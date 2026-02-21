Sábado, 21 de Fevereiro de 2026
Desfile das campeãs celebra hoje o carnaval do Rio

Escolas podem ser vistas novamente a partir das 21h deste sábado

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
21/02/2026 às 11h16

Após três noites de disputa acirrada e arquibancadas tomadas por cerca de 100 mil pessoas a cada dia, segundo a Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa), a avenida volta a brilhar neste sábado (21), em clima de celebração e despedida.

O tradicional Desfile das Campeãs reúne, na Marquês de Sapucaí, as seis primeiras colocadas do carnaval 2026 para uma apresentação sem caráter competitivo, mas com a mesma grandiosidade que marcou os dias de folia oficial.

A festa começa às 21h e segue até a madrugada de domingo. Na ordem de apresentação, retornam à avenida: Estação Primeira de Mangueira, Imperatriz Leopoldinense, Acadêmicos do Salgueiro, Unidos de Vila Isabel, Beija-Flor de Nilópolis e, encerrando a noite, a grande campeã, Unidos do Viradouro.

Viradouro

A Viradouro conquistou o quarto título e a agremiação cruzou a Sapucaí na madrugada de terça-feira (17), levantando arquibancadas e camarotes. A escola emocionou o público ao homenagear o mestre de bateria: Ciça, um dos nomes mais respeitados do carnaval carioca deste ano.

Ciça é considerado o mestre de bateria mais antigo em atividade. Além da Viradouro, já comandou as baterias da Unidos da Tijuca, Grande Rio, União da Ilha e Estácio de Sá, onde iniciou a trajetória em 1988. Reconhecido pelas paradinhas precisas e pela cadência marcante, ele já liderou a bateria da Viradouro nos títulos de 2020 e 2024.

A cobertura completa sobre a conquista da escola está disponível na Agência Brasil.

Se no domingo, segunda e terça-feira as escolas entraram na avenida sob a tensão das notas, agora o clima é de reencontro. O Sábado das Campeãs simboliza a despedida oficial do carnaval e reafirma a força cultural das escolas de samba do Rio. Componentes, torcidas e público voltam à Sapucaí para celebrar o trabalho de um ano inteiro, desta vez sem julgamento.

Considerado um dos momentos mais aguardados do calendário carnavalesco, o desfile transforma novamente a avenida em palco de festa, com brilho, emoção e a certeza de que o espetáculo continua.

Desfile das campeãs

Desfile das Campeãs do Carnaval do Rio de Janeiro
Sábado, 21 de fevereiro de 2026
A partir das 21h (até a madrugada de domingo)
Local: Sambódromo da Marquês de Sapucaí – Rio de Janeiro

Ordem dos desfiles:

  1. Mangueira
  2. Imperatriz Leopoldinense
  3. Salgueiro
  4. Vila Isabel
  5. Beija-Flor
  6. Viradouro (campeã)

Ingressos: esgotados, segundo a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, sem previsão de novos lotes.
Transmissão: ao vivo pela TV aberta e plataformas digitais.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Economia
