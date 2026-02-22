Segunda, 23 de Fevereiro de 2026
Governo gaúcho alerta para última semana de pagamento do IPVA com até 21,6% de desconto

Proprietários de veículos têm até a próxima sexta-feira (27/2), último dia útil de fevereiro, para quitar o tributo com possibilidade para obtenção de descontos de até 21,6%.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Agência Brasil
22/02/2026 às 22h52
(Foto: Agência Brasil)

O governo do Rio Grande do Sul alerta para a última semana de pagamento do IPVA com até 21,6% de desconto. Proprietários de veículos têm até a próxima sexta-feira (27/2), último dia útil de fevereiro, para quitar o tributo com possibilidade para obtenção de descontos de até 21,6%.

O abatimento oferecido pela Secretaria da Fazenda (Sefaz) pela antecipação é de 2% para o mês de fevereiro. No entanto, a redução fica ainda maior quando são somados os benefícios de Bom Motorista e de Bom Cidadão – podendo chegar a 21,6% com o atingimento do máximo em cada modalidade.

