Governo gaúcho alerta para última semana de pagamento do IPVA com até 21,6% de desconto

O governo do Rio Grande do Sul alerta para a última semana de pagamento do IPVA com até 21,6% de desconto. Proprietários de veículos têm até a próxima sexta-feira (27/2), último dia útil de fevereiro, para quitar o tributo com possibilidade para obtenção de descontos de até 21,6%.
