ATUALIZADO: Identificado homem encontrado morto em lavoura no interior de Redentora

Foi identificado como Ataides da Silva, de 30 anos, o homem encontrado morto na manhã desta quinta-feira em Redentora.
O fato aconteceu na saída para a localidade de São Pio X, em uma lavoura. Segundo as informações, o corpo foi localizado pelo proprietário da terra, que tinha ido passar herbicida na plantação.
Ele acionou a Polícia Civil e a Brigada Militar, que foram ao local. Segundo as fontes, o corpo não apresentava sinais característicos de violência. Familiares também foram ao local para identificar a vítima.
A funerária São Lucas encaminhou o corpo para o IML, a fim de se verificar as causas da morte.
