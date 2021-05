Câmara entrega Prêmio Dr. Pinotti a cinco instituições voltadas para a saúde da mulher

A Câmara dos Deputados entregou nesta quarta-feira (26) o Prêmio Doutor Pinotti – Hospital Amigo da Mulher a cinco instituições de saúde que haviam sido anunciadas como vencedoras no início do mês. O prêmio está na 10ª edição e as entidades agraciadas foram escolhidas por votação direta de um conselho deliberativo formado por deputados apenas para essa finalidade.

Um dos premiados foi a Associação Amapaense de Apoio aos Pacientes em Tratamento Fora de Domicílio, o Nosso Lar, indicada pela deputada Professora Marcivânia (PCdoB-AP). Quem recebeu o prêmio foi Ruany Camila Soares, que também é secretária geral do Conselho Estadual de Saúde do Amapá.

“A casa Nosso Lar foi criada para facilitar o acesso à saúde de qualidade a pessoas que não conseguem pagar, por exemplo, ultrassonografia, ecocardiograma, tomografia. Então ela foi criada para facilitar esse acesso à saúde de qualidade, à saúde especializada”, disse Ruany.

O Tratamento Fora de Domicílio, ou TFD, é um instrumento instituído que garante, por meio do SUS, tratamento médico a pacientes portadores de doenças não tratáveis no município de origem por falta de condições técnicas.

Gestação de alto risco

Outro agraciado foi a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, que tem 371 anos. O presidente da instituição, Bruno Carmona, recebeu o certificado e lembrou que é a segunda vez que a fundação recebe o prêmio.

“Somos um hospital gigantesco para as nossas proporções, mais de 480 leitos instalados, desses 144 são destinados ao alojamento conjunto e a gente atende principalmente a maternidade, obstetrícia e pacientes de alto risco, com gestações de alto risco”, afirmou Carmona.

A Fundação recebe pacientes de todo o estado do Pará. A indicação foi feita pelo deputado paraense Cássio Andrade (PSB-PA).

Já o Centro de Saúde da Mulher de Rondônia foi agraciado por indicação da deputada Mariana Carvalho (PSDB-RO). E o Centro de Genética Humana, de Goiás, recebeu o prêmio com indicação da deputada Flávia Morais (PDT-GO), que ressaltou o papel social da instituição.

“Principalmente atendendo muitas pacientes que não têm condições de estar na iniciativa privada e que precisam de um acompanhamento extremamente especializado”, afirmou a deputada.

A primeira etapa da fase estrutural do Centro de Genética Humana foi inaugurada três anos atrás pelo Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (UFG). O serviço trata especialmente obstetrícia e identifica síndromes, como a Síndrome de Down.

Parceria com Legislativo

O Hospital da Mulher Heloneida Studart foi a última instituição agraciada, com indicação do deputado Dr. Luiz Antônio Teixeira Jr. (PP-RJ). A representante do Hospital da Mulher, Dra. Ana Teresa Derraik Barbosa, disse que o hospital já foi citado como uma das boas modificações que trouxeram impacto positivo na vida das mulheres da Baixada Fluminense e afirmou que é necessário cada vez mais parceria com o Poder Legislativo porque ainda há muitos indicadores de reprodução materna que merecem atenção.

“Essa noite a gente teve uma menina de 13 vitima de violência sexual que expeliu um feto com a gente. É muito bom saber que elas encontraram aqui acolhida, atendimento respeitoso, mas às vezes a gente tem a sensação que chega um pouco mais tarde porque a gente precisa de uma rede mais ampla pra dar conta. Aí eu não sei se eu quebro o protocolo, mas eu vou aplaudir minha equipe, tá bom?”, disse Teresa Barbosa.

Os agraciados do Prêmio Doutor Pinotti são escolhidos por um conselho deliberativo formado por um representante de cada partido, indicado pelas lideranças. A escolha é por voto direto. Os cinco indicados mais votados são os premiados do ano.

O prêmio carrega o nome do deputado e médico ginecologista Doutor Pinotti, de São Paulo, que tinha como principal bandeira parlamentar a saúde da mulher.

A data da solenidade de entrega dos prêmios foi escolhida porque é próxima ao Dia Internacional de Luta Pela Saúde da Mulher e Dia Nacional de Redução da Mortalidade Materna, celebrado em 28 de maio.