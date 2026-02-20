Sexta, 20 de Fevereiro de 2026
ATUALIZADO: Identificado homem encontrado morto em lavoura no interior de Redentora

Ataides da Silva, de 30 anos, o homem encontrado morto na manhã desta quinta-feira

Por: Andre Eberhardt Fonte: RD Foco
20/02/2026 às 11h36
ATUALIZADO: Identificado homem encontrado morto em lavoura no interior de Redentora
(Foto: Divulgação RD Foco)

Foi identificado como Ataides da Silva, de 30 anos, o homem encontrado morto na manhã desta quinta-feira em Redentora. 

O fato aconteceu na saída para a localidade de São Pio X, em uma lavoura. Segundo as informações, o corpo foi localizado pelo proprietário da terra, que tinha ido passar herbicida na plantação.

Ele acionou a Polícia Civil e a Brigada Militar, que foram ao local. Segundo as fontes, o corpo não apresentava sinais característicos de violência. Familiares também foram ao local para identificar a vítima. 

A funerária São Lucas encaminhou o corpo para o IML, a fim de se verificar as causas da morte. 




