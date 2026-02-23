Segunda, 23 de Fevereiro de 2026
IPE Saúde lança campanha inédita de isenção de coparticipação em consultas ginecológicas no Março Lilás

O IPE Saúde realiza, pela primeira vez, uma campanha de isenção de coparticipação em alusão ao Março Lilás. Durante todo o mês de março, seguradas ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
23/02/2026 às 08h41
-

O IPE Saúde realiza, pela primeira vez, uma campanha de isenção de coparticipação em alusão ao Março Lilás. Durante todo o mês de março, seguradas de qualquer idade terão direito à isenção da coparticipação para uma consulta ginecológica na rede credenciada ao Instituto.

A iniciativa integra as ações de prevenção e promoção em saúde desenvolvidas pelo IPE Saúde no mês que é dedicado à conscientização sobre o câncer do colo do útero. Além disso, reforça o compromisso da autarquia com o cuidado integral das mulheres em todo o Rio Grande do Sul.

A diretora de Relacionamento com Segurados, Djuliana Cappellari, disse que a campanha representa um avanço na política de prevenção do IPE Saúde. “Ao isentar a coparticipação em consultas ginecológicas durante o Março Lilás, ampliamos o acesso e estimulamos que nossas seguradas priorizem o cuidado preventivo. O diagnóstico precoce salva vidas, e queremos facilitar esse movimento de atenção à saúde”, destacou.

O lançamento antecipado da campanha tem como objetivo permitir que as seguradas organizem sua agenda com antecedência, garantindo a realização da consulta dentro do período. A isenção é válida para uma consulta por usuária, realizada dentro do mês de março, e será aplicada automaticamente para quem se enquadrar nos critérios.

Como participar

Para ter direito ao benefício, é necessário:

  • Ter plano IPE Saúde ativo e cadastro no sistema como sexo feminino;
  • Agendar e realizar, no mês de março, uma consulta ginecológica na rede credenciada.

A relação completa de profissionais, clínicas e serviços está disponível no Guia Médico Hospitalar do IPE Saúde.

Março Lilás e a prevenção do câncer do colo do útero

O Março Lilás é dedicado à conscientização sobre o câncer do colo do útero, doença que tem como principal causa a infecção persistente pelo HPV (Papilomavírus Humano). A prevenção inclui a realização periódica de exames ginecológicos, como o exame citopatológico (Papanicolau), além da vacinação contra o HPV.

Como forma de ampliar o acesso à prevenção, segurados do IPE Saúde também têm desconto na vacina contra o HPV por meio do Clube de Benefícios, em parceria com a rede Panvel.

O diagnóstico precoce é determinante para aumentar as chances de tratamento eficaz e reduzir a mortalidade associada à doença.

Histórico de campanhas preventivas

A nova ação soma-se a outras campanhas consolidadas no calendário institucional do IPE Saúde. No Outubro Rosa, há seis anos consecutivos, o Instituto concede isenção de coparticipação para a realização de mamografias, incentivando o rastreamento e o diagnóstico precoce do câncer de mama.

Já no Novembro Azul, realizado pelo quinto ano consecutivo, segurados com 50 anos ou mais contam com isenção de coparticipação em consultas com urologistas, reforçando a conscientização sobre o câncer de próstata e a importância dos cuidados com a saúde do homem.

Com a inclusão do Março Lilás no rol de campanhas com isenção, o IPE Saúde amplia sua política de estímulo à prevenção e reafirma sua diretriz de investir em ações que promovam acesso, diagnóstico precoce e qualidade de vida aos cerca de 830 mil segurados.

Texto: Matheus Lopes/Ascom IPE Saúde
Edição: Secom

