, complementou.

Com a reforma, ginásio da EEEM Adelina Isabela Konzen, em Venâncio Aires, ficou renovado com pintura e reforço nas estruturas -Foto: Isabela Konzen/SOP
Com a reforma, ginásio da EEEM Adelina Isabela Konzen, em Venâncio Aires, ficou renovado com pintura e reforço nas estruturas -Foto: Isabela Konzen/SOP

Os números mostram que o Rio Grande do Sul está diferente. A nova realidade da educação passa pelos dois mandatos do governador Eduardo Leite. Primeiro, foi preciso organizar as contas. Agora, estão em execução melhorias para a sociedade. Antes, com recursos escassos, o Estado não conseguia qualificar adequadamente os prédios escolares, resultando em um cenário de degradação e sensação de abandono. Agora, os investimentos são robustos e as comunidades voltaram a se sentir representadas em suas escolas.

Ginásio da EEEM Adelina Isabela Konzen, em Venâncio Aires, antes da reforma
Antes das obras, o ginásio da EEEM Adelina Isabela Konzen, não tinha proteção adequada nos dias de chuva -Foto: Isabela Konzen/SOP

Os aportes destinados à educação vêm crescendo desde 2023, quando a área foi colocada como prioridade. Em 2025, contando obras prontas e em execução, foram investidos R$ 447,7 milhões. O valor é mais de cinco vezes superior a 2023, quando somou R$ 81 milhões. Do total aplicado nos trabalhos finalizados, R$ 202,3 milhões, metade foi do ano passado: R$ 102,6 milhões. Em 2024 eram R$ 67 milhões e em 2023, R$ 32,7 milhões.

A quantidade de obras concluídas e de escolas atendidas também aumentou. Foram entregues 203 intervenções em 2025, 188 em 2024 e 154 em 2023. No último ano, ficaram prontas melhorias em 179 instituições estaduais de ensino, ante 176 em 2024 e 144 em 2023. Os dados comprovam que foi atingido o objetivo de, ao longo dos últimos anos, garantir um crescente volume de trabalhos iniciados e finalizados na Rede Estadual de Ensino.

EEEM Eldorado do Sul após a reforma -Foto: Rosane Percisi/SOP
EEEM Eldorado do Sul após a reforma -Foto: Rosane Percisi/SOP

Investimentos crescendo desde 2019

Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade. Desde 2019, início da primeira gestão, os investimentos somam R$ 262,3 milhões nas melhorias e construções finalizadas. São quase mil obras entregues e cerca de 800 escolas atendidas. Contando com os trabalhos atualmente em execução, nesse período o governo gaúcho aplicou R$ 679,3 milhões na recuperação da Rede Estadual de Ensino.

Fachada revitalizada do IE Assis Brasil, em Pelotas, depois das obras de recuperação -Foto: Divulgação SOP
Fachada revitalizada do IE Assis Brasil, em Pelotas, depois das obras de recuperação -Foto: Divulgação SOP

O novo momento da educação gaúcha fica evidente nos valores médios investidos por escola: passaram de R$ 285,7 mil em 2023 para R$ 1,2 milhão em 2025, cerca de quatro vezes mais. Há outros dados que expressam a grande transformação nos processos da SOP.

IE Assis Brasil em Pelotas antes
Antes da reforma no IE Assis Brasil, em Pelotas -Foto: Laiz Flores/SOP

O tempo entre a solicitação da demanda e o início dos trabalhos caiu de mais de mil dias, em 2019, para aproximadamente 90. “Os números demonstram o que a sociedade vê na prática: as escolas da Rede Pública Estadual, após décadas de precariedade, estão ingressando no patamar de qualidade que merecem”, afirma a secretária Izabel.

EEEF Doutor Ottoni Xavier, em Pelotas, após os trabalhos concluídos.

EEEF Doutor Ottoni Xavier, em Pelotas, durante os trabalhos de recuperação

Fachada da Escola Nossa Senhora de Lourdes, em Pelotas antes

fachada Escola Nossa Senhora de Lourdes, em Pelotas depois

Texto: Ariel Engster/Ascom SOP
Edição: Secom

