Domingo, 22 de Fevereiro de 2026
20°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Naufrágio provocado por chuva forte deixa dois mortos em Ubatuba

Três náufragos que também estavam no barco foram resgatados com vida

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
22/02/2026 às 13h31

O naufrágio de uma embarcação em Ubatuba, no Litoral Norte, durante as fortes chuvas registradas na noite deste sábado (21) deixou duas pessoas mortas . Outros três náufragos que estavam no barco foram resgatados com vida por tripulantes de outra embarcação que navegava na mesma área, próximo ao bairro de Ponta Grossa, de acordo com as informações do Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar).

A chuva provocou ainda o alagamento de cerca de 400 casas na cidade, resultando em 15 famílias desabrigadas e 15 desalojadas. Três escolas ficaram alagadas: EMEI Professora Alba Regina Torraque da Silva e a Escola José de Souza Simeão, no bairro Taquaral; e a Escola Nativa Fernandes de Faria, no Sertão da Quina. Segundo a Defesa Civil o índice pluviométrico na cidade atingiu ao 151 milímetros (mm).

O trecho entre o quilômetro (Km) 80 e Km 84 da Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), na Serra de Ubatuba, foi interditado. Entre o Km 64 ao 69, acesso ao trecho de Serra em Ubatuba, há três pontos de interdição. O local foi sinalizado e o tráfego desviado para a SP-099 Rodovia dos Tamoios. As equipes do Departamento de Estradas de Rodagem (DRE) trabalham para liberar a rodovia.

Litoral Sul

Em Peruíbe a chuva chegou aos 97 mm acompanhada de vendaval, gerando enxurrada, alagamento, deslizamento de terra e solapamento de vias, com interdição temporária da Serra do Guaraú. Uma pessoa teve ferimentos leves e outra ficou desabrigada e foi levada ao abrigo da prefeitura.

Em Mongaguá a chuva intensa, com ventos fortes, provocou pontos de alagamento e quedas de árvores, mas não deixou vítimas, desalojados nem desabrigados.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 40 minutos

Lancha colide com píer e deixa seis mortos na divisa entre MG e SP

Vítimas incluem três mulheres e uma criança de 4 anos

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Geral Há 3 horas

Nenhuma aposta acerta a Mega-Sena e prêmio vai a R$ 116 milhões

Dezenas sorteadas foram as seguintes: 07 – 10 – 17 – 35 – 44 – 46

 -
Planejamento Há 3 horas

Registro de preço para mais de 200 veículos para órgãos de segurança do Estado é destaque da Agenda Celic

O pregão eletrônico para registro de preço referente à aquisição de 255 camionetes e sete reboques para órgãos de segurança do Estado está entre os...
Geral Há 18 horas

Morre mulher que estava em acidente de asa-delta no Rio de Janeiro

A vítima é uma turista dos EUA; piloto morreu no local

 Leite lamentou, em vídeo publicado nas redes sociais, o feminicídio da servidora Roseli Vanda Pires Albuquerque -Foto: Reprodução
Executivo Há 21 horas

"Proteção das mulheres precisa ser tema de todos", diz Eduardo Leite ao lamentar feminicídio de servidora do Estado

O governador Eduardo Leite lamentou, em vídeo publicado nas redes sociais neste sábado (21/2) , o feminicídio de Roseli Vanda Pires Albuquerque, 47...

Tenente Portela, RS
29°
Parcialmente nublado
Mín. 20° Máx. 30°
30° Sensação
2.11 km/h Vento
49% Umidade
27% (0mm) Chance chuva
06h23 Nascer do sol
19h13 Pôr do sol
Segunda
32° 19°
Terça
30° 19°
Quarta
29° 18°
Quinta
31° 16°
Sexta
33° 15°
Últimas notícias
Geral Há 35 minutos

Lancha colide com píer e deixa seis mortos na divisa entre MG e SP
Saúde Há 1 hora

Municípios fluminenses começam a receber vacina contra a dengue
Educação Há 1 hora

Escolas já podem responder à segunda fase do Censo Escolar 2025
Direitos Humanos Há 2 horas

Histórias em quadrinhos podem ajudar no debate racial em sala de aula
Geral Há 3 horas

Nenhuma aposta acerta a Mega-Sena e prêmio vai a R$ 116 milhões

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,18 +0,06%
Euro
R$ 6,10 -0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 370,910,98 -0,19%
Ibovespa
190,534,42 pts 1.06%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias