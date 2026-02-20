Vice-governador Gabriel Souza inaugura novo centro de atendimento em saúde do TEAcolhe em Marau

O vice-governador Gabriel Souza, acompanhado da secretária da Saúde, Arita Bergmann, inaugurou na sexta-feira (20/2), em Marau, um novo Centro de Atendimento em Saúde (CAS) do Programa TEAcolhe. O município pertence à 6 ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), na região Norte do Estado.

Gabriel Souza destacou o alcance social do programa e a mudança de paradigma no cuidado com pessoas com transtorno do espectro autista no Rio Grande do Sul. “Esse é um dos programas mais bonitos que o RS tem hoje. O Estado não contava com uma política pública estruturada voltada às pessoas do espectro autista, e agora estamos mudando essa realidade. Este é o CAS número 63 e, até o fim do ano, vamos chegar a 90 centros em todo o Estado, muitos deles em parceria com as Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes). Mesmo que o investimento financeiro seja menor se comparado a outras obras, o significado é imensamente maior, porque estamos falando de pessoas que, por muito tempo, foram invisibilizadas e que agora passam a ter atendimento adequado às suas necessidades”, destacou o vice-governador.

O incentivo do governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES) será de R$ 100 mil por mês, totalizando um repasse anual de R$ 1,2 milhão. A meta mínima mensal é de 1,2 mil atendimentos que abranjam, pelo menos, 150 usuários. Localizado na Rua José Primo Bernardi, 989, loteamento Jardim do Sol, o novo centro foi instituído por meio de uma parceria com a Apae de Marau e terá gestão municipal.

Gabriel destacou alcance social do programa e mudança de paradigma no cuidado a pessoas com transtorno do espectro autista no RS -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

“É emocionante ver uma política pública sendo viva, generosa e acolhedora como essa que está se concretizando aqui hoje. O TEAcolhe é modelo para o Brasil, uma política pública que cuida das pessoas e que faz bem para os cidadãos e inclusive já é lei estadual, aprovada por unanimidade na Assembleia Legislativa. Além de prioridade deste governo, o programa se transformou em uma política permanente de Estado. E se hoje temos recursos para investir nesse programa, é porque o governo fez as reformas necessárias”, ressaltou Arita.

O CAS TEAcolhe de Marau contará com uma equipe multiprofissional formada por fonoaudióloga, psicomotricista, assistente social, fisioterapeuta, pedagogo, psicólogo, neurologista, psiquiatra e neuropsicopedagogo. A estrutura física é composta por diversas salas onde ocorrem os atendimentos das especialidades ofertadas, além de uma sala e de um jardim sensorial, que disponibilizam materiais terapêuticos, pedagógicos, sensoriais e de fisioterapia para os atendimentos.

“O fortalecimento do atendimento às pessoas com transtorno do espectro autista , junto ao governo do Estado e à Apae de Marau, é mais do que um investimento em saúde: é um compromisso com as famílias e com a inclusão”, reforçou a prefeita de Marau, Naura Bordignon.

TEAcolhe promove ações articuladas com a rede assistencial local, garantindo atendimento ao longo de todo o ciclo de vida -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

TEAcolhe

O TEAcolhe é um programa da SES que visa organizar e qualificar a rede de atenção à saúde para pessoas com TEA em todas as regiões do Estado. Criado com base na Política Estadual de Atendimento Integrado à Pessoa com TEA, o programa promove ações articuladas com a rede assistencial local, garantindo atendimento ao longo de todo o ciclo de vida, com foco na inclusão, no suporte às famílias e no acesso a diagnósticos e terapias especializadas.

Atualmente a rede do TEAcolhe é composta por sete centros macrorregionais de referência e 28 centros regionais. Além disso, com o novo serviço em Marau, já são 63 CAS em funcionamento. A meta é implementar 90 CAS em todo o Estado até o final de 2026.