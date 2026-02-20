Governo inaugura ambulatório de feridas crônicas no Hospital São Carlos, em Farroupilha

Estado repassará R$ 201,7 mil por mês para manutenção e operacionalização do novo ambulatório -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

O governo do Estado inaugurou, na quinta-feira (19/2), o ambulatório especializado em feridas crônicas do Hospital Beneficente São Carlos, em Farroupilha. A abertura do serviço, que é financiado pelo SUS Gaúcho, tem como objetivo reforçar a rede de atenção especializada e qualificar o cuidado disponibilizado para a população da Serra. O evento teve a presença da secretária da Saúde, Arita Bergmann.

O novo ambulatório realizará 40 primeiras consultas mensais, conforme pactuação assistencial, oferecendo acompanhamento multiprofissional voltado ao tratamento de feridas de alta complexidade. O serviço funcionará sem necessidade de internação, a partir da atuação integrada de médico especialista, enfermeiro, nutricionista e demais profissionais, conforme a necessidade clínica de cada paciente.

“É emocionante ver o quanto esse hospital cresceu e continua crescendo. O atendimento para cura de feridas crônicas será cuidadoso e humanizado”, destacou Arita. A secretária ainda lembrou que o hospital possui atendimento de alta complexidade em traumato-ortopedia e que foram implantados também o tratamento de escoliose e a oftalmologia.

Para a manutenção e operacionalização do ambulatório, o Estado repassará R$ 201,7 mil por mês, destinados ao custeio de consultas, exames, procedimentos, curativos e terapias complementares.

“A habilitação do ambulatório representa muito para o hospital, pois irá oferecer atendimento especializado para recuperar os pacientes, evitar agravos e promover qualidade de vida às pessoas, além do cuidado integral da população”, disse a superintendente-geral do hospital, Janete D’Agostini.

A área de abrangência inclui 49 municípios da Serra, contemplando uma população superior a 1,2 milhão de habitantes. Entre os municípios abrangidos pelo ambulatório estão Bento Gonçalves, Canela, Caxias do Sul, Flores da Cunha, Garibaldi, Gramado, Nova Petrópolis, Picada Café, São José dos Ausentes, Vacaria, Veranópolis.

Ambulatórios de feridas crônicas

Desde que o modelo de atenção especializado em feridas crônicas foi implementado no Rio Grande do Sul, 2.741 pacientes já receberam tratamento nos ambulatórios especializados. Com o serviço de Farroupilha, o Estado amplia a rede disponível, que já conta com unidades incentivadas pelo SUS Gaúcho em Parobé, Santa Cruz do Sul, Rio Grande e Passo Fundo.