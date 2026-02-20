Comissão debate implementação da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer

A comissão especial da Câmara dos Deputados criada para acompanhar as ações de combate ao câncer no Brasil reúne-se na terça-feira (24) para debater a implementação da política nacional de prevenção e controle da doença.
O debate será realizado às 14h30, no plenário 10.
A audiência pública atende a pedido do deputado Weliton Prado (Solidariedade-MG). Ele lembra que a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, instituída pela Lei 14.758/23 , é fruto da mobilização do Parlamento e da sociedade.
A legislação busca reduzir a incidência, a mortalidade e as incapacidades decorrentes do câncer. "A prevenção e o diagnóstico precoce são os melhores remédios contra a doença", diz o Weliton Prado.
Ele quer ouvir o Ministério da Saúde e o Instituto Nacional de Câncer (INCA) sobre as medidas adotadas para o bem-estar da população.
"É urgente conhecer as ações que estão sendo feitas para uma efetiva aplicação da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS)”, afirma.