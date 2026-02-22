Domingo, 22 de Fevereiro de 2026
20°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Nenhuma aposta acerta a Mega-Sena e prêmio vai a R$ 116 milhões

Dezenas sorteadas foram as seguintes: 07 – 10 – 17 – 35 – 44 – 46

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
22/02/2026 às 10h37
Nenhuma aposta acerta a Mega-Sena e prêmio vai a R$ 116 milhões
© Marcello Casal JrAgência Brasil

O sorteio dos seis números do concurso 2.975 foi realizado na noite deste sábado (21), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Ninguém acertou o prêmio da faixa principal e acumula em R$ 116 milhões.

As dezenas sorteadas foram as seguintes: 07 – 10 – 17 – 35 – 44 – 46.

A quina teve 106 apostas ganhadoras, cada uma vai pagar R$ 36.398,76. Já a quadra registrou 7.501 apostas vencedoras e cada acertador vai receber o prêmio de, R$ 847,85.

>>Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

O próximo concurso, o de número 2.976, é na terça-feira (24). As apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília, do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

A aposta simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 8 minutos

Naufrágio provocado por chuva forte deixa dois mortos em Ubatuba

Três náufragos que também estavam no barco foram resgatados com vida
Geral Há 48 minutos

Lancha colide com píer e deixa seis mortos na divisa entre MG e SP

Vítimas incluem três mulheres e uma criança de 4 anos

 -
Planejamento Há 3 horas

Registro de preço para mais de 200 veículos para órgãos de segurança do Estado é destaque da Agenda Celic

O pregão eletrônico para registro de preço referente à aquisição de 255 camionetes e sete reboques para órgãos de segurança do Estado está entre os...
Geral Há 18 horas

Morre mulher que estava em acidente de asa-delta no Rio de Janeiro

A vítima é uma turista dos EUA; piloto morreu no local

 Leite lamentou, em vídeo publicado nas redes sociais, o feminicídio da servidora Roseli Vanda Pires Albuquerque -Foto: Reprodução
Executivo Há 21 horas

"Proteção das mulheres precisa ser tema de todos", diz Eduardo Leite ao lamentar feminicídio de servidora do Estado

O governador Eduardo Leite lamentou, em vídeo publicado nas redes sociais neste sábado (21/2) , o feminicídio de Roseli Vanda Pires Albuquerque, 47...

Tenente Portela, RS
29°
Parcialmente nublado
Mín. 20° Máx. 30°
30° Sensação
2.11 km/h Vento
49% Umidade
27% (0mm) Chance chuva
06h23 Nascer do sol
19h13 Pôr do sol
Segunda
32° 19°
Terça
30° 19°
Quarta
29° 18°
Quinta
31° 16°
Sexta
33° 15°
Últimas notícias
Geral Há 35 minutos

Lancha colide com píer e deixa seis mortos na divisa entre MG e SP
Saúde Há 1 hora

Municípios fluminenses começam a receber vacina contra a dengue
Educação Há 1 hora

Escolas já podem responder à segunda fase do Censo Escolar 2025
Direitos Humanos Há 2 horas

Histórias em quadrinhos podem ajudar no debate racial em sala de aula
Geral Há 3 horas

Nenhuma aposta acerta a Mega-Sena e prêmio vai a R$ 116 milhões

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,18 +0,06%
Euro
R$ 6,10 -0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 370,910,98 -0,19%
Ibovespa
190,534,42 pts 1.06%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias