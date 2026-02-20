Instabilidade provoca chuva mal distribuída no decorrer desta sexta-feira; Choveu 28 mm em Três Passos durante a tarde de quinta-feira

Massa de ar quente e úmido ainda provoca instabilidade no território gaúcho. Hoje, em Tenente Portela e na Região Celeiro, o sol aparece com nuvens, mas áreas de instabilidade com períodos de maior nebulosidade provocam chuva mal distribuída no decorrer do dia, inclusive, já chove em alguns pontos pela manhã. A chuva, apesar de irregular, pode ser localmente forte e não se descarta temporais muito localizados.

A temperatura na madrugada ficou entre 17°C e 19°C, e durante o dia esquenta, mas menos do que ontem. As máximas atingem entre 28°C e 30°C.

No final de semana, o sol aparece com nuvens, mas no sábado à tarde não se descarta chuva muito isolada e passageira.



No domingo, no fim do dia, as nuvens aumentam e provocam chuva em alguns pontos. Entretanto, na maior parte da região não chove no final de semana.

Vai subir mais a temperatura no sábado, onde as máximas atingem entre 29°C e 31°C e no domingo chegam entre 30°C e 32°C.







