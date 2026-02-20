Sexta, 20 de Fevereiro de 2026
19°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Vice-governador Gabriel Souza inaugura novo centro de atendimento em saúde do TEAcolhe em Marau

O vice-governador Gabriel Souza, acompanhado da secretária da Saúde, Arita Bergmann, inaugurou na sexta-feira (20/2), em Marau, um novo Centro de A...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
20/02/2026 às 20h46
Vice-governador Gabriel Souza inaugura novo centro de atendimento em saúde do TEAcolhe em Marau
Unidade de Marau receberá R$ 1,2 milhão por ano do governo do Estado para realizar atendimentos especializados -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

O vice-governador Gabriel Souza, acompanhado da secretária da Saúde, Arita Bergmann, inaugurou na sexta-feira (20/2), em Marau, um novo Centro de Atendimento em Saúde (CAS) do Programa TEAcolhe. O município pertence à 6 ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), na região Norte do Estado.

Gabriel Souza destacou o alcance social do programa e a mudança de paradigma no cuidado com pessoas com transtorno do espectro autista no Rio Grande do Sul. “Esse é um dos programas mais bonitos que o RS tem hoje. O Estado não contava com uma política pública estruturada voltada às pessoas do espectro autista, e agora estamos mudando essa realidade. Este é o CAS número 63 e, até o fim do ano, vamos chegar a 90 centros em todo o Estado, muitos deles em parceria com as Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes). Mesmo que o investimento financeiro seja menor se comparado a outras obras, o significado é imensamente maior, porque estamos falando de pessoas que, por muito tempo, foram invisibilizadas e que agora passam a ter atendimento adequado às suas necessidades”, destacou o vice-governador.

O incentivo do governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES) será de R$ 100 mil por mês, totalizando um repasse anual de R$ 1,2 milhão. A meta mínima mensal é de 1,2 mil atendimentos que abranjam, pelo menos, 150 usuários. Localizado na Rua José Primo Bernardi, 989, loteamento Jardim do Sol, o novo centro foi instituído por meio de uma parceria com a Apae de Marau e terá gestão municipal.

Gabriel destacou alcance social do programa e mudança de paradigma no cuidado a pessoas com transtorno do espectro autista no RS -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG
Gabriel destacou alcance social do programa e mudança de paradigma no cuidado a pessoas com transtorno do espectro autista no RS -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

“É emocionante ver uma política pública sendo viva, generosa e acolhedora como essa que está se concretizando aqui hoje. O TEAcolhe é modelo para o Brasil, uma política pública que cuida das pessoas e que faz bem para os cidadãos e inclusive já é lei estadual, aprovada por unanimidade na Assembleia Legislativa. Além de prioridade deste governo, o programa se transformou em uma política permanente de Estado. E se hoje temos recursos para investir nesse programa, é porque o governo fez as reformas necessárias”, ressaltou Arita.

O CAS TEAcolhe de Marau contará com uma equipe multiprofissional formada por fonoaudióloga, psicomotricista, assistente social, fisioterapeuta, pedagogo, psicólogo, neurologista, psiquiatra e neuropsicopedagogo. A estrutura física é composta por diversas salas onde ocorrem os atendimentos das especialidades ofertadas, além de uma sala e de um jardim sensorial, que disponibilizam materiais terapêuticos, pedagógicos, sensoriais e de fisioterapia para os atendimentos.

“O fortalecimento do atendimento às pessoas com transtorno do espectro autista , junto ao governo do Estado e à Apae de Marau, é mais do que um investimento em saúde: é um compromisso com as famílias e com a inclusão”, reforçou a prefeita de Marau, Naura Bordignon.

