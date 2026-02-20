Sexta, 20 de Fevereiro de 2026
Gabriel Souza inaugura maternidade e centro obstétrico do Hospital de Clínicas de Passo Fundo

O vice-governador Gabriel Souza inaugurou, nesta sexta-feira (20/2), a maternidade e o centro obstétrico do Hospital de Clínicas de Passo Fundo, re...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
20/02/2026 às 17h03
Gabriel Souza inaugura maternidade e centro obstétrico do Hospital de Clínicas de Passo Fundo
Gabriel (C) ressaltou que investir no Hospital de Clínicas é fortalecer estrutura que atende a toda a região Norte do Estado -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

O vice-governador Gabriel Souza inaugurou, nesta sexta-feira (20/2), a maternidade e o centro obstétrico do Hospital de Clínicas de Passo Fundo, reformados com recursos do governo do Estado. Foram investidos, por meio do Programa Avançar Mais na Saúde,R$ 5,8 milhões na obra. A secretária da Saúde, Arita Bergmann, também esteve no ato. Ambos participaram ainda da entrega de equipamentos para o Hospital São Vicente de Paulo, no mesmo município, onde Gabriel anunciou mais R$ 1,35 milhão para a entidade.

Durante a inauguração no Hospital de Clínicas, Gabriel destacou a importância do complexo hospitalar no sistema de saúde do Estado e a responsabilidade da gestão pública para possibilitar as entregas.

“Passo Fundo é o segundo maior polo de saúde do Rio Grande do Sul, atrás apenas de Porto Alegre. Investir no Hospital de Clínicas é fortalecer uma estrutura que atende a toda a região Norte do Estado. Mas, na saúde, não basta saber o que fazer ou quanto investir: existe o jeito certo de fazer. As reformas feitas nos últimos anos para colocar as contas em dia permitiram o investimento na vida das pessoas, com entrega de estrutura, equipamentos e qualidade no atendimento à população”, disse o vice-governador.

Gabriel e Arita também entregaram equipamentos e mobiliário para os dois setores do hospital, bem como para as áreas de pediatria e unidade de tratamento intensivo (UTI) pediátrica, internação, clínica médica, cirurgia e hemodiálise. Os R$ 5,3 milhões destinado para as aquisições são provenientes do Avançar Mais na Saúde. Ao todo, o investimento do Estado na instituição foi de R$ 11,1 milhões.

“O Hospital de Clínicas de Passo Fundo é uma excelência em atendimento e formação e, nesta nova maternidade, com seu ambiente acolhedor, toda vida será recebida com muito carinho e cuidado”, afirmou Arita.

Gabriel e Arita celebraram ambiente acolhedor da nova maternidade -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG
Mais qualidade

A nova maternidade do Hospital de Clínicas vai qualificar o atendimento a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). O serviço faz parte de um edifício de 11 andares, reformado com recursos do Estado e também da União. Em junho de 2025, o governador Eduardo Leite já havia inaugurado os setores de hemodiálise e pediatria, além da UTI pediátrica .

Além de tecnologia de ponta na assistência à gestação e ao parto, a maternidade conta com 16 leitos de internação, duas salas cirúrgicas e salas para parto humanizado, além de espaços médicos e multiprofissionais. Com a reforma, o número de salas de pré-parto, parto e pós-parto foi ampliado de dois para sete. A unidade também disponibiliza um quarto com banheira para nascimentos humanizados.

Com a nova estrutura, o centro obstétrico cirúrgico foi integrado à maternidade com uma sala de recuperação exclusiva para mães e bebês. Em 2025, 1.288 partos foram realizados no Hospital de Clínicas.

No caso dos equipamentos, o investimento estadual financiou a compra de mais de 700 itens, como eletrocardiógrafos, desfibriladores cardíacos, camas e mesas cirúrgicas, entre outros.

Parque tecnológico no São Vicente de Paulo

Na sequência, o vice-governador e secretária da Saúde entregaram equipamentos para o Hospital São Vicente de Paulo, também adquiridos com recursos do Avançar, que totalizam R$ 2,1 milhões.

O recurso possibilitou a renovação do parque tecnológico, com a aquisição de um arco cirúrgico digital e de uma mesa para cirurgias de escoliose para o centro cirúrgico geral. “É um equipamento moderno, só há três no país – esse é o único no Estado. Precisamos agradecer à equipe das cirurgias de escoliose pediátrica pelo trabalho exemplar e inspirador em Passo Fundo, devolvendo mobilidade e dignidade aos pacientes”, destacou Arita.

Equipamentos entregues no Hospital São Vicente de Paulo foram adquiridos com R$ 2,1 milhões do Programa Avançar Mais -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG
Os recursos também financiaram a instalação de um sistema de vídeo para realização de endoscopias e colonoscopias; e a aquisição de sete máquinas de hemodiálise. Cada uma delas permite o tratamento de três pacientes por dia. De acordo com a direção, os novos equipamentos serão usados para reforçar os atendimentos.

Além disso, o vice-governador anunciou a aquisição de equipamentos para cirurgias cardíacas, neurocirurgia, cirurgia por vídeo, ortopedia, otorrinolaringologia e urologia no valor de R$ 1,35 milhão para o hospital. “Além das verbas mensais de custeio, estamos conseguindo qualificar os hospitais do interior com tecnologia de ponta. Equipar os hospitais significa mais sucesso nos tratamentos, mais vidas salvas”, concluiu.

O hospital é referência em atendimentos pelo SUS em cirurgia cardiovascular, neurocirurgia, oncologia e traumato-ortopedia para uma população de mais de 2 milhões de pessoas, abrangendo 200 municípios nas macrorregiões Norte e Missioneira.

Texto: Ascom SES e Ascom GVG
Edição: Secom

