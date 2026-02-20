Evento de inauguração do primeiro escritório da ApexBrasil na Índia conta com a participação da Invest RS

A Invest RS participou, nesta sexta-feira (20/2), da inauguração do primeiro escritório da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) na Índia, em Nova Deli. O evento integrou a agenda da Missão Empresarial à Índia e à Coreia do Sul e marcou um novo passo na ampliação da presença institucional do Brasil em mercados estratégicos.

A abertura do escritório consolida a expansão internacional da ApexBrasil e fortalece os canais de promoção comercial e atração de investimentos entre Brasil e Índia. O país asiático é considerado um dos mercados mais promissores do mundo, com forte crescimento econômico, expansão industrial e crescente demanda por parcerias em áreas como tecnologia, energia, agronegócio e infraestrutura – setores em que o Rio Grande do Sul apresenta vantagens competitivas.

A presença da Invest RS – agência que é uma das iniciativas do Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável do RS e que trabalha em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) - reforça o alinhamento da instituição gaúcha com a estratégia nacional de internacionalização e promoção de negócios . “A ampliação da estrutura da ApexBrasil na Ásia cria novas oportunidades para intensificar a promoção do Rio Grande do Sul no exterior, ampliar o acesso de empresas gaúchas ao mercado indiano e fortalecer a prospecção de investimentos estratégicos para o Estado”, disse o presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki, que participou do evento acompanhado do gerente de Negócios Eduardo Afonso e da chefe de Gabinete, Fabiana Rocha.

Articulação internacional

A cerimônia contou com a presença do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e reuniu autoridades brasileiras e indianas, líderes empresariais e representantes de setores estratégicos.

Com a nova unidade em Nova Deli, a ApexBrasil passa a contar com 11 escritórios internacionais. Atualmente, a Agência mantém presença em cidades como Bogotá, Miami, São Francisco, Nova York, Bruxelas, Lisboa, Moscou, Dubai, Pequim e Xangai, além de representações na África do Sul, Nigéria, Singapura, Shenzen e Washington, DC.

A participação no evento reafirma o compromisso da Invest RS com a articulação internacional, a inserção competitiva do Rio Grande do Sul em mercados globais e o fortalecimento das relações institucionais que contribuem para a geração de negócios, empregos e desenvolvimento econômico sustentável.

O titular da Sedec, Leandro Evaldt, falou sobre a presença da Invest RS na inauguração. “A Índia é um importante parceiro comercial do Estado, e a participação da nossa agência de desenvolvimento neste evento reforça a relação com o país, o que abre portas para que no futuro ampliemos nossos negócios”, disse.

Sobre a missão

Entre os dias 19 e 23 de fevereiro, a Invest RS participa da Missão Empresarial à Índia e à Coreia do Sul. Em uma comitiva com cerca de 380 empresários e autoridades, a missão é organizada pela ApexBrasil, pelo Ministério das Relações Exteriores, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e pela Federação das Câmaras de Comércio e Indústria da Índia.

As agendas nos dois países abrangem fóruns empresariais e encontros voltados ao fortalecimento estratégico da relação com os países asiáticos. A Invest RS tem como foco apresentar o Rio Grande do Sul como um destino para investimentos, destacando os potenciais do Estado em setores como turismo, alimentos, minerais e inovação. De forma complementar à programação oficial, a agência também realizará agendas estratégicas com empresas da Índia e da Coreia do Sul, com foco na prospecção de parcerias e oportunidades de negócios.