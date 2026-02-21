Sábado, 21 de Fevereiro de 2026
17°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Hospital veterinário municipal passa a funcionar 24 horas em São Paulo

Unidade foi renomeada para homenagear o Cão Orelha

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
21/02/2026 às 10h41

A primeira unidade veterinária da rede municipal da cidade de São Paulo começou a funcionar 24 horas desde quinta-feira (19). O Hospital Veterinário Municipal Leste “Cão Orelha”, no bairro do Tatuapé, foi renomeado para homenagear o cachorro que foi espancado e morto na Praia Brava, em Florianópolis, capital catarinense, no mês de janeiro.

A unidade veterinária agora passa a realizar também atendimento para urgências e emergências das 17h às 7h.

O serviço diurno permanece disponível normalmente. Os hospitais veterinários da rede municipal oferecem atendimento clínico e cirúrgico. Mediante agendamento ou triagem, consultas, exames, cirurgias e internações podem ser realizadas. O acesso, porém, depende da disponibilidade de vagas, com prioridade para casos graves.

>>Saiba que sanções podem ser aplicadas a jovens que mataram cão Orelha

Atendimento

As unidades trabalham com oito especialidades: Oftalmologia; Cardiologia; Endocrinologia; Neurologia; Oncologia; Ortopedia; Dermatologia; e Cirurgia bucomaxilofacial.

Das 7h às 16h, nas unidades sul, norte e leste, os cidadãos inscritos no CadÚnico e beneficiários de programas sociais como Bolsa Família, Auxílio Gás ou Renda Mínima, podem agendar consultas presencialmente.

Quem não tem benefício ativo pode fazer uma triagem social, que neste caso, deve levar documentos que comprovem a situação econômica.

Na unidade oeste da capital paulista, o atendimento funciona por ordem de chegada, e as senhas são distribuídas a partir das 7h.

Documentos necessários:

Para realizar o atendimento, é obrigatório a apresentação de:

  • Documento oficial com foto e CPF do responsável (presença obrigatória)
  • Comprovante de residência em São Paulo (emitido há até três meses)
  • Registro Geral do Animal (RGA)
  • Número do CadÚnico
  • Cartão ou comprovante de programa social ativo

*Estagiário da Agência Brasil sob supervisão de Odair Braz Junior

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Unidade de Marau receberá R$ 1,2 milhão por ano do governo do Estado para realizar atendimentos especializados -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG
Saúde Há 16 horas

Vice-governador Gabriel Souza inaugura novo centro de atendimento em saúde do TEAcolhe em Marau

O vice-governador Gabriel Souza, acompanhado da secretária da Saúde, Arita Bergmann, inaugurou na sexta-feira (20/2), em Marau, um novo Centro de A...

 Nova unidade conta com dez leitos de UTI, ampliando a capacidade de atendimento para oferecer cirurgias mais complexas -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG
Saúde Há 17 horas

Em Marau, vice-governador Gabriel Souza inaugura nova unidade de tratamento intensivo adulto do Hospital Cristo Redentor

O vice-governador Gabriel Souza inaugurou, nesta sexta-feira (20/2), a nova unidade de tratamento intensivo (UTI) do Hospital Cristo Redentor, em M...

 Gabriel (C) ressaltou que investir no Hospital de Clínicas é fortalecer estrutura que atende a toda a região Norte do Estado -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG
Saúde Há 20 horas

Gabriel Souza inaugura maternidade e centro obstétrico do Hospital de Clínicas de Passo Fundo

O vice-governador Gabriel Souza inaugurou, nesta sexta-feira (20/2), a maternidade e o centro obstétrico do Hospital de Clínicas de Passo Fundo, re...

 Estado repassará R$ 201,7 mil por mês para manutenção e operacionalização do novo ambulatório -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Saúde Há 1 dia

Governo inaugura ambulatório de feridas crônicas no Hospital São Carlos, em Farroupilha

O governo do Estado inaugurou, na quinta-feira (19/2), o ambulatório especializado em feridas crônicas do Hospital Beneficente São Carlos, em Farro...

 Na nova etapa, foram entregues serviços fundamentais para integração dos dois prédios e o funcionamento pleno da nova estrutura -Foto: Vitor Rosa/Secom
Saúde Há 2 dias

Governador Eduardo Leite inaugura novas etapas da obra do Hospital Geral de Caxias do Sul e entrega novos equipamentos

O governador Eduardo Leite, acompanhado do vice-governador, Gabriel Souza, e da secretária da Saúde, Arita Bergmann, inaugurou, nesta quinta-feira ...

Tenente Portela, RS
28°
Parcialmente nublado
Mín. 17° Máx. 33°
28° Sensação
2.21 km/h Vento
48% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h22 Nascer do sol
19h14 Pôr do sol
Domingo
33° 19°
Segunda
32° 19°
Terça
29° 18°
Quarta
28° 18°
Quinta
31° 16°
Últimas notícias
Internacional Há 1 hora

“ONU precisa de mais representatividade”, diz Lula
Geral Há 2 horas

Desfile das campeãs celebra hoje o carnaval do Rio
Internacional Há 2 horas

Brasil e Índia assinam acordo sobre terras raras e minerais críticos
Saúde Há 2 horas

Hospital veterinário municipal passa a funcionar 24 horas em São Paulo
Educação Há 3 horas

Governo do Estado abre nova seleção do Alfabetiza Tchê com 110 bolsas para formadores regionais e municipais

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,18 +0,06%
Euro
R$ 6,10 -0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 376,292,67 +1,26%
Ibovespa
190,534,42 pts 1.06%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias