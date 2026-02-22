Domingo, 22 de Fevereiro de 2026
Registro de preço para mais de 200 veículos para órgãos de segurança do Estado é destaque da Agenda Celic

O pregão eletrônico para registro de preço referente à aquisição de 255 camionetes e sete reboques para órgãos de segurança do Estado está entre os...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
22/02/2026 às 10h16
-

O pregão eletrônico para registro de preço referente à aquisição de 255 camionetes e sete reboques para órgãos de segurança do Estado está entre os certames agendados pela Subsecretaria Central de Licitações (Celic) para a semana de 23 a 27 de fevereiro. O valor total dos lotes representa investimento de R$ 83 milhões.

Os veículos se dividem entre 155 camionetes 4x4 nas cores branca e preta e 50 camionetes 4x4 na cor verde da Brigada Militar, além de três semirreboques prancha carrega-tudo, dois semirreboques caçamba basculante e dois semirreboques mistos graneleiros e porta-contêiner. Os equipamentos são direcionados à Polícia Civil, ao Corpo de Bombeiros Militar e à Brigada Militar, vinculados à Secretaria da Segurança Pública (SSP). O pregão eletrônico está programado para terça-feira (24/2), às 9h30.

Os certames realizados pelo Sistema de Registro de Preços asseguram maior agilidade no atendimento das demandas, pois estabelecem previamente fornecedor e valor unitário. Dessa forma, o Estado pode adquirir o objeto conforme a demanda, sem a necessidade de novas licitações.

Durante a semana, também ocorre a licitação para a contratação de empresa especializada para a execução da obra de construção de quadra poliesportiva coberta no Colégio Estadual Frei Getúlio, localizado no Município de Bom Jesus. A quadra terá área aproximada de 623,95 metros quadrados (m²), enquanto a área de implantação tem 1.029,27m². O valor estimado da contratação é de R$ 1,3 milhão. Pelo critério de menor preço, a concorrência eletrônica ocorre na terça-feira (24/2), às 9h30. O certame é uma solicitação da Secretaria da Educação (Seduc).

A Agenda Celic prevê, ainda, licitações para aquisição de equipamentos médico-hospitalares e para informática, entre outras.

Os certames são realizados com o objetivo de atender a requisições de diversos órgãos e secretarias do governo estadual. Podem participar dos processos as empresas devidamente credenciadas no Portal do Fornecedor RS .

Agenda Celic

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado, aos profissionais de imprensa e à sociedade.

A Celic é vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG).

Texto: Ascom SPGG
Edição: Secom

