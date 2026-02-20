Operação Carnaval Seguro prende 75 agressores e apreende 17 armas de fogo no Rio Grande do Sul

Trabalho de repressão ocorreu durante o mês de fevereiro e reforçou o enfrentamento à violência doméstica no Estado -Foto: Divulgação PCRS

A Polícia Civil, por meio do Departamento Estadual de Proteção a Grupos Vulneráveis (DPGV), finalizou a Operação Carnaval Seguro nesta sexta-feira (20/2). As ações, que começaram em 1° de fevereiro, resultaram na prisão de 75 agressores e na apreensão de 17 armas de fogo. A operação tinha como objetivo intensificar medidas preventivas e repressivas no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher.

A diretora da Divisão de Proteção e Atendimento à Mulher (Dipam) do DPGV, delegada Waleska Alvarenga, abordou a atuação permanente das forças policiais. "Foi um trabalho contínuo das delegadas e dos delegados visando reprimir e responsabilizar os agressores de mulheres. Sabemos que, no âmbito da violência doméstica, não se pode represar o cumprimento de mandados porque são vidas que estão em perigo."

Durante esse período, as 23 Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (Deams) reforçaram o atendimento, com aumento de diligências, prisões e ações integradas com a rede de proteção, além de orientações e acolhimento às vítimas. No total, a operação empregou 350 policiais e 109 viaturas. Também foram apuradas 152 denúncias e cumpridos 79 mandados de busca e apreensão.