Sexta, 20 de Fevereiro de 2026
19°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Operação Carnaval Seguro prende 75 agressores e apreende 17 armas de fogo no Rio Grande do Sul

A Polícia Civil, por meio do Departamento Estadual de Proteção a Grupos Vulneráveis (DPGV), finalizou a Operação Carnaval Seguro nesta sexta-feira ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
20/02/2026 às 19h31
Operação Carnaval Seguro prende 75 agressores e apreende 17 armas de fogo no Rio Grande do Sul
Trabalho de repressão ocorreu durante o mês de fevereiro e reforçou o enfrentamento à violência doméstica no Estado -Foto: Divulgação PCRS

A Polícia Civil, por meio do Departamento Estadual de Proteção a Grupos Vulneráveis (DPGV), finalizou a Operação Carnaval Seguro nesta sexta-feira (20/2). As ações, que começaram em 1° de fevereiro, resultaram na prisão de 75 agressores e na apreensão de 17 armas de fogo. A operação tinha como objetivo intensificar medidas preventivas e repressivas no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher.

A diretora da Divisão de Proteção e Atendimento à Mulher (Dipam) do DPGV, delegada Waleska Alvarenga, abordou a atuação permanente das forças policiais. "Foi um trabalho contínuo das delegadas e dos delegados visando reprimir e responsabilizar os agressores de mulheres. Sabemos que, no âmbito da violência doméstica, não se pode represar o cumprimento de mandados porque são vidas que estão em perigo."

Durante esse período, as 23 Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (Deams) reforçaram o atendimento, com aumento de diligências, prisões e ações integradas com a rede de proteção, além de orientações e acolhimento às vítimas. No total, a operação empregou 350 policiais e 109 viaturas. Também foram apuradas 152 denúncias e cumpridos 79 mandados de busca e apreensão.

Texto: Leonardo Fister e Letícia Jardim/ Ascom SSP-RS
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Invest RS promove potencial econômico do RS em mercados estratégicos asiáticos -Foto: Ascom Invest RS
Desenvolvimento Há 5 horas

Evento de inauguração do primeiro escritório da ApexBrasil na Índia conta com a participação da Invest RS

A Invest RS participou, nesta sexta-feira (20/2), da inauguração do primeiro escritório da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investim...

 -
Segurança Pública Há 5 horas

Carnaval no Rio Grande do Sul tem melhores indicadores de segurança da série histórica

Os festejos de Carnaval no Rio Grande do Sul em 2026 foram os mais seguros da série histórica de registros da Secretaria da Segurança Pública (SSP)...
Geral Há 5 horas

AM: Polícia detém agentes públicos suspeitos de colaborar com facção

Operação investiga envolvimento de quadrilha com tráfico de drogas
Geral Há 6 horas

Polícia de São Paulo encontra numa mala mulher esquartejada

Brasil atinge recorde de 1.518 vítimas de feminicídios em 2025
Geral Há 6 horas

Lula defende que IA fique a cargo de instituição multilateral

Presidente concedeu entrevista ao programa India Today

Tenente Portela, RS
25°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 31°
25° Sensação
3.71 km/h Vento
59% Umidade
100% (3.01mm) Chance chuva
06h22 Nascer do sol
19h15 Pôr do sol
Sábado
34° 17°
Domingo
29° 19°
Segunda
30° 18°
Terça
29° 19°
Quarta
30° 19°
Últimas notícias
Saúde Há 3 minutos

Vice-governador Gabriel Souza inaugura novo centro de atendimento em saúde do TEAcolhe em Marau
Economia Há 3 minutos

CNI diz que acompanha com atenção decisão da Suprema Corte dos EUA
Economia Há 51 minutos

BC Protege+ bloqueia 255,7 mil tentativas de abertura de contas falsas
Saúde Há 1 hora

Em Marau, vice-governador Gabriel Souza inaugura nova unidade de tratamento intensivo adulto do Hospital Cristo Redentor
Justiça Há 1 hora

Presidente da Unafisco presta depoimento à PF como investigado

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,18 -0,66%
Euro
R$ 6,10 -0,58%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 372,856,68 +1,42%
Ibovespa
190,534,42 pts 1.06%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias