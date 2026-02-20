Morador registra ocorrência após suposta ameaça com arma em Tenente Portela

Um morador de Tenente Portela procurou a Delegacia de Polícia na manhã desta sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026, para relatar uma suposta ameaça envolvendo um servidor publico.



De acordo com o registro, o fato teria ocorrido quando o comunicante passava em frente à antiga rodoviária, nas proximidades da advocacia Gheller e da antiga rodoviária. Conforme o relato, ao avistar o morador, o suspeito teria levantado a camisa e mostrado uma arma que estaria na cintura, o que teria causado medo de sofrer alguma agressão.



O comunicante também relatou que o suspeito é servidor público municipal e mencionou desentendimentos relacionados a serviços de melhorias nas estradas do interior de Tenente Portela, especialmente na localidade de Capitel Santo Antônio. Segundo ele, todas as estradas teriam recebido melhorias, exceto a via que dá acesso à sua residência.



Ainda conforme o boletim, o morador afirma ter tentado contato com outras autoridades para tratar do assunto, mas não teria obtido retorno. Ele sustenta que o suspeito costuma andar armado e que câmeras de monitoramento nas proximidades podem ter registrado a ação.

O caso deverá ser apurado pelas autoridades competentes. O comunicante manifestou interesse em representar criminalmente contra o suposto autor dos fatos.

A reportagem da radio província entrou em contato com o servidor o qual negou tal fato.