TEAcolhe promove ações articuladas com a rede assistencial local, garantindo atendimento ao longo de todo o ciclo de vida -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG
TEAcolhe promove ações articuladas com a rede assistencial local, garantindo atendimento ao longo de todo o ciclo de vida -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

TEAcolhe

O TEAcolhe é um programa da SES que visa organizar e qualificar a rede de atenção à saúde para pessoas com TEA em todas as regiões do Estado. Criado com base na Política Estadual de Atendimento Integrado à Pessoa com TEA, o programa promove ações articuladas com a rede assistencial local, garantindo atendimento ao longo de todo o ciclo de vida, com foco na inclusão, no suporte às famílias e no acesso a diagnósticos e terapias especializadas.

Atualmente a rede do TEAcolhe é composta por sete centros macrorregionais de referência e 28 centros regionais. Além disso, com o novo serviço em Marau, já são 63 CAS em funcionamento. A meta é implementar 90 CAS em todo o Estado até o final de 2026.

Texto: Ascom SES e Ascom GVG
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Nova unidade conta com dez leitos de UTI, ampliando a capacidade de atendimento para oferecer cirurgias mais complexas -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG
Saúde Há 1 hora

Em Marau, vice-governador Gabriel Souza inaugura nova unidade de tratamento intensivo adulto do Hospital Cristo Redentor

O vice-governador Gabriel Souza inaugurou, nesta sexta-feira (20/2), a nova unidade de tratamento intensivo (UTI) do Hospital Cristo Redentor, em M...

 Gabriel (C) ressaltou que investir no Hospital de Clínicas é fortalecer estrutura que atende a toda a região Norte do Estado -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG
Saúde Há 4 horas

Gabriel Souza inaugura maternidade e centro obstétrico do Hospital de Clínicas de Passo Fundo

O vice-governador Gabriel Souza inaugurou, nesta sexta-feira (20/2), a maternidade e o centro obstétrico do Hospital de Clínicas de Passo Fundo, re...

 Estado repassará R$ 201,7 mil por mês para manutenção e operacionalização do novo ambulatório -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Saúde Há 9 horas

Governo inaugura ambulatório de feridas crônicas no Hospital São Carlos, em Farroupilha

O governo do Estado inaugurou, na quinta-feira (19/2), o ambulatório especializado em feridas crônicas do Hospital Beneficente São Carlos, em Farro...

 Na nova etapa, foram entregues serviços fundamentais para integração dos dois prédios e o funcionamento pleno da nova estrutura -Foto: Vitor Rosa/Secom
Saúde Há 1 dia

Governador Eduardo Leite inaugura novas etapas da obra do Hospital Geral de Caxias do Sul e entrega novos equipamentos

O governador Eduardo Leite, acompanhado do vice-governador, Gabriel Souza, e da secretária da Saúde, Arita Bergmann, inaugurou, nesta quinta-feira ...

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Saúde Há 1 dia

Quatro em cada dez mortes por câncer no Brasil são evitáveis

Estudo internacional foi publicado pela revista The Lancet

Tenente Portela, RS
25°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 31°
25° Sensação
3.71 km/h Vento
59% Umidade
100% (3.01mm) Chance chuva
06h22 Nascer do sol
19h15 Pôr do sol
Sábado
34° 17°
Domingo
29° 19°
Segunda
30° 18°
Terça
29° 19°
Quarta
30° 19°
Últimas notícias
Saúde Há 3 minutos

Vice-governador Gabriel Souza inaugura novo centro de atendimento em saúde do TEAcolhe em Marau
Economia Há 3 minutos

CNI diz que acompanha com atenção decisão da Suprema Corte dos EUA
Economia Há 51 minutos

BC Protege+ bloqueia 255,7 mil tentativas de abertura de contas falsas
Saúde Há 1 hora

Em Marau, vice-governador Gabriel Souza inaugura nova unidade de tratamento intensivo adulto do Hospital Cristo Redentor
Justiça Há 1 hora

Presidente da Unafisco presta depoimento à PF como investigado

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,18 -0,66%
Euro
R$ 6,10 -0,58%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 372,856,68 +1,42%
Ibovespa
190,534,42 pts 1.06%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias