Em Marau, vice-governador Gabriel Souza inaugura nova unidade de tratamento intensivo adulto do Hospital Cristo Redentor

O vice-governador Gabriel Souza inaugurou, nesta sexta-feira (20/2), a nova unidade de tratamento intensivo (UTI) do Hospital Cristo Redentor, em Marau, que recebeu um investimento de R$ 1,72 milhão do Programa Avançar Mais na Saúde. A titular da Secretaria da Saúde (SES), Arita Bergmann, a prefeita de Marau, Naura Bordignon, e o deputado estadual Vilmar Zanchin também participaram da cerimônia.

Gabriel celebrou a inauguração da nova unidade, que conta com dez leitos. “Com a implantação dos leitos de UTI, o Hospital Cristo Redentor amplia sua capacidade de atendimento e poderá oferecer cirurgias mais complexas com o suporte adequado. Isso fortalece a saúde regional, gera mais segurança para quem está em situação grave e mais tranquilidade para as famílias. É mais um avanço significativo na saúde do nosso Estado, fruto da responsabilidade fiscal, agenda de investimentos bem pensada e prioridade ao que realmente importa”, afirmou o vice-governador.

"É mais um avanço significativo na saúde do RS, fruto da responsabilidade fiscal e investimentos no que importa", diz Gabriel -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

Além de ampliar a capacidade de atendimentos, a nova UTI vai reduzir a necessidade de transferências para outros municípios da 6ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), na região Norte do Estado. “Nos últimos anos, esse hospital deu um salto de qualidade, e hoje celebramos o resultado de um esforço conjunto e da maturidade dessa instituição na assistência hospitalar. A entrega da UTI é um marco histórico e agora o hospital está preparado para salvar mais vidas. Ter leitos de UTI representa que o hospital está rumando para ter novas habilitações de alta complexidade e para ampliar o atendimento da comunidade regional”, destacou Arita.

Presente de aniversário

No dia em que o Hospital Cristo Redentor comemora 50 anos de existência, o vice-governador e a secretária também anunciaram a liberação de R$ 619 mil destinados pelo Avançar Mais na Saúde para aquisição de equipamentos hospitalares.

O hospital irá adquirir uma termodesinfectora (R$ 249,54 mil), uma autoclave (R$ 234,39 mil), um aparelho de serra e perfuração óssea (R$ 103,47 mil) e uma lavadora ultrassônica (R$ 31,64 mil). Os novos equipamentos vão permitir atualização tecnológica da instituição e são essenciais para garantir a limpeza adequada, a desinfecção e a esterilização dos materiais cirúrgicos, reduzindo significativamente o risco de infecções.

Na visita, também foi anunciada liberação de R$ 619 mil do Avançar Mais na Saúde para aquisição de equipamentos hospitalares -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG