Sexta, 20 de Fevereiro de 2026
Tenente Portela, RS
Comissões debatem políticas públicas para pessoas superdotadas

As políticas públicas direcionadas às pessoas com altas habilidades e superdotação (AH/SD) serão tema de audiência pública conjunta da Comissão de ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
20/02/2026 às 15h18
Estudantes com altas habilidades ou superdotação têm desempenho diferenciado em uma ou mais áreas - Foto: Bruno Campos/Prefeitura de Macaé

As políticas públicas direcionadas às pessoas com altas habilidades e superdotação (AH/SD) serão tema de audiência pública conjunta da Comissão de Direitos Humanos (CDH) e da Comissão de Educação (CE). O debate está marcado para quinta-feira (26) às 10h.

Estudantes com altas habilidades ou superdotação (AH/SD) apresentam desempenho significativamente acima da média em uma ou mais áreas de conhecimento, quando comparados a estudantes da mesma faixa etária. Esse potencial pode se manifestar de forma isolada ou combinada em áreas como a intelectual, acadêmica, de liderança, psicomotricidade e artes.

A autora do requerimento para o debate (REQ 128/2025 - CDH) e presidente da CDH, senadora Damares Alves (Republicanos-DF), diz considerar o atendimento desses estudantes pelos sistemas de ensino um desafio em todo o mundo. Para a parlamentar, eles demandam abordagens específicas dos sistemas de ensino, das escolas e dos profissionais da educação.

“Embora a legislação já assegure o direito ao atendimento especializado por profissionais devidamente capacitados no Brasil, a realidade mostra um contingente ainda pequeno de estudantes assim reconhecidos e adequadamente atendidos", argumenta a senadora.

Foram convidados para a audiência:

  • Denise Matos — representante do Conselho Brasileiro para Superdotação;
  • Vanessa Pavanni Mello — superdotada, advogada de Direito Educacional de Alunos com AH/SD;
  • Julio Cesar Campos Filho — presidente da Associação Mensa Brasil;
  • Lucilene Barbosa Gomes — gerente de Atendimentos Pedagógicos em Deficiências Sensoriais e Surdez e em AH/SD da Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral do Governo do Distrito Federal;
  • Aline Machado dos Santos — assistente Social, especialista em Política da infância, adolescência e juventude;
  • Olga Cristina de Freitas — coordenadora-geral de Estruturação do Sistema Educacional Inclusivo do Ministério da Educação;
  • Gabriel Santos — aluno superdotado;
  • Representante do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania a definir.
