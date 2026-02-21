Sábado, 21 de Fevereiro de 2026
17°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Queda de asa delta mata homem e fere mulher no Rio

Perícia policial está no local analisando o acidente

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
21/02/2026 às 15h36

Um homem morreu e uma mulher está gravemente ferida após queda de asa delta na praia de São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro.

Socorrido na praia, o homem não resistiu ao acidente. A mulher foi encaminhada ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea.

O Corpo de Bombeiros Militar não identificou as vítimas, nem deu informações sobre nomes, profissão e idades. Segundo a imprensa local, trata-se de um instrutor de asa delta e uma turista estadunidense.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 11h18 deste sábado para prestar socorro às duas pessoas. O auxílio foi prestado pelas delegacias da guarnição marítima de São Conrado e de Copacabana.

Perícia policial está no local analisando o acidente.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Leite lamentou, em vídeo publicado nas redes sociais, o feminicídio da servidora Roseli Vanda Pires Albuquerque -Foto: Reprodução
Executivo Há 1 hora

"Proteção das mulheres precisa ser tema de todos", diz Eduardo Leite ao lamentar feminicídio de servidora do Estado

O governador Eduardo Leite lamentou, em vídeo publicado nas redes sociais neste sábado (21/2) , o feminicídio de Roseli Vanda Pires Albuquerque, 47...
Geral Há 4 horas

Incêndio em comunidade da Brasilândia deixa duas pessoas feridas em SP

Cerca de 40 moradias foram atingidas
Geral Há 6 horas

Desfile das campeãs celebra hoje o carnaval do Rio

Escolas podem ser vistas novamente a partir das 21h deste sábado

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral Há 9 horas

Mega-Sena acumulada sorteia prêmio estimado em R$ 105 milhões

Sorteio é neste sábado, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo

 Trabalho de repressão ocorreu durante o mês de fevereiro e reforçou o enfrentamento à violência doméstica no Estado -Foto: Divulgação PCRS
Segurança Pública Há 22 horas

Operação Carnaval Seguro prende 75 agressores e apreende 17 armas de fogo no Rio Grande do Sul

A Polícia Civil, por meio do Departamento Estadual de Proteção a Grupos Vulneráveis (DPGV), finalizou a Operação Carnaval Seguro nesta sexta-feira ...

Tenente Portela, RS
29°
Tempo nublado
Mín. 17° Máx. 33°
30° Sensação
1.86 km/h Vento
50% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h22 Nascer do sol
19h14 Pôr do sol
Domingo
33° 19°
Segunda
32° 19°
Terça
29° 18°
Quarta
28° 18°
Quinta
31° 16°
Últimas notícias
Executivo Há 1 hora

"Proteção das mulheres precisa ser tema de todos", diz Eduardo Leite ao lamentar feminicídio de servidora do Estado
Economia Há 1 hora

Ministério libera transmissões das Tvs da EBC e da Rede Legislativa
Esportes Há 1 hora

Técnico Lucas Piccinato é demitido da equipe feminina do Corinthians
Geral Há 2 horas

Queda de asa delta mata homem e fere mulher no Rio
Educação Há 3 horas

HackaTchê Business 2026 está com inscrições abertas para estudantes da Rede Estadual

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,18 +0,06%
Euro
R$ 6,10 -0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 375,924,72 +1,16%
Ibovespa
190,534,42 pts 1.06%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias