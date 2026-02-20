Sexta, 20 de Fevereiro de 2026
19°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Comissão debate implementação da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer

A comissão especial da Câmara dos Deputados criada para acompanhar as ações de combate ao câncer no Brasil reúne-se na terça-feira (24) para debate...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
20/02/2026 às 11h53
Comissão debate implementação da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer
Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados

A comissão especial da Câmara dos Deputados criada para acompanhar as ações de combate ao câncer no Brasil reúne-se na terça-feira (24) para debater a implementação da política nacional de prevenção e controle da doença.

O debate será realizado às 14h30, no plenário 10.

A audiência pública atende a pedido do deputado Weliton Prado (Solidariedade-MG). Ele lembra que a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, instituída pela Lei 14.758/23 , é fruto da mobilização do Parlamento e da sociedade.

A legislação busca reduzir a incidência, a mortalidade e as incapacidades decorrentes do câncer. "A prevenção e o diagnóstico precoce são os melhores remédios contra a doença", diz o Weliton Prado.

Ele quer ouvir o Ministério da Saúde e o Instituto Nacional de Câncer (INCA) sobre as medidas adotadas para o bem-estar da população.

"É urgente conhecer as ações que estão sendo feitas para uma efetiva aplicação da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS)”, afirma.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 45 minutos

Projeto garante acesso a banheiros de prédios públicos e do comércio a trabalhadores que atuam ao ar livre

Texto está em análise na Câmara dos Deputados

 Divulgação
Câmara Há 2 horas

Projeto autoriza expressamente servidores públicos a advogarem fora do horário de expediente

Proposta em análise na Câmara dos Deputados fixa regras para evitar conflito de interesse e uso de informação privilegiada
Câmara Há 3 horas

Comissão vota requerimentos sobre violência econômica contra a mulher e Lei do Feminicídio

A Comissão Mista de Combate à Violência Contra a Mulher vai definir as primeiras audiências públicas do ano

 Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Câmara Há 4 horas

Comissão que analisa a medida provisória do seguro-defeso ouve ministros na próxima terça

O seguro é pago durante período em que a pesca é proibida
Câmara Há 4 horas

Comissão debate diagnóstico tardio do autismo na terça-feira

Audiência na Câmara dos Deputados vai discutir intervenções e violência contra pessoas com transtorno do espectro autista

Tenente Portela, RS
28°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 31°
29° Sensação
1.72 km/h Vento
58% Umidade
100% (3.01mm) Chance chuva
06h22 Nascer do sol
19h15 Pôr do sol
Sábado
34° 17°
Domingo
29° 19°
Segunda
30° 18°
Terça
29° 19°
Quarta
30° 19°
Últimas notícias
Rodovía Trágica Há 16 minutos

Motorista perde a vida após caminhão sair da pista e capotar na BR-386 em Frederico Westphalen
Câmara Há 34 minutos

Projeto garante acesso a banheiros de prédios públicos e do comércio a trabalhadores que atuam ao ar livre
Geral Há 34 minutos

CNU 2025: divulgadas listas de classificação de aprovados
Entretenimento Há 50 minutos

Lojas Avenida inicia 2026 presente em 18 estados, além do Distrito Federal
Geral Há 50 minutos

Polícia combate aliciamento e assédio sexual de crianças em Niterói

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,19 -0,45%
Euro
R$ 6,11 -0,41%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 371,408,28 +0,82%
Ibovespa
188,630,05 pts 0.05%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias