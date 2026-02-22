Domingo, 22 de Fevereiro de 2026
20°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Mais Médicos Especialistas: inscrições terminam neste domingo

Programa vai contratar 1.206 profissionais em 16 especialidades

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
22/02/2026 às 10h37
Mais Médicos Especialistas: inscrições terminam neste domingo
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O prazo para se inscrever no novo edital do Mais Médicos Especialistas termina neste domingo (22). O projeto vai contratar 1.206 profissionais em 16 especialidades consideradas prioritárias para o Sistema Único de Saúde (SUS).

O programa do governo federal pretende contratar especialistas em:

  • anestesiologia;
  • cirurgia geral;
  • cirurgia do aparelho digestivo;
  • cirurgia oncológica;
  • coloproctologia;
  • ginecologia e obstetrícia;
  • cardiologia;
  • endoscopia digestiva;
  • gastroenterologia;
  • oncologia clínica;
  • radioterapia;
  • radiologia;
  • mastologia;
  • otorrinolaringologia;
  • e patologia.

Médicos interessados em participar do projeto devem acessar a plataforma UNA-SUS e escolher pelo menos um município e um estabelecimento de saúde. É possível indicar até dois locais de atuação, inclusive em estados diferentes, respeitando a ordem de preferência.

O valor fixo da bolsa é de R$ 10 mil, podendo incluir uma parte variável entre R$ 5 mil e R$ 10 mil, de acordo com o grau de vulnerabilidade do município de atuação.

Além da bolsa mensal, os médicos receberão ajuda de custo destinada a despesas com imersões presenciais nas instituições formadoras.

“O repasse está condicionado à participação efetiva nas atividades previstas no edital, com carga horária semanal de 20 horas – das quais 16 serão dedicadas a atividades assistenciais –, e não estabelece vínculo empregatício”, informou o Ministério da Saúde em nota.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Saúde Há 1 hora

Municípios fluminenses começam a receber vacina contra a dengue

Imunizantes são produzidos pelo Instituto Butantan

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 4 horas

Habilitação do Governo do Estado garante início de procedimentos de trombólise em Itajaí

Foto: Bianca Ávila/ Comunicação Hospital e Maternidade Marieta Konder BornhausenO Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen, começou a real...
Saúde Há 1 dia

Hospital veterinário municipal passa a funcionar 24 horas em São Paulo

Unidade foi renomeada para homenagear o Cão Orelha

 Unidade de Marau receberá R$ 1,2 milhão por ano do governo do Estado para realizar atendimentos especializados -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG
Saúde Há 2 dias

Vice-governador Gabriel Souza inaugura novo centro de atendimento em saúde do TEAcolhe em Marau

O vice-governador Gabriel Souza, acompanhado da secretária da Saúde, Arita Bergmann, inaugurou na sexta-feira (20/2), em Marau, um novo Centro de A...

 Nova unidade conta com dez leitos de UTI, ampliando a capacidade de atendimento para oferecer cirurgias mais complexas -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG
Saúde Há 2 dias

Em Marau, vice-governador Gabriel Souza inaugura nova unidade de tratamento intensivo adulto do Hospital Cristo Redentor

O vice-governador Gabriel Souza inaugurou, nesta sexta-feira (20/2), a nova unidade de tratamento intensivo (UTI) do Hospital Cristo Redentor, em M...

Tenente Portela, RS
29°
Parcialmente nublado
Mín. 20° Máx. 30°
30° Sensação
2.11 km/h Vento
49% Umidade
27% (0mm) Chance chuva
06h23 Nascer do sol
19h13 Pôr do sol
Segunda
32° 19°
Terça
30° 19°
Quarta
29° 18°
Quinta
31° 16°
Sexta
33° 15°
Últimas notícias
Geral Há 35 minutos

Lancha colide com píer e deixa seis mortos na divisa entre MG e SP
Saúde Há 1 hora

Municípios fluminenses começam a receber vacina contra a dengue
Educação Há 1 hora

Escolas já podem responder à segunda fase do Censo Escolar 2025
Direitos Humanos Há 2 horas

Histórias em quadrinhos podem ajudar no debate racial em sala de aula
Geral Há 3 horas

Nenhuma aposta acerta a Mega-Sena e prêmio vai a R$ 116 milhões

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,18 +0,06%
Euro
R$ 6,10 -0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 370,910,98 -0,19%
Ibovespa
190,534,42 pts 1.06%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias