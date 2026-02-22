Habilitação do Governo do Estado garante início de procedimentos de trombólise em Itajaí

Domingo, 22 de Fevereiro de 2026
Foto: Bianca Ávila/ Comunicação Hospital e Maternidade Marieta Konder BornhausenO Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen, começou a real...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
22/02/2026 às 09h46
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Bianca Ávila/  Comunicação Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen

O Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen, começou a realizar procedimentos de Trombólise Endovenosa para Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (AVCI) pelo Sistema Único de Saúde (SUS), após ser habilitado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES). A demanda é antiga e irá beneficiar pacientes de toda a região da Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí (Amfri).

Os primeiros pacientes beneficiados pelo novo serviço foram uma mulher de 78 anos, um homem de 76 anos encaminhados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), e uma mulher de 48 anos. Ambos receberam o tratamento padrão-ouro para a fase aguda do AVC isquêmico, demonstrando a eficácia e a prontidão do novo procedimento.

“A Secretaria de Estado da Saúde está expandindo serviços e obras em Santa Catarina, seguindo a determinação do Governador Jorginho Mello. Em Itajaí, no Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen, foi iniciado um serviço de Trombólise Endovenosa para o tratamento de Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (AVCI), em parceria com o município e o hospital, mesmo sem habilitação federal, pois a prioridade é atender à população. A iniciativa visa salvar vidas e beneficiar a região e a saúde estadual”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi Silva.

Paralelamente ao início deste procedimento, a unidade irá inaugurar uma unidade específica para o tratamento de AVC, qualificando ainda mais o serviço ofertado aos pacientes.

“Esse avanço é fruto de um trabalho incansável de integração entre os setores de Emergência, Neurologia e Neurocirurgia, que se uniram para garantir que cada minuto conte na recuperação de nossos pacientes”, afirmou a diretora-geral do hospital, Simone Santana.

Sobre o procedimento de Trombólise Endovenosa

A trombólise não é uma cirurgia, mas sim um procedimento clínico de urgência. Consiste na infusão endovenosa de um medicamento potente durante aproximadamente uma hora, com o objetivo de dissolver o coágulo que está obstruindo a circulação cerebral. A janela terapêutica é curta: o paciente deve receber a medicação em até 4h30min do início dos sintomas.

“Essa rapidez no atendimento é fundamental para salvar vidas e reduzir sequelas. Portanto, era uma demanda antiga dos secretários de saúde aqui da região. Eu, como representante da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), levei várias vezes essa discussão à mesa e agradeço ao Estado por essa ação, pois não possuímos a habilitação federal. Mas com o aval do Estado podemos realizar esse procedimento, que é  tão importante e garantirá qualidade de vida aos nossos pacientes de AVC”, ressaltou Jainara Nordio, Secretária de Saúde de Porto Belo e coordenadora da Central de Regulação da Macrorregião da Foz do Rio Itajaí.

Mais informações:
Josiane Ribeiro
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail: [email protected]

