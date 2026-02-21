Sábado, 21 de Fevereiro de 2026
Brasil e Índia assinam acordo sobre terras raras e minerais críticos

Ato foi assinado nesta madrugada em Nova Delhi

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
21/02/2026 às 10h56

Um acordo envolvendo minerais críticos e terras raras foi assinado hoje (21) entre os governos do Brasil e da Índia. Em declaração à imprensa realizada nesta madrugada em Nova Delhi, na Índia, o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi informou que o acordo é “um grande passo” para os dois países.

“O acordo assinado sobre minerais críticos e terras raras é um grande passo em direção a construir cadeias de suprimento resilientes”, disse Modi a jornalistas.

Ao lado de Modi, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou que a assinatura desse acordo coloca a tecnologia “a serviço do desenvolvimento inclusivo”.

“É notável a evolução indiana em setores de ponta, como tecnologia da informação, inteligência artificial, biotecnologia e exploração especial. Isso cria muitas oportunidades de cooperação com o Brasil e traduz nosso compromisso com uma agenda que coloca tecnologia a serviço do desenvolvimento inclusivo. Ampliar os investimentos e a cooperação em matéria de energias renováveis e minerais críticos está no cerne do acordo pioneiro que assinamos hoje”, falou Lula.

O Brasil detém as segundas maiores reservas globais desses recursos, atrás da China.

Outros acordos

Durante o encontro realizado neste sábado, em Nova Delhi, na Índia, os dois líderes assinaram um memorando de entendimento também nas áreas de comércio, empreendedorismo, defesa e saúde.

“Nós temos possibilidades ilimitadas de cooperação na área de saúde, na área farmacêutica e nós vamos trabalhar em melhorar o fornecimento de medicamentos a preço acessível e de qualidade para o Brasil”, disse Modi.

