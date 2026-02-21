Sábado, 21 de Fevereiro de 2026
17°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Morre mulher que estava em acidente de asa-delta no Rio de Janeiro

A vítima é uma turista dos EUA; piloto morreu no local

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
21/02/2026 às 19h16

A estadunidense Jenny Rodrigues, que estava na asa-delta que caiu no mar neste sábado (21), na Praia de São Conrado (RJ), não resistiu aos traumas e morreu, segundo informações do Hospital Miguel Couto.

A turista foi levada em estado gravíssimo para o pronto-socorro, onde veio a óbito.

O piloto e dono do equipamento, que voava junto com Jenny, morreu no local.

Segundo divulgado pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, a corporação foi acionada na manhã deste sábado e seguiu para São Conrado para fazer o salvamento com o apoio de aeronaves, motos-aquáticas e ambulância.

O acidente foi registrado na 15ª DP (Gávea) e a perícia investiga os motivos da queda.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Leite lamentou, em vídeo publicado nas redes sociais, o feminicídio da servidora Roseli Vanda Pires Albuquerque -Foto: Reprodução
Executivo Há 5 horas

"Proteção das mulheres precisa ser tema de todos", diz Eduardo Leite ao lamentar feminicídio de servidora do Estado

O governador Eduardo Leite lamentou, em vídeo publicado nas redes sociais neste sábado (21/2) , o feminicídio de Roseli Vanda Pires Albuquerque, 47...
Geral Há 6 horas

Queda de asa delta mata homem e fere mulher no Rio

Perícia policial está no local analisando o acidente
Geral Há 8 horas

Incêndio em comunidade da Brasilândia deixa duas pessoas feridas em SP

Cerca de 40 moradias foram atingidas
Geral Há 10 horas

Desfile das campeãs celebra hoje o carnaval do Rio

Escolas podem ser vistas novamente a partir das 21h deste sábado

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral Há 12 horas

Mega-Sena acumulada sorteia prêmio estimado em R$ 105 milhões

Sorteio é neste sábado, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo

Tenente Portela, RS
25°
Tempo nublado
Mín. 17° Máx. 33°
25° Sensação
3.23 km/h Vento
59% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h22 Nascer do sol
19h14 Pôr do sol
Domingo
33° 19°
Segunda
32° 19°
Terça
29° 18°
Quarta
28° 18°
Quinta
31° 16°
Últimas notícias
Geral Há 2 horas

Morre mulher que estava em acidente de asa-delta no Rio de Janeiro
Direitos Humanos Há 2 horas

Santarém: indígenas protestam contra desestatização de hidrovias
Executivo Há 5 horas

"Proteção das mulheres precisa ser tema de todos", diz Eduardo Leite ao lamentar feminicídio de servidora do Estado
Economia Há 5 horas

Ministério libera transmissões das Tvs da EBC e da Rede Legislativa
Esportes Há 5 horas

Técnico Lucas Piccinato é demitido da equipe feminina do Corinthians

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,18 +0,06%
Euro
R$ 6,10 -0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 373,036,43 +0,38%
Ibovespa
190,534,42 pts 1.06%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias