Instabilidade provoca chuva mal distribuída no decorrer desta sexta-feira; Choveu 28 mm em Três Passos durante a tarde de quinta-feira

No final de semana, o sol aparece com nuvens, mas no sábado à tarde não se descarta chuva muito isolada e passageira.

Por: Andre Eberhardt Fonte: MetSul
20/02/2026 às 11h10 Atualizada em 20/02/2026 às 11h46
Instabilidade provoca chuva mal distribuída no decorrer desta sexta-feira; Choveu 28 mm em Três Passos durante a tarde de quinta-feira
(Foto: Arte Sistema Província)

Massa de ar quente e úmido ainda provoca instabilidade no território gaúcho. Hoje, em Tenente Portela e na Região Celeiro, o sol aparece com nuvens, mas áreas de instabilidade com períodos de maior nebulosidade provocam chuva mal distribuída no decorrer do dia, inclusive, já chove em alguns pontos pela manhã. A chuva, apesar de irregular, pode ser localmente forte e não se descarta temporais muito localizados. 

A temperatura na madrugada ficou entre 17°C e 19°C, e durante o dia esquenta, mas menos do que ontem. As máximas atingem entre 28°C e 30°C. 

No final de semana, o sol aparece com nuvens, mas no sábado à tarde não se descarta chuva muito isolada e passageira.

No domingo, no fim do dia, as nuvens aumentam e provocam chuva em alguns pontos. Entretanto, na maior parte da região não chove no final de semana. 

Vai subir mais a temperatura no sábado, onde as máximas atingem entre 29°C e 31°C e no domingo chegam entre 30°C e 32°C.



