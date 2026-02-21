Incêndio em comunidade da Brasilândia deixa duas pessoas feridas em SP

Duas pessoas ficaram feridas após incêndio ter atingido uma comunidade na Brasilândia, zona norte da capital paulista, na noite de ontem (20) . Segundo o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, uma das vítimas teve uma luxação na perna e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A outra vítima era uma criança, que teve uma intoxicação considerada leve.

De acordo com os Bombeiros, pelo menos 40 moradias foram atingidas pelas chamas. A área queimada correspondeu a cerca de 700 metros quadrados.

O incêndio teve início por volta das 18h da noite de ontem (20) e ocorreu em uma comunidade localizada na Avenida Deputado Cantídio Sampaio. Segundo relatos preliminares, o fogo pode ter começado na casa de uma moradora que não estava no imóvel no momento do ocorrido.

O caso foi registrado no 72º Distrito Policial da Vila Penteado e as causas do incêndio estão sendo