Sexta, 20 de Fevereiro de 2026
19°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Chuvas fortes causam estragos no noroeste do Rio Grande do Sul

Em Palmeira das Missões, mais de 500 imóveis sofreram danos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
20/02/2026 às 11h53

As fortes chuvas que atingiram parte do Rio Grande do Sul entre a noite dessa quinta-feira (19) e a madrugada de hoje (20) causaram estragos e prejuízos à população em várias cidades.

A região mais afetada foi o noroeste do estado, onde, além das chuvas, um vendaval castigou a cidade de Palmeira das Missões, danificando mais de 500 imóveis e afetando cerca de duas mil pessoas.

Além de destelhar residências, prédios públicos e ginásios esportivos, as rajadas de vento de até 65 quilômetros/hora causaram a queda de árvores e de galhos, obstruindo vias de transporte e dificultando os deslocamentos de servidores públicos e outros moradores da cidade.

Palmeira das Missões também ficou parte da noite às escuras, sem energia elétrica, forçando a polícia a reforçar as rondas. Até esta manhã, o serviço não tinha sido totalmente restabelecido, bem como o serviço telefônico, que também chegou a ser interrompido devido às instabilidades.

De acordo com a prefeitura, equipes de servidores de diferentes órgãos seguem prestando apoio à população e mapeando os danos à infraestrutura local, de forma que o número de imóveis afetados pode ultrapassar os quase 500 imóveis identificados.

O levantamento do número exato de desalojados também ainda não foi concluído, mas a prefeitura assegurou que, até esta manhã, não tinha conhecimento de que houvesse pessoas desabrigadas, já que as que tiveram que deixar suas residências buscaram abrigo provisório na casa de parentes ou amigos.

Em nota, a Defesa Civil estadual informou que, ontem, enviou servidores da 7ª Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil para a cidade. E que o Departamento de Gestão de Desastres mobilizou a empresa de fornecimento de energia elétrica, a CPFL RGE, para que tomasse providências necessárias ao restabelecimento dos serviços.

Situação de emergência

Brigadistas militares distribuíram lonas para parte das pessoas cujas casas foram destelhadas em Palmeira das Missões. Um gabinete de gestão de crise formado pela prefeitura, Defesa Civil municipal, Brigada Militar e Corpo de Bombeiros foi montado e a prefeitura estuda decretar situação de emergência a fim de agilizar o auxílio aos afetados e a restauração dos estragos.

Segundo a Defesa Civil estadual, chuvas intensas atingiram outras cidades nas últimas 24 horas. Em Uruguaiana, no sudoeste gaúcho, na fronteira com a Argentina, choveu, em apenas um dia, o equivalente a 76,4 milímetros. Em Herval, na mesma região, o total acumulado em 24 horas foi de 54,5mm.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Há 45 minutos

CNU 2025: divulgadas listas de classificação de aprovados

Confirmação obrigatória de interesse na vaga começa no sábado
Geral Há 1 hora

Polícia combate aliciamento e assédio sexual de crianças em Niterói

Apuração investiga três administradores com mais de 500 integrantes
Geral Há 3 horas

Grupo que expunha estudantes a conteúdo pornográfico é alvo da Polícia

Apuração investiga três administradores com mais de 500 integrantes

 © Arte sobre foto de Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Há 3 horas

"Alô Alô Brasil", com Datena, começa segunda-feira na Rádio Nacional

Programa vai ao ar das 8h às 10h

 (Foto: Divulgação RD Foco)
Redentora Há 3 horas

ATUALIZADO: Identificado homem encontrado morto em lavoura no interior de Redentora

Ataides da Silva, de 30 anos, o homem encontrado morto na manhã desta quinta-feira

Tenente Portela, RS
28°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 31°
29° Sensação
1.72 km/h Vento
58% Umidade
100% (3.01mm) Chance chuva
06h22 Nascer do sol
19h15 Pôr do sol
Sábado
34° 17°
Domingo
29° 19°
Segunda
30° 18°
Terça
29° 19°
Quarta
30° 19°
Últimas notícias
Rodovía Trágica Há 16 minutos

Motorista perde a vida após caminhão sair da pista e capotar na BR-386 em Frederico Westphalen
Câmara Há 34 minutos

Projeto garante acesso a banheiros de prédios públicos e do comércio a trabalhadores que atuam ao ar livre
Geral Há 34 minutos

CNU 2025: divulgadas listas de classificação de aprovados
Entretenimento Há 50 minutos

Lojas Avenida inicia 2026 presente em 18 estados, além do Distrito Federal
Geral Há 50 minutos

Polícia combate aliciamento e assédio sexual de crianças em Niterói

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,19 -0,45%
Euro
R$ 6,11 -0,41%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 371,408,28 +0,82%
Ibovespa
188,630,05 pts 0.05%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias