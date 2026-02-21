Sábado, 21 de Fevereiro de 2026
17°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Embraer firma acordo para instalar linha de montagem na Índia

Documento foi assinado hoje em Nova Delhi

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
21/02/2026 às 13h41

A companhia brasileira Embraer, uma das principais fabricantes de jatos executivo do mundo, e a indiana Adani Defense & Aerospace assinaram, neste sábado (21), em Nova Delhi, um acordo para estabelecer uma linha de montagem final para o jato regional E175, na Índia.

Segundo a Embraer, o memorando de entendimento ampliado foi firmado no âmbito do programa de Aeronaves de Transporte Regional (RTA) indiano, consolidando o acordo inicial, firmado no mês passado, para estruturar a produção do E175 na Índia.

“As duas empresas já trabalham em conjunto para avançar em todos os aspectos do memorando de entendimento, incluindo oportunidades na fabricação de aeronaves, cadeia de suprimentos, serviços pós-venda, treinamento de pilotos e obtenção de encomendas que sustentem a proposta da linha de montagem final”, informou a Embraer, em nota.

O acordo foi assinado durante uma cerimônia oficial, na presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro do Comércio e Indústria da Índia, Piyush Goyal. De acordo com a Embraer e a Adani, a parceria comercial reforça as relações estratégicas entre os dois países.

A Índia é um dos mercados de aviação que mais crescem no mundo em termos de tráfego de passageiros, com uma demanda estimada em ao menos 500 aeronaves na faixa de 80 a 146 assentos pelos próximos 20 anos. Demanda à qual o modelo E175 se ajusta bem, segundo a Embraer.

Ainda de acordo com a companhia brasileira, o E175 é uma opção viável para atender a cidades de pequeno e médio porte da Índia, podendo viabilizar novas rotas e ampliar a conectividade, “acelerando a expansão da aviação regional”.

A parceria com a Adani, maior empresa privada dos setores de defesa e aeroespacial da Índia, consolida a presença da Embraer no país, onde, atualmente, estão em operação 50 aeronaves de 11 diferentes modelos comerciais, de defesa e de aviação executiva.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Internacional Há 3 horas

Brasil e Índia fazem parceria para produção de medicamentos

Acordos preveem produção de fármacos para câncer de mama
Internacional Há 4 horas

Lula defende diversificação como resposta ao protecionismo comercial

Presidente brasileiro fechou oito acordos com governo indiano
Internacional Há 6 horas

“ONU precisa de mais representatividade”, diz Lula

Declaração foi feita durante encontro com primeiro-ministro da Índia
Internacional Há 7 horas

Brasil e Índia assinam acordo sobre terras raras e minerais críticos

Ato foi assinado nesta madrugada em Nova Delhi
Internacional Há 23 horas

Reforma de Milei aumenta lucro e subjuga trabalhador, diz advogado

Assessor trabalhista argentino ligado a sindicatos comenta mudanças

Tenente Portela, RS
29°
Tempo nublado
Mín. 17° Máx. 33°
30° Sensação
1.86 km/h Vento
50% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h22 Nascer do sol
19h14 Pôr do sol
Domingo
33° 19°
Segunda
32° 19°
Terça
29° 18°
Quarta
28° 18°
Quinta
31° 16°
Últimas notícias
Executivo Há 1 hora

"Proteção das mulheres precisa ser tema de todos", diz Eduardo Leite ao lamentar feminicídio de servidora do Estado
Economia Há 1 hora

Ministério libera transmissões das Tvs da EBC e da Rede Legislativa
Esportes Há 1 hora

Técnico Lucas Piccinato é demitido da equipe feminina do Corinthians
Geral Há 2 horas

Queda de asa delta mata homem e fere mulher no Rio
Educação Há 3 horas

HackaTchê Business 2026 está com inscrições abertas para estudantes da Rede Estadual

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,18 +0,06%
Euro
R$ 6,10 -0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 375,924,72 +1,16%
Ibovespa
190,534,42 pts 1.06%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias