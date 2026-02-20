Lula defende que IA fique a cargo de instituição multilateral

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu que a regulação para o uso da Inteligência Artificial (IA) seja feita por “uma instituição multilateral com o porte das Nações Unidas”, de forma a beneficiar a sociedade como um todo, em vez de “um ou dois donos”.

A declaração foi feita nesta sexta-feira (20) durante entrevista ao programa India Today . O presidente brasileiro está na Índia, em viagem oficial.

Durante a entrevista, ele voltou a defender que as relações comerciais entre os países, em especial os que formam o Brics, possam ser feitas com moedas locais em vez do dólar estadunidense.

IA

Na viagem que faz à Índia, Lula tem alertado sobre a necessidade de se estabelecer uma regulação para a Inteligência Artificial que garanta o bom uso dessa ferramenta:

“Precisamos de uma regulação rígida, realizada por uma instituição multilateral com o porte das Nações Unidas. Essa regulação deve proteger especialmente crianças, adolescentes e mulheres, pois não podemos permitir que a IA seja usada para causar danos e violência.”

Segundo ele, os riscos de a IA ser usada de maneira negativa são grandes e podem causar danos e prejuízos à vida íntima das pessoas, além de provocar violência.

“Há dois ou três proprietários de grandes plataformas que não desejam qualquer tipo de regulação, mas se não regularmos e perdermos o controle, acredito que isso não será bom para a humanidade”, disse.

“Pode até ser lucrativo para uma ou outra pessoa, mas, para a humanidade, não será positivo. Nós, governantes, precisamos ter clareza sobre a necessidade de proteger a sociedade diante dessa coisa extraordinária que é a inteligência artificial”, acrescentou.

Segundo Lula, a inteligência artificial é algo cada vez mais fundamental para a humanidade, mas apenas se estiver a serviço da sociedade civil.

“Ela pode elevar os padrões de vida das pessoas até mesmo em áreas como a saúde e a educação. A IA deve servir ao crescimento dos países, à melhoria dos serviços públicos e privados e, acima de tudo, à melhoria das condições de trabalho de toda a humanidade. Quem precisa assumir o controle sobre a IA é a sociedade”, completou.

BRICS

Perguntado sobre as expectativas que tem para o futuro do Brics, Lula disse que o bloco é uma das coisas mais importantes criadas nas últimas três décadas.

Ele lembrou que outros grupos já foram criados para defenderem interesses específicos em comum. “O G7 atua na defesa dos países mais ricos e suas políticas. O G20 foi criado após a crise financeira global de 2008. E o BRICS representa o sul global”.

Segundo o presidente, isso é algo novo, especialmente considerando que o sul global inclui países como Índia e China, que representam metade da população mundial: “Incluindo a Indonésia, ultrapassamos a metade da humanidade”.

Nesse sentido, ele destacou a “nova abordagem institucional” promovida pelo bloco.

“Diferentemente de instituições internacionais, como o FMI ou o Banco Mundial, não precisamos continuar copiando modelos do século XX. Podemos inovar conforme as necessidades do século XXI e os avanços da sociedade civil. O Brics é uma esperança. A expectativa é que ele se fortaleça e tome boas decisões”, argumentou.

Criado em 2009, o Brics é formado por Brasil, Rússia, Índia, China (que são os países fundadores), pela África do Sul (que entrou em 2011), e pela Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã (admitidos em 2024).

Desdolarização

Sobre a tentativa do bloco de reduzir a dependência do dólar norte-americano em suas relações comerciais, Lula defendeu respeito às decisões dos países sobre a forma como comercializarão seus produtos.

“Por isso defendo que não é necessário que um acordo comercial entre Brasil e Índia, por exemplo, seja feito em dólares. Acredito que podemos usar nossas próprias moedas. É difícil, mas podemos tentar. Ninguém precisa depender exclusivamente do dólar”, disse.

Lula, no entanto, disse saber que não se cria um novo sistema da noite para o dia. “É preciso levar em conta as dificuldades específicas de cada nação. No meu primeiro mandato, estabelecemos com a Argentina a compra de pequenas empresas usando moeda brasileira e argentina. Esse é um processo que deve ser discutido conforme o que for mais vantajoso para cada país”.

Relação com EUA

Lula reiterou que tem uma boa relação com o presidente dos EUA, Donald Trump, e que está disposto a conversar com ele sobre as questões consideradas importantes para os dois países, o que inclui parcerias voltadas à exploração de minerais críticos em território brasileiro.

Ele falou sobre a percepção pessoal que tem do presidente dos EUA. “Já tive a oportunidade de observar que Trump é um especialista em marketing digital e redes sociais. Ele trata isso como um programa de TV. Em encontros pessoais, entretanto, ele é muito mais calmo e demonstra tranquilidade”.

O presidente brasileiro acrescentou que pretende aproveitar os encontros que terá com Trump para buscar “acordos que possam servir de exemplo ao mundo”, em especial relacionados ao combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas; e à questão dos minerais críticos e das terras raras.

“O Brasil possui muitos minerais críticos e terras raras, mas não queremos transformar nosso país em um santuário da humanidade”, disse ele ao defender que a exploração desses materiais deve ser feita sem imposições externas.

“Não posso colocar em discussão minha soberania ou a democracia no Brasil. Isso pertence a mim e ao meu povo. Mas, do ponto de vista comercial, estou disposto a negociar com os EUA, assim como vou negociar com o primeiro-ministro Modi [da Índia]”.

Relação Brasil-Índia

Sobre a relação entre Brasil e Índia, Lula defendeu que ela seja fortalecida, motivo pelo qual levou, na viagem, 300 empresários brasileiros. “E haverá mais de 300 empresários indianos no fórum de negócios. Queremos que a relação cultural, política, comercial e econômica seja muito forte”, disse.

“Queremos aprender com a Índia e ensinar o que podemos ensinar. Queremos comprar e vender; mostrar a experiência das nossas empresas e construir parcerias que beneficiem os povos, e não apenas vitórias isoladas. É por isso que defendo o multilateralismo”, concluiu.

Matéria ampliada às 14h18