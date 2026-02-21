Desfile das campeãs celebra hoje o carnaval do Rio

Após três noites de disputa acirrada e arquibancadas tomadas por cerca de 100 mil pessoas a cada dia, segundo a Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa), a avenida volta a brilhar neste sábado (21), em clima de celebração e despedida.

O tradicional Desfile das Campeãs reúne, na Marquês de Sapucaí, as seis primeiras colocadas do carnaval 2026 para uma apresentação sem caráter competitivo, mas com a mesma grandiosidade que marcou os dias de folia oficial.

A festa começa às 21h e segue até a madrugada de domingo. Na ordem de apresentação, retornam à avenida: Estação Primeira de Mangueira, Imperatriz Leopoldinense, Acadêmicos do Salgueiro, Unidos de Vila Isabel, Beija-Flor de Nilópolis e, encerrando a noite, a grande campeã, Unidos do Viradouro.

Viradouro

A Viradouro conquistou o quarto título e a agremiação cruzou a Sapucaí na madrugada de terça-feira (17), levantando arquibancadas e camarotes. A escola emocionou o público ao homenagear o mestre de bateria: Ciça, um dos nomes mais respeitados do carnaval carioca deste ano.

Ciça é considerado o mestre de bateria mais antigo em atividade. Além da Viradouro, já comandou as baterias da Unidos da Tijuca, Grande Rio, União da Ilha e Estácio de Sá, onde iniciou a trajetória em 1988. Reconhecido pelas paradinhas precisas e pela cadência marcante, ele já liderou a bateria da Viradouro nos títulos de 2020 e 2024.

A cobertura completa sobre a conquista da escola está disponível na Agência Brasil.

Se no domingo, segunda e terça-feira as escolas entraram na avenida sob a tensão das notas, agora o clima é de reencontro. O Sábado das Campeãs simboliza a despedida oficial do carnaval e reafirma a força cultural das escolas de samba do Rio. Componentes, torcidas e público voltam à Sapucaí para celebrar o trabalho de um ano inteiro, desta vez sem julgamento.

Considerado um dos momentos mais aguardados do calendário carnavalesco, o desfile transforma novamente a avenida em palco de festa, com brilho, emoção e a certeza de que o espetáculo continua.

Desfile das campeãs

Desfile das Campeãs do Carnaval do Rio de Janeiro

Sábado, 21 de fevereiro de 2026

A partir das 21h (até a madrugada de domingo)

Local: Sambódromo da Marquês de Sapucaí – Rio de Janeiro

Ordem dos desfiles:

Mangueira Imperatriz Leopoldinense Salgueiro Vila Isabel Beija-Flor Viradouro (campeã)

Ingressos: esgotados, segundo a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, sem previsão de novos lotes.

Transmissão: ao vivo pela TV aberta e plataformas digitais.