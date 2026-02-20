Cresol Raiz inaugura agência em Vista Gaúcha e aproxima serviços financeiros da comunidade

O dia 20 de fevereiro de 2026 entra para a história de Vista Gaúcha com a inauguração oficial da 51ª unidade da Cresol Raiz. Instalada na Avenida 9 de Maio, 523, no Centro da cidade, a nova agência chega com a proposta de aproximar os serviços financeiros da realidade local e fortalecer o desenvolvimento econômico do município.

A abertura da unidade atende a uma demanda antiga da comunidade. Até então, muitos associados precisavam se deslocar para cidades vizinhas para acessar atendimento presencial. Agora, com a presença física da cooperativa no município, a expectativa é de mais comodidade, agilidade e proximidade no relacionamento com os cooperados.

“Muitos associados precisavam se deslocar até cidades vizinhas para acessar nossos serviços. A nova agência nasce justamente para aproximar a Cresol da realidade local e facilitar o atendimento. Além disso, esta inauguração marca o início de uma série de novas unidades que a cooperativa pretende abrir ao longo do ano”, destacou o gerente da unidade durante a solenidade.

Desenvolvimento local e fortalecimento regional

Com 30 anos de atuação, a Cresol se consolida como uma das principais instituições financeiras cooperativas do país, reunindo mais de 1 milhão de cooperados e cerca de mil agências de relacionamento distribuídas em 20 estados brasileiros. O modelo cooperativo, baseado na participação ativa dos associados, tem como foco o desenvolvimento regional e o fortalecimento das comunidades onde está presente.

Em Vista Gaúcha, a agência passa a oferecer soluções como crédito rural e comercial, financiamentos, investimentos, seguros e demais serviços financeiros voltados a pessoas físicas, produtores e empreendedores locais. A expectativa é que a nova estrutura contribua diretamente para o crescimento econômico da cidade, incentivando negócios e fomentando oportunidades.

A inauguração simboliza mais do que a abertura de um novo espaço físico. Representa a consolidação de um compromisso com o interior, com o cooperativismo e com o desenvolvimento sustentável. Para Vista Gaúcha, é um passo importante rumo a mais autonomia financeira e fortalecimento da economia local.























